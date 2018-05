El misterio del Paralelo 33

El Número 33 siempre ha estado vinculado ritualmente a la hermandad illuminati, es una mágica cifra sobre la que celebran sus actos y sitúan sus grados de iniciación.

En la Biblia, hace referencia a la edad en la que muere Jesucristo.

Es difícil saber a ciencia cierta el por qué, pero el Paralelo 33 juega un papel muy importante cuando se trata de desastres en el mundo moderno.

Dallas, con sus accidentes automovilísticos, Trípoli con la “primavera árabe”, Bagdad, Damasco, Cachemira, Tíbet, Nagasaki, todas estas ubicaciones que son portada en los últimos tiempos, todas están situadas en el Paralelo 33.

¿Es una coincidencia o realmente hay algo oculto que otorga especial importancia al número 33?

Los paralelos (líneas que rodean la tierra como anillos en sentido oeste-este) forman su perímetro más amplio en la línea central correspondiente a 0º conocida como “ecuador”.

Los meridianos, conforman las líneas divisorias verticales extendidas de polo Norte a Sur, con su grado de latitud 0º, en el meridiano de Greenwich.

Hay por tanto 2 paralelos 33, uno al norte y otro al sur del Ecuador.

Os mostramos una lista con hechos, lugares, acontecimientos históricos que han ocurrido a lo largo de este paralelo:

En el Triángulo de las Bermudas – vuelo 19 (1945) y otros muchos

Este ha sido uno de los más conocidos incidentes ocurridos en el Triángulo de las Bermudas. 5 bombarderos TBM Avenger que formaban un escuadrón de la marina de Estados Unidos se perdieron durante un vuelo de entrenamiento que salió de Fort Lauderdale Florida ) el 5 de diciembre de 1945 sin dejar ni rastro. La Marina atribuyó el accidente a «causas o razones desconocidas».

Hasta la fecha, no se ha descubierto rastros o algún resto de las naves. A demás, un hidroavión de rescate PBM Mariner también desapareció sin dejar rastro durante la búsqueda del Vuelo 19, y esto aumenta la especulación sobre fenómenos sobrenaturales y el Triángulo de las Bermudas.

No es esta la única nave que se ha pedido en esta zona, A fecha de hoy se puede contar casi en 70 las naves y aviones que han desaparecido sin dejar rastro en esta zona del océano Atlántico. Aunque la mayoría de estas desapariciones tienen una lógica explicación, no ocurre así con todas, y el hecho de que ocurran en la misma zona hace que crezca el misterio.

Arizona y las luces de Phoenix – 1993

Andrea Robinson , reportera de FOX Phoenix 10, estaba en medio de una retransmisión en directo cuando se vio justo a su espalda una explosión que provocó una intensa luz blanca y brillante. En un primer momento, los empleados del canal de televisión que grababa la escena pensaron que la explosión se debía a un transformador de la red eléctrica o algún tipo de sobrecarga en la misma. Sin embargo, la cadena Fox 10 habló con la compañía eléctrica, APS y Salt River Project, se les dijo que ningún transformador había estallado en la zona. El 13 de marzo de 1997 un grupo de esferas brillantes que se movían en una formación en forma de V se vio en el cielo de Phoenix. Ese incidente también fue grabado.

Batalla de Los Ángeles – 1942.

Este es el nombre que se le dio a un avistamiento de objetos no identificados (OVNIS) que ocurrió a finales de febrero de 1942 en Los Ángeles, California (EEUU). Todo pasó la noche del 24 a 25 de Febrero, a primera hora de la madrugada, cuando los radares de la ciudad detectaron un objeto a unos 200 km al oeste de Los Ángeles. Con la guerra mundial en pleno apogeo, las baterías antiaéreas esperaron la llegada del “avión enemigo” pero en vano. Muchos vigías comunicaron avistamientos de avioes a lo largo de toda la costa, aunque el radar no los detectaba. A las 2 y media de la madrugada, una formación de objetos sin identificar irrumpió en el cielo de la ciudad. Las sirenas llamaron y 12.000 vigías aéreos se incorporaron a sus puestos de observación. Los reflectores apuntaron hacia el cielo y se vieron unos objetos plateados que se movían lentamente. Durante 5 horas no hubo suministro eléctrico y el pánico cundió entre los habitantes. A pesar de que en 1974 se desclasificaron los documentos militares de este suceso, aún no se conoce el origen de estos objetos.

Roswell Nuevo México – 1947

Este debe ser el incidente OVNI más famoso de todos los tiempos. Se han escrito libros, películas, documentales, falsos documentales e informes serios y no tan serios sobre el asunto. En Julio de 1947 un granjero de Nuevo México descubre unos restos dispersos por su rancho. Se lo comunica al sheriff y por las descripciones que dan ambos, de los restos, a los pocos días se publica el siguiente titular: ” Las fuerzas aéreas capturan un platillo volante en un rancho de la región de Roswell”. El material encontrado estaba formado sobre todo por tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, pero se rumorea que los verdaderos restos fueron sustituidos cuando la brigada militar se los llevó a su fase en Fort Worth. Las hipótesis de lo que ocurrió allí van desde la caída de un globo de observación hasta un fraude creado por venganza por un oficial de la marina, pasando por el extravío de un misil nuclear.

Asesinato de JFK – 1963

Aparte de estos, hay también una serie de situaciones curiosas relacionados con ese paralelo que os enumeramos a continuación:

Cada Estado y país que atraviesa el paralelo 33ª permiten la pena de muerte.

El mercado negro de órganos y su comercio ocurren sobre todo en el paralelo 33 en China, India

La primera prueba de la bomba atómica se realizó en Nevada, que es cruzada por este paralelo, el sitio de pruebas se llamaba Trinity, en Nuevo México

La primera bomba atómica usada contra población civil finalmente fue arrojada sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón.

El reactor nuclear más grande en los Estados Unidos, el Palo Verde, también se encuentra en los alrededores de esta línea.

Baalbek, la piedra más grande del mundo que se encuentra en Líbano y el principal lugar de sacrificios humanos en el planeta.

La gran pirámide está localizada sobre este paralelo 33

Imperio babilónico reinó desde 1704 BC – 1662 a. C y su zona de influencia abarcó parte de este paralelo

1756 Masones escoceses pisaron la costa estadounidense, siguiendo una ruta náutica muy similar a la de este paralelo 33

La Guerra Civil comenzó en Charleston, Carolina del Sur en 1861, una zona cruzada por el paralelo 33

Loughner incidente 08 de enero de 2011.

Terremoto japonés de 11 de marzo de 2011.

Locación del Edén lo que es ahora Irak

La mayoría de la heroína viene de países situados sobre el paralelo 33, Afghanistan (Y USA tiene una guerra ahí), la mayoría de los consumidores también están en el paralelo 33. China, USA, Iran. Gran Bretaña colonizó la India para convertirla en una granja de Opio para comerciar con China. India también pasa por el paralelo 33

Trípoli (Libia, en guerra en este momento), Atlanta (EEUU), están en el paralelo paralelo33, también Tibet. Irak (guerra)

Con respecto al paralelo norte, los países más ricos del mundo se encuentran al norte de este paralelo 33, mientras que los más pobres están al sur. Con respecto al paralelo 33 sur, todas las capitales de los países que cruzan se encuentran situadas sobre él: Santiago de Chile, Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Sydney (Australia).