El espíritu de la marca MEby Meliá toma FITUR 2018

Meliá Hotels International regresa a la Feria Internacional de Turismo FITUR cargada de novedades. Tras ganar dos años seguidos elPremio a Mejor Stand del Pabellón de Empresas, Meliá Hotels International estará de nuevo presente con un espacio donde espectáculo y tecnología se dan la mano. La marca más cultural, ME by Meliá será la protagonista del espacio, inundandoel ambiente con atractivas propuestas desde elmiércoles 17 al domingo 21 de enero.

Ubicado en el stand número 10C04 del pabellón 10, Meliá Hotels International presentará el próximo miércoles día 17 a las 12 de la mañana las novedades y próximas aperturas del 2018, en un acto que contará con la presencia de Gabriel Escarrer, Vicepresidente y CEO de la compañía. El estreno del imponente ME Dubai, a finales de año, proyecto diseñado íntegramente por Zaha Hadid como el gran icono arquitectónico de la ciudad será uno de los ejes de este avance anual.

Con una nueva imagen y un nuevo diseño, el stand de 380 metros cuadrados es una recreación visual de los rooftops que la marca tiene en Madrid, Londres y Milán, y que desde 2017 están aunados bajo el concepto de RADIO, en homenaje a la sede original de la BBC RADIO que hoy ocupa el hotel ME London.

Sin abandonar su esencia joven y vanguardista, la filosofía de esta edición juega con el mundoarty y con un posicionamiento urbano de lujo, enmarcado por una visión en línea con la cultura contemporánea. Una apuesta cultural y artística que ME by Meliá simboliza en el proyecto de arte NOW YOU SEE ME.

Los artistas valencianos Pink Intruder, de renombre internacional gracias a sus esculturas arquitectónicas enel festival Burning Man (Desierto de Nevada), contribuirán al espacio con una obra creada ex profeso para la ocasión.

La instalación, compuesta por una colorida escultura de 25 cabezas de gran tamaño, con altura de aproximadamente 4 metros, será elhot point del stand. Con un trabajo artesanal titánico por parte de los artistas, elaborando cada cabeza a mano, laobra no dejará indiferente a ninguno de los visitantes.

Miguel Arraiz y David Moreno, de Pink Intruder, definen el concepto dela instalación "como un homenaje a los hoteles, a la posibilidad que brindan de habitar otras realidades y decrear nuevas identidades anónimas". Durante la primera jornada de FITUR, la reputada influencer Miranda Makaroff tomará parte enla propuesta de Pink Intruder e intervendrá la escultura.

Como un lienzo en blanco, volcará en ellas todas sus habilidades artísticas, creando dos piezas únicas, que serán exhibidas durante la feria como complemento dela escultura principal. Asimismo, Miranda dará soporte a laacción en redes, con sus de sobra conocidas habilidades comunicativas.

En la tarde de este primer día dela feria tendrán lugar las primeras Knowledge Sessions celebradas por Meliá Hotels International, enmarcadas bajo el paraguas del proyecto NOW YOU SEE ME y con la arquitectura como eje vertebrador. El estudio Zaha Hadid, responsable de la construcción y el diseño del hotel ME Dubai, protagonizará, junto a arquitectos de renombre como Jacobo García-Germán, Manuel Ocaña y Carlos Arroyo, una serie de charlas magistrales. Cuatro ponencias de lujo moderadas por elreputado architecture-influencer Patxi Eguiluz.