Hoteles de lujo en el Mar Mediterráneo: Pure Salt Luxury Hotels

El 2015 este hotel español fue elegido como el mejor de Europa y el Mediterráneo para familias. Lujo y placeres asiáticos, valorados por muchos famosos. Y todo a un paso de Benidorm.

Asia Gardens & Thai Spa

Habitaciones decoradas con muebles de estilo balinés; masaje Nuad Na Mum al más puro estilo tailandés, jardines en los que crecen plantas exóticas orientales como el Pinus Pentafila en forma de bonsái de casi 200 años, las Chorisia Speciosa, la Alpinia Variegata y las Yuccas Elephantipes; piscinas regadas por cascadas que recorren las Caras de Angkor; delicias culinarias como los Cha Gio, rollitos de pollo y gambas con salsa agridulce de tomate y jengibre, Sate Campur, brochetas de ternera, pollo y cordero con salsa dulce y picante de cacahuete o las Tumis Sapi, tiras de ternera salteadas con brotes de soja, chili y salsa de soja... Estamos en un idílico rincón de Asia... No, estamos a pocos kilómetros de Benidorm y Altea... O sí, porque estamos en Asia Gardens & Thai Spa*****, uno de los hoteles estrella de Barceló y uno de los mejores de Europa, con todo el encanto de un alojamiento tailandés y, por supuesto, también con el célebre lujo asiático.

El hotel de las Estrellas

No es casualidad que Bruce Springsteen, Zinédine Zidane, Bruce Willis, Novak Djokovic, Penélope Cruz, Paula Echevarría, David Bustamente y Francisco Rivera, entre otros famosos, en algún momento hayan sido clientes de Asia Gardens. Aunque no es un hotel solo para VIPs, sus precios y propuestas lo hacen asequible para muchos bolsillos; es un lujo que uno se pueder permitir. Asia Gardens & Thai Spa es la opción perfecta para una romántica estancia en pareja, o unas divertidas vacaciones en familia, ya que los niños podrán jugar y divertirse en el Club Infantil de los Piratas, acompañados por un equipo de animación profesional. No en vano ha merecido este año el premio al mejor Hotel de Europa y del Mediterráneo para Familias según Condé Nast Johansens, una distinción que algunos consideran como "el Nobel" del turismo. También en anteriores ediciones fue elegido el mejor hotel con spa de Europa.

No hay más que cerrar los ojos, perder la noción del espacio y dejarse guiar al paraíso. El Asia Gardens Hotel & Thai Spa reposa en un gran pinar situado en la ladera de Sierra Cortina (Finestrat) con privilegiadas vistas al Mar Mediterráneo. El lujo asiático al servicio del descanso en un hotel perteneciente al selecto grupo "Leading Hotels Of The World". Su aspecto puede recordar el de una fortaleza del desierto, teñida de rojo y rematada por torreones y torretas al más puro estilo vigía y defensivo, aunque la impresión que domina sobre todo es la de su vegetación entre más de 5000 m2 de jardines asiáticos con 150.000 plantas, árboles y arbustos y sus seis áreas de piscinas asiáticas, todas tematizadas y tres de ellas climatizadas durante todo el año.

A tan solo 10-15 min. de Altea y de los parques temáticos como Terra Mítica y/o Terra Natura, con el aeropuerto de Alicante a unos 30 minutos y Valencia a poco más de una hora en coche, Asia Gardens & Thai Spa disfruta de un exclusivo microclima que prácticamente garantiza, sobre todo durante el día, unas condiciones privilegiadas de temperaturas suaves y estables a lo largo de todo el año. Cuando se penetra en el hotel se percibe que parece estar creado para restablecer la salud física y mental, y conseguir descansar de la vorágine del día a día. Cuenta con 10 tipos diferentes de habitaciones, entre las que destacan sus exquisitas suites Lankawi, Yakarta o Asia Gardens, todas con los detalles que se esperan de uno de los mejores hoteles de lujo de la costa mediterránea. Están decoradas al estilo balinés, y sus diseños y personalidad diferentes han sido concebidas para el máximo bienestar del cuerpo y de la mente.

El hotel dispone de instalaciones del más alto nivel. Es posible relajarse en un palafito con cama balinesa en la zona VIP, o sumergirse en cualquiera de sus varias piscinas exteriores de efecto infinito que se funden con el mar de fondo. En sus ocho restaurantes de distinto tipo se descubre una fusión magistral de los originales sabores de Asia con la cocina tradicional mediterránea e internacional, con detalles e ingredientes deliciosos y exquisitos, además de un excepcional servicio.

Los amantes del relax encontrarán en su Thai Spa un concepto nuevo entre los hoteles de 5 estrellas con Spa de España y Europa. La sabiduría y la tradición se aúnan en el arte de encontrar el equilibrio y bienestar espiritual y físico. Uno de sus masajes estrella el Nuad Na Mum es el exponente máximo de esa filosofía de paz, tranquilidad y armonía que se desarrolla en toda Tailandia partiendo desde un solo punto, desde la escuela del masaje tradicional tailandés que es el templo Wat Po de Bangkok.