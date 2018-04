Xoximilco, fiesta y gastronomía mexicana al son de Mariachis

@monzonpaul Una de las experiencias más divertidas que se puede vivir en Cancún se llama Xoximilco. Y se resume así: a bordo de coloridas e iluminadas trajineras (que es un tipo de embarcación con capacidad para 10 a 20 personas), se navega a lo largo de los canales más bellos de Cancún, mientras uno se deleita con el incomparable sonido de la marimba y las canciones de los Mariachis.

Olvidaba señalar que la trajinera se mueve por medio de pértigas apoyadas en el fondo de la masa de agua en que se desplaza. Algo así como las góndolas en Venecia.

Durante la travesía, de tanto en tanto, la embarcación llega a una especie de islote, con escenario incluido, en el cual se puede disfrutar de música y bailes, momento ideal para probar los sabores más exquisitos de la cocina mexicana degustando diversas delicias culinarias y disfrutando de un ambiente único lleno de alegría y folclore. Xoximilco, es sin lugar a dudas, una auténtica fiesta mexicana.

El precio de la entrada te da derecho a un recorrido nocturno a bordo de una trajinera en Cancún; cena degustación con lo mejor de la gastronomía mexicana y cómo no, barra libre de tequila, cerveza, aguas frescas y refrescos. Lo peor que te puede pasar es que te caigas, borracho perdido, de la embarcación jajajajajjaa. Lo bueno es que en estos canales no hay cocodrilos, esos saurios con malas pulgas que sí te los puedes encontrar en gran parte de las lagunas de la Riviera Maya y Cancún. Yo bebí un poco (por si las moscas). No sé nadar.

Xoximilco se encuentra en el estado de Quintana Roo, México a 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y a 35 de Playa del Carmen sobre la Carretera Cancún - Chetumal