Viaje a los lugares más misteriosos y ocultos del planeta

"Civilizaciones bajo tierra" es un libro para amantes de la historia, del viaje y del misterio, repleto de curiosidades. Escrito en primera persona por su autor, Juan José Revenga, que ha visitado la mayor parte de los rincones que protagonizan este libro.

@monzonpaul

A lo largo de la geografía de nuestro planeta existen construcciones de más de veinte pisos de profundidad en la Capadocia; documentos desclasificados que hablan de bases alemanas bajo la Antártida, bases creadas por los nazis y con unas características tecnológicas superavanzadas; o la mítica cueva de los Tayos, donde se pueden encontrar rocas colocadas una sobre otra con un peso que cualquier máquina moderna no podría mover.

También hay lugar para continentes desaparecidos como la Atlántida o Mu, y para otros destinos como el África Occidental o la isla de Pascua. Parajes que demuestran no sólo la vida del humano bajo tierra, sino la existencia de varias humanidades, de civilizaciones que han llegado a momentos muy importantes de desarrollo y que han desaparecido por razones que aún desconocemos.

Los hallazgos arqueológicos demuestran que el hombre vivió en otro tiempo en un mundo subterráneo, y que sólo estamos al principio de ese mundo fascinante. Civilizaciones bajo tierra es una estimulante investigación que invita al lector a hacerse más preguntas sobre la época en que los humanos vivían bajo tierra. Extracto del prólogo

"La historia científica está llena de vacíos y preguntas sin responder. Nos hablan de que el hombre entró en América por el estrecho de Bering hace nueve mil años. Algo que no cuadra cuando vemos que si lógicamente iban avanzando entre los Apalaches y las Rocosas, deberían ir avanzando también culturalmente, cosa que no ocurrió. Mientras en Mesoamérica construían enormes ciudades, estudiaban los astros o tenían notables avances en medicina y matemáticas, en las praderas de Norteamérica seguían viviendo en tipis o cabañas de piel animal, vestidos con lo que la naturaleza escuetamente les ofrecía. Ésta es, pues, una primera pregunta sin respuesta: ¿cómo fue la evolución del hombre? Desde luego, dista mucho de lo que nos han contado hasta el día de hoy. Hay muchas pruebas de que el hombre vivió bajo tierra, lo que no podemos saber, pero sí imaginar, es el porqué."