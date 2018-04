¿Sabes dónde hospedarte en Londres si viajas en pareja?

Si viajas a Londres en pareja y esperas disfrutar de un hotel de lujo, el icónico hotel de ME London ha creado un completo suite package para garantizar a sus visitantes una estadía única.

Desde el pasado mes de febrero, con esta nueva iniciativa de la marca ME by Meliá, llamada Stay in Bed with ME, los huéspedes pueden permanecer (literalmente) más tiempo en la cama.

Este paquete tan innovador, ya disponible para reservar, derriba los tiempos tradicionales que manejan los hoteles de llegada y salida. Gracias a esto, los huéspedes tendrán dos noches al precio de una. Al ser posible abandonar la habitación dos minutos antes de las 12 de la noche, ganan más horas de estancia sin incrementar la tarifa.A partir del pasado día 1 de febrero, los clientes que contraten esta novedad podrán hacer el check-in en las suites de ME London desde las 00:01 h. del día de la reserva (15 horas antes que en la mayoría de hoteles), y podrán hacer el check- out, máximo a las 23:59 h. del día de su salida.

Este tiempo adicional permite aprovechar al máximo la experiencia ME. Recuperar fuerzas con unas horas extra de sueño, hacer yoga y ejercicio en la habitación o disfrutar de un fin de semana perfecto, son algunos de los beneficios que ofrece. El paquete es la manera ideal de disfrutar el 2018. Los precios se sitúan a partir de 720 € por noche, incluyendo desayuno (e IVA).

Stay in Bed with ME ha sido desarrollado en colaboración con la artista Sara Pope, cuya instalación artística en forma de neón, pasará a formar parte de una de las suites de ME London mientras dure esta original acción. Los fans de la obra de la creadora británica podrán comprar una reproducción de la pieza original en el sitio web de ME London. La experiencia marca una asociación a largo plazo con Pope, que regresará al hotel en febrero con una exposición pop-up de su trabajo.

Para Stay in Bed With ME:

Reservas: reservations.me.london@melia.com

+44 (0)20 7395 3400

