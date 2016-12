Banyan Tree Seychelles propone descubrir el desove de las tortugas marinas

El desove de las tortugas marinas es uno de los acontecimientos más cautivadores para los amantes de los animales. De octubre a febrero, la temporada de desove llega a Seychelles, especialmente en la bahía de Intendance donde se encuentra el hotel Banyan Tree Seychelles. De hecho el resort es la zona de referencia para que las tortugas depositen sus huevos.



Los huéspedes pueden unirse a los investigadores del Banyan Tree Seychelles en su patrulla matutina diaria de Intendance Beach, la única playa de Mahe completamente libre de la caza furtiva de tortugas. Quien se organice el transporte también puede unirse a la patrulla completa a las 7 de la mañana y ayudar a registrar avistamientos de tortugas en hasta 13 de las playas del sur de la isla.



Banyan Tree Seychelles cuenta con un Código de Conducta de los Observadores de Tortugas que los huéspedes que asisten a esta actividad siempre deben respetar. En primer lugar, es importante no acercarse a la tortuga y mantener una distancia de al menos tres metros.

Por otra parte, los huéspedes deben hablar en voz baja y el susurro es la mejor forma para evitar cualquier miedo en la tortuga. Y por último pero no menos importante, no es posible tocar la tortuga porque no les gusta y, además, no necesitan ninguna ayuda.