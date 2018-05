El 60% de los españoles lamenta no haber ligado en sus vacaciones

Cuando uno está disfrutando de un puente o de unas vacaciones se despreocupa de casi todo y solo le importa pasarlo bien, descansar y disfrutar de esos días tan merecidos, es al volver a casa cuando se echa la vista atrás y surgen los remordimientos. El potente buscador de vuelos y hoteles www.jetcost.es ha querido comprobar de qué se arrepienten los españoles cuando vuelven después de unos días de vacaciones.

@monzonpaul

Haber comido demasiado y regresar con unos kilos de más, no haber controlado el bolsillo y haber gastado más de lo previsto, o incluso haberse lesionado por practicar de golpe el ejercicio que no hacemos durante el resto del año. Es normal arrepentirse de esto, pero los más sorprendente que ha podido comprobar Jetcost en su encuesta es que ¡ lo que más lamenta un 60% de los españoles es no haber ligado!

A todos los encuestados se les pidió en primer lugar que hicieran una lista de cuáles habían sido las cosas de las que más se arrepentían después de unos días de vacaciones, siendo este el top 10:

1. No haber ligado - 60%.

2. Volver lesionado o con pequeñas molestias o dolencias - 47%.

3. Engordar - 45%.

4. Gastar demasiado dinero - 43%.

5. Discutir con mi pareja - 40%.

6. Beber demasiado alcohol - 36%.

7. Ser demasiado estricto con mis hijos - 31%.

8. No haber aprovechado mejor el tiempo - 25%.

9. Haber sido infiel - 20%.

10. Enfadarme con un amigo - 17%.

Sólo el 14% dijo que nunca se había arrepentido de nada de lo que hizo en vacaciones.

Una vez que habían realizado su lista, a todos los encuestados se les preguntó si durante un puente o unas vacaciones habían tomado alguna decisión que hubiera cambiado su vida, a lo que más de dos tercios (67%) contestaron que sí. Las más comunes fueron estas: Divorciarse (18%), dejar el trabajo (15%) y mudarse al extranjero (10%).

Tres cuartas partes de los encuestados (75%) afirmó que durante sus vacaciones habían reflexionado más sobre la vida y casi la mitad (49%) se sentían mucho más felices después de ellas.

Un portavoz de Jetcost ha dicho: "Estoy seguro de que muchos de nosotros desearíamos poder volver al pasado y revivir nuestro último puente o las vacaciones más recientes, y no sólo porque disfrutamos de unos días maravillosos, sino, porque seguro que hicimos cosas que se salen de nuestra rutina diaria. No es de extrañar tampoco que muchos quisieran volver a ellas porque se arrepienten de no haber o haber hecho algo, es normal que durante esos días perdamos un poco el control y engordemos más de la cuenta o gastemos más dinero de lo previsto, pero lo que nos ha parecido más curioso de la encuesta es que a tantos españoles les gustaría revivir de nuevo sus vacaciones porque de lo que más se arrepienten es de ¡no haber ligado! Aunque desde Jetcost recomendamos pensar un poco más en lo que se hace y no volver a casa arrepintiéndose de nada. En vacaciones es mejor disfrutar."

Sobre Jetcost:

Jetcost es un buscador de precios baratos de vuelos, hoteles y alquiler de coches. Esto quiere decir que comparan los precios ofrecidos por más de 250 agencias de viajes y líneas aéreas para encontrar los mejores precios para cada viaje. Una vez el usuario ha decidido en Jetcost qué viaje desea hacer, sólo tiene que hacer clic en el precio que mejor le convenga y en ese momento será re-dirigido a la página de la agencia de viajes en la cual realizará la reserva de su vuelo, hotel o alquiler de coches.