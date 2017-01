Entrevista: Tomás José Rodríguez, Presidente de "Visión"

(Paul Monzón).- Decía San Agustín de Hipona (Tagaste, Argelia, 13 de noviembre de 354 D.C-Hippo Regius, 28 de agosto del 430), una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano, que "El mundo es un libro y aquellos que no viajan, solo leen una página".

Hoy en día la cosa no está como para viajar cada vez que se nos ocurra. Pero ello no es óbice para que nos demos una escapadita en cuanto podamos, porque viajar es vivir. Y si no es así, al menos tenemos a los profesionales del periodismo de viajes que en los múltiples medios de comunicación a nivel mundial y en diferentes formatos multimedia nos acercan a esos lugares de ensueño que anhelamos visitar.

La "tribu" de los periodistas de viajes, a pesar de la crisis en el sector, aún se mantiene firme y atenta, con cámaras y maletas a punto, listos para iniciar esas travesías por las cuales muchos suspiramos.

Los hay de todos los tipos: solitarios, enviados especiales (en vías de extinción); duchos y experimentados; Incluso hay quien cambia de pasaporte dos o tres veces al año, o los que asociados para hacer fuerza, cumplen una labor muy importante en la difusión, en cualquier formato multimedia, de los atractivos de determinados destinos turísticos. Una de esas asociaciones es VISIÓN cuya Secretaría General se encuentra en España.



Al respecto conversamos con su actual presidente D. Tomás José Rodríguez (España), licenciado en Ciencias de la Información, Miembro asociado de la Prensa de Madrid, Club Internacional de Prensa y Unión Iberoamericana de Profesionales de Turismo.



¿Sr. Rodríguez, qué es Visión?



Es una asociación internacional de periodistas y escritores latinos de turismo que nace con una idea de agrupar a los profesionales de turismo que periódicamente se iban encontrando en ferias de turismo con la intención de promocionar a través de sus medios de comunicación el turismo, la gastronomía, la cultura y la manera de vivir de cada país.



"Visión" nace con el objetivo de potenciar la figura del periodista y escritor de turismo ante las instituciones públicas y privadas como actor clave en el desarrollo socio-económico de las regiones turísticas, y promover esta industria como generadora de desarrollo y oportunidades, y a la vez como fuente de paz y mutuo conocimiento e interrelación entre los pueblos.



La Asociación se constituyó con la asistencia y presencia de más de 100 periodistas y escritores de turismo de 16 países el 4 de junio de 2009 durante la 4ª Feria de Turismo, Arte y Cultura de América Latina y Europa "EUROAL", en Torremolinos (Costa del Sol), España.



Por acuerdo de la asamblea constituyente, la sede de la Secretaría General quedó radicada de forma permanente en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, sita en C/ México 3, 3ª Planta. 29620, Torremolinos (Málaga-España).

La asamblea constituyente de Visión aprobó también la creación en cada país de su ámbito de acción y representación de un capítulo o delegación nacional. Según los Estatutos, pueden asociarse a Visión periodistas y escritores sistemáticamente vinculados al tema turístico.



¿Cuáles son sus objetivos?



- Contribuir al desarrollo del turismo en sus vertientes socio económicas, culturales y de cualquier otro orden en los países de su ámbito geográfico, así como el estudio y puesta en común profesional de los problemas que pueden aquejar a este desarrollo y elevar las propuestas iniciativas a instancias gubernamentales, institucionales, administrativas y del conjunto de los ámbitos de lo público y de la empresa privada que puedan ayudar en definitiva en el progreso de la región.



Tengo entendido que hay una nueva directiva elegida en Torremolinos el años 2015 durante el pasado Salón Internacional de Turismo, EUROAL



- Sí, la Junta directiva, según marca los estatutos tiene un periodo de tres años, se renovó en su totalidad en junio del 2015. La presidencia está en España (Tomás Rodríguez); la vicepresidencia , en Costa Rica (Karol Alfaro Ceciliano); la Secretaría General, en España (Ana Bustabad Alonso); Tesorería, en Madrid (Verónica de Santiago); y la Secretaría Internacional, en Chile (Anne Marie Balde).



¿Qué actividades habéis realizado recientemente?



- El año pasado, durante el primer año de la junta directiva, tuvimos la oportunidad de visitar Egipto invitados por el Ministerio de Turismo. Fue un viaje muy interesante y correspondido a través de los diferentes reportajes y noticias que aparecieron en los diferentes medios de comunicación que representamos. Y a raíz de esta invitación nos han surgido para este año participar en el Foro de deporte y Turismo que se celebrará en El Cairo del 22 al 25 de febrero. Además, el año pasado hemos participado en el Encuentro Bioceánico de Gastronomía que se llevó a cabo en la Patagonia chilena junto con un grupo de once chefs que han hecho más de cien demostraciones gastronómicas durante el recorrido que ha tenido una gran repercusión mediática importante tanto en medios digitales como en prensa de papel y televisión.



Para este año tenemos cerrados dos encuentros bioceánicos en el mes de junio en Neuquén (Argentina) y en octubre en Costa Rica. También tenemos un encuentro en Colombia porque la gastronomía va unida al turismo y agrupa una parte importante de la promoción de cada país.



¿Y en cuanto al turismo MICE?



- Nosotros estamos abiertos a participar en cualquier evento relacionado con el turismo que nos permita difundir a través de nuestros medios el desarrollo del mismo y así promocionar cualquier tipo de actividad referente al turismo.



SOBRE VISIÓN

VISIÓN está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior del Gobierno de España con el Nª 605954 y el Logotipo figura en el Registro de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria y Turismo.

El junio de 2015, se eligió en Asamblea General Ordinaria el cambio de titulares de la junta directiva conforme al orden del día de la convocatoria y referencias de estatutos vigentes, que también ha sido comunicado en el Ministerio del Interior de España con su número de registro correspondiente.

La actual junta directiva está formada por:



- Tomás José Rodríguez Arteaga. Presidente (España) y con sede en Madrid.

- Karol Alfaro Ceciliano. Vicepresidenta, de Costa Rica.

- Ana Bustabad Alonso. Secretaria General de España. Valladolid.

- Verónica de Santiago. Tesorera de España, Madrid.

- Annemarie Balde Loosli. Secretaria internacional, de Chile

SIGUEME EN TWITTER @monzonpaul

Email: paulmonzon@yahoo.es