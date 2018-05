Destinos asombrosos: El Torcal de Antequera

El Torcal de Antequera es un paraje natural único, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

Sin lugar a dudas, el Paraje Natural de El Torcal se caracteriza por el impresionante paisaje Kárstico.

Su formación se debe de un proceso que ha durado varios cientos de millones de años. Para ello deberemos remontarnos unos 200 millones de años, cuando gran parte de Europa y Oriente Medio se encontraban sumergidos bajo el mar de Tetis, se inicia un proceso de sedimentación carbonatada, originada por la acumulación y deposito de esqueletos, conchas y caparazones de animales marinos en el fondo del mar que durará unos 175 millones de años. Estos sedimentos se han ido acumulando y compactando en diferentes niveles, formando los estratos horizontales de espesores de miles de metros.

Hacia el Mioceno medio, como consecuencia del empuje entre las placas ibéricas al norte del mar de Tetis y la africana al sur, los sedimentos acumulados son comprimidos, deformados y fracturados hasta emerger en un lento y continuado proceso que aún se mantiene. Una vez emergido el relieve, la acción prolongada de los agentes meteorológicos como el agua, el hielo y el viento sobre las calizas, modeló el espectacular paisaje kárstico de El Torcal de Antequera.

Cómo llegar

El Paraje Natural se encuentra situado entre las localidades de Antequera y Villanueva de la Concepción, con un único acceso para vehículos a la altura del Km 42 de la carretera A-7075.

El acceso más recomendado es a través de la ciudad de Antequera, siguiendo las indicaciones hacia "Villanueva de la Concepción" y "El Torcal", que conducen hacia las afueras de la ciudad por la zona alta, a través de una carretera de montaña, la A-7075. Continuando esta carretera hasta el Kilómetro 42, se encuentra indicado el desvío hacia el "Centro de Visitantes Torcal Alto".

Desde la costa malagueña hay otro acceso más montañoso, para los amantes de la conducción. En la A-45 en dirección Córdoba-Sevilla-Granada, se debe tomar la salida hacia "Casabermeja", donde se debe continuar por la A-7075 en dirección "Villanueva de la Concepción". Una vez en esta pequeña localidad que se encuentra a los pies del Torcal de Antequera, se debe continuar en dirección "Antequera" hasta encontrar el desvío hacia el "Centro de Visitantes Torcal Alto".

Por otro lado, el acceso de vehículos particulares al Paraje Natural se encuentra limitado al aforo del aparcamiento superior, localizado junto al Centro de Visitantes. Una vez esté completo, se cierra el acceso de manera temporal de vehículos particulares a la zona del Centro de Visitantes Torcal Alto, debiendo estacionar los vehículos en este caso, en el aparcamiento inferior, junto a la A-7075.

En estos casos, los visitantes pueden acceder a la zona del Centro de Visitantes Torcal Alto y los senderos, bien a pie a través de la Ruta de Subida al Torcal Alto ("Naranja") de 3,7km, o bien con en autobús-lanzadera* habilitado a tal efecto y cuyo coste es de 1,5€/pasajero (ida y vuelta).



*El servicio de lanzadera se prestará desde el momento del cierre del acceso y estará en funcionamiento continuo hasta la hora de cierre del Centro de Visitantes Torcal Alto.

¿Cuanto cuesta entrar a El Torcal?

El acceso tanto al Paraje Natural Torcal de Antequera como al Centro de Visitantes Torcal Alto es gratuito. El único coste que debe afrontar, si lo desea, es el servicio de lanzadera, el cual se pone en funcionamiento una vez se completa el aforo de aparcamiento superior (fines de semana y festivos de gran afluencia de público). El servicio de lanzadera une ambos aparcamientos, el inferior con el superior y su coste es de 1,50€ ida/vuelta.

También tiene la opción de realizar una visita guiada, que se oferta en fin de semana y festivo. Aquí encontrará más información sobre actividades ofertadas y tarifas.

¿Cuáles son los horarios de apertura del Centro de Visitantes Torcal Alto?

Desde el último fin de semana de octubre, hasta el último fin de semana de marzo: de 10:00 a 17:00 h.

Desde el último fin de semana de marzo de abril hasta el último fin de semana de octubre: de 10:00 a 19:00 h.

Horario especial de Navidad:

24 y 31 Diciembre y 5 Enero: 10:00h a 14:00h

25 Diciembre, 1 y 6 Enero: Cerrado



¿Hace falta algún permiso para realizar los senderos del Torcal de Antequera?

El Paraje Natural cuenta con 3 senderos de uso público para los cuáles no es preciso ningún tipo de permiso: ruta verde, ruta amarilla, ruta naranja. Dichas rutas de senderismo son de acceso libre, gratuitas y están señalizadas con balizas.

¿Qué recorrido se puede realizar en el Torcal con un carrito de bebe o en silla de ruedas?

El Paraje Natural cuenta con 2 "senderos accesibles": el sendero del Mirador de las Ventanillas y el del Monumento Natural del Tornillo. El primero de ellos de 120m lineales y el segundo de 420m por trayecto.

El resto de los senderos son impracticables debido al terreno rocoso e irregular.

Aquellos particulares que lo deseen, pueden alquilar mochilas porta-bebes en el Centro de Visitantes.

¿En el Torcal se puede llevar perro u otros animales domésticos?

Dentro de la RENPA, Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, en los que se incluye El Torcal, todos los animales domésticos deberán ir atados.

Somos particulares y queremos hacer una ruta guiada en el Torcal, ¿qué tenemos que hacer?

El Centro de Visitantes cuenta una amplia oferta de actividades (rutas de senderismo, talleres, jornadas formativas...), especializadas en temáticas como la Ruta de los Ammonites, la Ruta del Patrimonio, talleres de fósiles, efemérides... todas ellas con un horario, duración y tarifas distintas. Mas información aquí.

¿Puedo subir con mi coche particular hasta el Centro de Visitantes Torcal Alto?

Como norma general, los vehículos particulares podrán acceder al aparcamiento superior en día laborable a cualquier hora, o en fin de semana y festivo a primera hora de la mañana o de la tarde.

El acceso hasta el Centro de Visitantes Torcal Alto se restringe los fines de semana y festivos de gran afluencia de público y una vez que se completa el aforo del parking superior, reabriéndose de nuevo a las 15:00h si las condiciones de aforo lo permiten.

Una vez cerrado el acceso (último tramo de 3,70km desde la barrera y hasta el Centro de Visitantes Torcal Alto), los visitantes podrán acceder por 2 vías:

a través del autobús-lanzadera habilitado a tal efecto. Este servicio tiene un coste de 1,50€ (ida y vuelta) y funcionará hasta el cierre del Centro de Visitantes Torcal Alto

a pie por el Sendero de Subida al Torcal Alto: 3,70km - dificultad media

Esta restricción de acceso afecta sólo a los vehículos particulares. Autobuses, taxis y vehículos con tarjeta de minusvalía podrán acceder a la zona del Torcal Alto.

Si no tengo vehículo propio, ¿cómo puedo visitar el Torcal de Antequera?

Aún no existe servicio de transporte público hasta el Torcal de Antequera, por lo que si no dispones de vehículo propio o de alquiler, hay varias opciones a elegir para visitarnos:

- Acceder en taxi desde Antequera. Hay distintas empresas y asociaciones de taxistas en Antequera que ofrecen paquetes cerrados y diferentes tarifas:

- Reservar una visita guiada con transporte incluido. Existen Agencias de Viajes que ofertan visitas guiadas por Antequera (Dólmenes, entorno de la Alcazaba, Colegiada de Sta. María, Termas Romanas...) y El Torcal con el transporte y almuerzo incluidos. Aquí encontrarás una de esas opciones: Visita Piedra sobre Piedra.

- Alquilar una bicicleta eléctrica (E-bike). Si estás en forma y buscas aventuras, ¡ésta es la mejor opción para tí! Más información y tarifas: visitaantequera@gmail.com



¿Se permite la escalada en el Torcal de Antequera?

La escalada es una actividad que está pendiente de regulación en el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), por lo que de momento no está permitida esta práctica deportiva.

¿Puedo pasar la noche con mi autocaravana?

Según se indica en el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), queda prohibido "el estacionamiento para pernoctar de caravanas, autocaravanas y vehículos de características similares desde el ocaso hasta la salida del sol".

Tampoco está permitida la acampada dentro de los límites del Paraje Natural Torcal de Antequera.