Nohoch Mull, la pirámide maya más alta de la Península de Yucatán

(Paul Monzón).- "Nohoch Mull" es la pirámide maya más alta de la Península de Yucatán. Tiene una altitud de 42 metros y 120 escalones te llevan hasta su cima.

Coba es uno de los complejos arqueológicos que más me llama la atención del estado de Quintana Roo. Será por eso que en esta segunda visita a México no he dudado en partir hacia allí.

La pirámide de Nohoch Mul, que significa en maya "Montaña o cerro grande", enclavada en este yacimiento arqueológico maya pre-colombino, se encuentra a 41 km. de otro de los monumentales legados mayas: Tulum.

La subida a la cima de la pirámide es colosal. Antes de subir uno se encuentra un cartel que te recuerda-advierte que la escalada es bajo el riesgo de uno. Osea, que la caída corre por tu cuenta. No por nada su inclinación es de 62 grados.

Una vez en la cima las panorámicas son espectaculares. Se puede divisar todo ese mar verde que es la selva maya que rodea el complejo arqueológico,

Lo más curioso es que esta zona arqueológica sólo ha sido excavada y restaurada un 5%. Los arqueólogos estiman que bajo la frondosa selva maya hay aún por descubrir más templos y pirámides que pueden superar, incluso, al mas importante de todos: Chichén itzá.