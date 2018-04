Dónde comer un ceviche en Machu Picchu

(Paul Monzón, desde Machu Picchu).- Saborear un exquisito Ceviche en las faldas de la mismísima "Ciudad perdida de los Incas", Machu Picchu, no tiene precio. Y hacerlo en el único hotel de lujo de la zona, el Sumaq Machu Picchu Hotel, es una experiencia que no se puede olvidar jamás. Y si a ello le agregamos un brindis con "Pisco Sour", preparado con el auténtico pisco, que es el peruano, nos quedamos más que contentos.

Rumbo a Machu picchu a bordo de Perú Rail

Tras partir de Cusco y viajar unas cuantas horas, primero en bus, para luego serpentear el cauce del rio Urubamba a bordo del tren de Perú Rail , llegué a Machu Picchu Pueblo (ex- Aguascalientes). Las amplias ventanas panorámicas del moderno vagón del Vistadome me permitieron admirar, durante el trayecto, unos paisajes de ensueño, sublimes postales, escenas como sacadas de una película de Indiana Jones.

Era mediodía cuando caí rendido en la cama de una de las maravillosas "Sumaq Suites" del Sumaq Machu Picchu Hotel, único hotel de lujo de la zona.

La cama, una elegante cama king con box spring y ataviada de una multitud de almohadas de pluma de ganso, estuvo a punto de enviarme al reino de Morfeo. No era el momento aún. Había que recuperar fuerzas antes de emprender la gran aventura que es visitar la ciudadela Inca, visita que dada la hora ya sólo sería posible al día siguiente.

Un Ceviche de... Trucha

Una rica y refrescante Chicha morada vendría a calmar la sed mientras leía los platos de la carta (un compendio de los excelentes sabores de la gastronomía peruana) expresados a través de una elegancia contemporánea con una fusión de cocina tradicional andina, y en donde destacaba el plato típico por excelencia del Perú: el Ceviche. En esta ocasión, de Trucha.

Durante mis múltiples viajes por el mundo he podido degustar todo tipo de ceviches: de corvina, de conchas negras, mixto, de pulpo, mero, panga, de mariscos, lenguado, etc, pero de trucha, jamás.

¡Era el momento de comer uno!

A veces faltan palabras para describir la felicidad que a uno le embarga cuando por esos designios del cielo uno se encuentra en esos mundos soñados, lugares espectaculares, en los cuales sólo queda disfrutar y hacerlo como si fuera la última vez en la vida.

Machu Picchu es hoy por hoy uno de esos mundos soñados, no por nada es considerada una de las siete nuevas maravillas del mundo.

La llegada del camarero me hizo sustraerme del estado en el que me encontraba.

Y es así que con una sonrisa de oreja a oreja pedí un ceviche de trucha.

Mientras bebía mi chicha morada noté, por un instante, que una joven pareja de turistas extranjeros, que se encontraban junto a mi mesa, me observaban de reojo. Y lo hicieron mucho más -ya sin cohibirse- cuando el camarero del restaurante me trajo mi plato de ceviche.

Obviamente, aún no se habían decidido a pedir algo de la carta mientras brindaban con un delicioso "PIsco sour".

De pronto, uno de ellos -la chica- me pregunta:

-¿Parlez- vous francáis ou anglais? (¿Hablas francés o inglés?)

-Oui, mademoiselle, je parle francáis- le respondí (Sí, señorita, yo hablo francés).

La pareja, de origen francés, y nacidos en Lyon, llevaba sólo un par de días en Perú. Llegaron en un vuelo directo desde París a Lima, enlazaron inmediatamente otro con destino a Cusco en donde pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, hicieron el mismo recorrido que yo hacía Machu PIcchu.

Les expliqué las cualidades del plato que iba a degustar. Me comentaron que eran conocedores de la buena gastronomía peruana, pero no habían tenido la oportunidad de saborear plato alguno. Era la primera vez que venían a Perú. Y también era su primer ceviche.

Se miraron fijamente, y como muy decididos, llamaron al camarero y pidieron dos ceviches de trucha...para empezar... luego vendrían su Lomo saltado, otro par de piscos sour, etc, etc.

La Cultura Moche y el Ceviche

Según fuentes históricas el ceviche se habría originado hace dos mil años durante la cultura Moche (pre-inca) en el norte del Perú y su nombre, según señala el reconocido historiador peruano Don Javier Pulgar Vidal, afirma es el derivado del vocablo quechua "Siwichi" que significa pescado fresco.

Según una resolución de Instituto Nacional de Cultura del Perú INC publicada en el diario oficial "El Peruano" en el 2004 se escribe SEVICHE con S y V, y no con C y B como actualmente los peruanos están acostumbrados a escribirla.