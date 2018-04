Cómo conseguir vuelos baratos

A través de los siguientes trucos te enseñaremos a conseguir vuelos baratos. es ahora o nunca.

1. Sé flexible

Si no eres de los que tienen que hacer las vacaciones por obligación en el mes de agosto (o en Semana Santa o Navidad) tienes suerte. Si tus fechas para volar son flexibles, fuera de temporada y no te importa madrugar o trasnochar los números para que encuentres vuelos baratos se multiplican. Y si el destino no es importante, aún mejor. A menudo los destinos menos populares son los que más nos sorprenden.

En Skyscanner te lo ponemos fácil así que échale un vistazo a nuestra herramienta para buscar vuelos sin destino y a la que sirve para buscar vuelos en un mes completo (o incluso en un año entero). Te sorprenderá descubrir qué fechas son las mejores para pagar poco por tus vuelos. ¿No sabes cómo? Pues descúbrelo con 40 segundos con estos dos vídeos.

Las búsquedas de vuelos de estas herramientas tan flexibles te mostrarán sólo precios estimados pero, no obstante, te servirán para hacerte una idea inicial aproximada de los precios de tus vuelos

2. Date de alta en las alertas de precios de Skyscanner

Suscribirte a nuestras alertas de precios es la manera ideal de seguirle la pista al precio del vuelo que te interesa... para así poder comprar tus billetes cuando sean lo más baratos posible. Es tan fácil como hacer la búsqueda en Skyscanner, clicar en el enlace "Crear alertas de precios", darnos tu correo electrónico y ¡voilà! Cada vez que los vuelos que te interesan cambien de precio recibirás un email para ver si ha subido o bajado. Así podrás ver cuál es el mejor momento para conseguir billetes de avión baratos.

3. Reserva los vuelos de ida y vuelta... por separado

La razón nos dice que un billete de ida y vuelta debería ser más barato... Pero no siempre es así y a menudo si compras los dos itinerarios por separado te pueden salir los vuelos más económicos. Investiga, compara... y busca a ver si reservando tus vuelos por separado puedes conseguir ahorrar algo de dinero.

4. Di que sí a las escalas

Como en el punto anterior, por lógica un vuelo directo debería ser más barato pero la realidad no suele ser así. Así que ten en cuenta que hay bastantes excepciones y que a menudo hacer una escala de varias horas en algún otro destino puede suponer un ahorro considerable en el precio del vuelo. Además de esto, que sepas que a veces los vuelos a primera hora de la mañana y a última hora de la noche suelen ser algo más baratos. Lo mejor que puedes hacer es investigar.

Y si lo que quieres es hacer un vuelo con múltiples trayectos ya puedes probar nuestra herramienta de vuelos para múltiples destinos.

5. Reserva en el mejor momento

En realidad, nadie puede predecir con exactitud cuál es el mejor momento para reservar un vuelo, ya que influyen decenas de factores al mismo tiempo. Sin embargo, en Skyscanner hemos creado una guía aproximada del mejor momento para reservar el vuelo que te interesa, para las rutas más demandadas. Usa esta información como guía genérica.

Por ejemplo, si quieres volar de Madrid a Nueva York, como dato medio el mejor momento para reservar tus vuelos es de 16 semanas antes aproximadamente.

6. Apúntate a boletines de noticias de aerolíneas

Algo tan sencillo como ir a las páginas web de las aerolíneas que vuelan desde tu aeropuerto más cercano (o a tu lugar favorito) y darte de alta en su newsletter. Cada vez que lancen ofertas, promociones o descuentos recibirás un email en tu buzón de entrada con todas las novedades. Después compara precios en Skyscanner para ver si verdaderamente vale la pena y consigue unos vuelos tan baratos que tus amigos no sabrán cómo los has conseguido.

7. Descubre cuál es el aeropuerto más barato

No siempre el aeropuerto más cercano, más grande o más pequeño es el más barato. Hay muchísimos factores que entran en juego. Así que lo más inteligente es comparar, comparar y comparar. No siempre volar desde aeropuertos como Girona o Reus es más barato que hacerlo desde Barcelona, por ejemplo...En especial si tienes que añadirle el coste del traslado. Así que aprovecha para echarle un vistazo a la herramienta de aeropuertos cercanos de Skyscanner y descubre cuánto podrías ahorrar si te desplazaras unos kilómetros.

Fuente: skyscanners