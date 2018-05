El “Chef del Mar” Ángel León abrirá un Pop Up en el Rooftop Bar del Hotel ME Ibiza

ME Ibiza abre las puertas este verano de RADIO Rooftop Bar & Ángel León, un innovador concepto gastro firmado por el reconocido chef gaditano. Galardonado con cuatro estrellas Michelin y Premio Nacional de Gastronomía, León llega esta temporada al lujoso hotel ubicado en Santa Eulalia dispuesto a transformar el panorama gastronómico de la isla, y convertirlo en una parada obligatoria para cualquier foodie que se precie.

@monzonpaul

Una espectacular terraza panorámica con vistas al mar será el nuevo RADIO Rooftop Bar & Ángel León, donde los comensales podrán hacer un viaje decisivo por los sabores más emblemáticos del "chef del mar".

Las propuestas fetiche a modo de tapas del propietario y jefe de cocina del restaurante Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz), llegan a ME Ibiza con todo un abanico de nuevos sabores y aromas, gracias a los acentos de la materia prima y la biodiversidad del mar de las islas pitiusas y a los productos de km0.

Con propuestas inusuales y exóticas acompañadas de plancton marino y sabor a yodo, el "Chef del Mar", viene dispuesto a brindar una completa experiencia, trasladando a Ibiza su concepto de taberna y volcando todas y cada una de sus influencias en las elaboraciones.

El espacio, repartido en distintos ambientes y abierto sólo para cenas, pone en marcha su open kitchen cada día con la puesta de sol a partir del mes de junio.

RADIO Rooftop Bar & Ángel León es ya una de las principales apuestas de la temporada, y supondrá una autentica revolución dentro de la oferta gastronómica de la isla de Ibiza.

