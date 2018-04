¿Cómo y dónde comprar el Boleto de ingreso a Machu Picchu?

Si has visitado Machu Picchu o si vas a viajar por primera vez, es importante que sepas que para este 2018, las reglas y la forma de visitar la ciudadela inca, son diferentes.

Son 5,940 boletos Machu Picchu disponibles; esto incluye los 400 boletos disponibles para las personas que ingresarán a la montaña Huayna Picchu; los 800 boletos para ingresar a la montaña Machu Picchu, y las 200 personas que entrarán por el camino inca. Los demás boletos incluyen a las personas que desean el boleto Machu Picchu + museo y a los que optaron por el boleto Machu Picchu solo.

¿Cómo comprar el boleto Machu Picchu 2018?

Comience por elegir bien las fechas en las que desea estar en Machu Picchu. Ahora puede revisar boletos disponibles; en el calendario debe elegir el tipo de boleto que desea el año y el mes, de inmediato aparecerán los boletos disponibles para cada día. De encontrar boletos disponibles para la fecha que eligió, presione en reservar ahora.

Si aún no sabe que boleto Machu Picchu elegir

Estos son los boletos Machu Picchu y lo que incluye cada uno de ellos



Boleto Machu Picchu Solo turno Mañana (6 am - 12 m)



- Incluye solo la ciudad inca de Machu Picchu, y en ella puede ver algunas de las construcciones más fascinantes y misteriosas del mundo. El Templo de Sol, el Templo del Cóndor, el Templo de las Tres Ventanas o el Intihuatana, son solo algunas de las más de 150 estructuras que conforman la antigua ciudad sagrada de los incas.

Puede permanecer dentro de Machu Picchu durante 4 horas; así que le recomendamos ingresar a Machu Picchu desde las 6 am. Pero no se preocupe si su tren no llega a esa hora, de ingresar entre las 10 am y las 12 m, también podrá permanecer en Machu Picchu durante 4 horas.

Puede ser reservado algunas semanas antes

Boleto Machu Picchu Solo turno Tarde (12 m - 5:30 pm)

Incluye solo la ciudad inca de Machu Picchu y sus más de 150 fabulosas estructuras, entre ellas el Templo de Sol, el Templo del Cóndor, el Templo de las Tres Ventanas, el Templo Principal, el Intihuatana. Además, el turno de la tarde, es uno de los mejores momentos para fotografiar la ciudad inca de Machu Picchu.

Con este boleto puede permanecer durante 4 horas en Machu Picchu. Le recomendamos ingresar lo más temprano posible, para aprovechar al máximo su tiempo dentro de la ciudad inca, si bien el ingreso es desde las 12 m, con el boleto Machu Picchu turno tarde le dejaran ingresar a Machu Picchu desde las 11 am.

Puede ser reservado algunas semanas antes

Boleto Machu Picchu turno mañana + Huayna Picchu grupo 1

Además de la ciudad inca de Machu Picchu, este boleto le perite tener la tan deseada experiencia en la montaña Huayna Picchu. Impactantes senderos a cientos de metros de altura, vistas sobrecogedoras y asombrosas ruinas incas, colocan a esta asombrosa montaña, entre una de las mejores caminatas cortas del mundo.

Este boleto le permite da un tiempo de 6 horas, para recorrer la montaña Huayna Picchu. Podrá ingresar a Machu Picchu desde las 6 am y así poder estar en el ingreso a la montaña Huayna Picchu desde las 7 am, puede ingresar hasta las 8.

Tiene que reservarse varios meses antes

Boleto Machu Picchu turno mañana + Huayna Picchu grupo 2

Si pudo reservar uno de los 400 boletos Huayna Picchu con suficiente anticipación podrá ingresar a Machu Picchu desde las 6 am, e ingresar a la montaña Machu Picchu de 10 a 11 am. Los senderos de vértigo, las vistas desde la cima y el asombroso templo de la Luna, hacen de esta, la experiencia más deseada de Machu Picchu.

Este boleto le permite 6 horas, para recorrer la ciudad inca de Machu Picchu y ascender la montaña Huayna Picchu. Puede ingresar a Machu Picchu desde las 6 am y a la montaña Huayna Picchu desde las 10 am.

Tiene que reservarse varios meses antes

Boleto Machu Picchu turno mañana + montaña grupo 1

De la montaña Machu Picchu es de donde la ciudad inca recibe su nombre, también es la montaña donde está construida. Este boleto, además de la ciudad inca de Machu Picchu, le permite el ingreso a los senderos de la montaña Machu Picchu. Podrá ascender hasta alrededor de 600 m por encima de la ciudad inca de Machu Picchu y fotografiarla desde allí.

Este boleto le permite permanecer durante 7 horas, en la ciudad inca de Machu Picchu y en la montaña Machu Picchu. En caso de comprar este boleto, le recomendamos ingresar a Machu Picchu desde las 6 am y luego de recorrerla, puede ingresar a la montaña Machu Picchu en el primer grupo, desde las 7 am.

Le recomendamos reservar este boleto con 4 semanas de anticipación

Boleto Machu Picchu turno mañana + montaña grupo 2

La montaña Machu Picchu es la que recomendamos a los grupos numerosos, de familias y amigos, que quieran tener una excelente caminata y ver Machu Picchu desde arriba. Si bien no tiene construcciones incas, las vistas que ofrece de la ciudad inca, son de lejos las mejores que puede obtener, desde arriba.

Con este boleto puede ingresar a la ciudad inca de Machu Picchu desde las 6 am, e ingresar a la montaña Machu, de 9 a 10 am. Le recomendamos ingresar a Machu Picchu lo antes posible.

Le recomendamos reservar este boleto con 4 semanas de anticipación

Boleto Machu Picchu turno mañana + museo

Con este boleto puede ingresar a Machu Picchu en el turno de la mañana, e ingresar al museo Machu Picchu, en Aguas Calientes, por la tarde. Esta debe ser una de las mejores experiencias culturales que puede tener en este lado del planeta, no se la pierda.

El horario de ingreso al museo de Machu Picchu es de 10 am a 4 pm, así que le recomendamos organizar muy bien su tiempo, para ingresar a Machu Picchu por la mañana, y al museo de sitio de Machu Picchu por la tarde.

Boleto Machu Picchu turno tarde + museo

El museo de sitio es uno de los mejores lugares para completar la experiencia cultural de Machu Picchu. Pero le advertimos que lejos de resolver sus dudas sobre el misterio de Machu Picchu, las agrandará. También le recomendamos visitar el museo Machu Picchu de la Casa Concha, en Cusco.

Como le mencionamos antes, el museo está abierto de 10 am a 4 pm. Así que necesitará organizar su tiempo para ingresar al museo de sitio por la mañana, y llegar a tiempo para ingresar a Machu Picchu en el turno de la tarde. Puede hacerlo desde las 11 am.

Importante Cambios acerca de las visitas

Otro de los cambios que debe considerar en Machu Picchu si viene en 2018, es que muchos objetos ya no están permitidos, también sepa necesitará ingresar con un guía y que si lo encuentran deambulando por Machu Picchu por su cuenta, le pedirán que se retire.

Otra cosa que debe tener presente, es que en el ingreso a Machu Picchu necesitará presentar el boleto Machu Picchu impreso y el documento original, con el que hizo la reserva.



