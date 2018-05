Diez mitos sobre viajar en avión

¿Todos los pilotos son ricos? ¿Puede aspirarte un retrete? ¿Y qué es la norma 240? Todo lo que siempre quisiste saber sobre volar, pero te daba demasiada vergüenza preguntar: Skyscanner te lo cuenta...

1. ¿Es mucho mejor 'hacerlo' a kilómetros de altura?

¿Qué tiene de bueno ser miembro del Mile High Club (los que tienen sexo a bordo)? Se ha dicho que el cerebro recibe menos oxígeno en altitudes mayores, cosa que produce una sensación de euforia (aguanta la respiración -solo un ratito- y también lo sentirás). Sin embargo, el aire de la cabina se presuriza para imitar la sensación de estar en tierra, o sea que estar a una gran altitud no te afectará en absoluto. Mejor léete la revista del avión para entretenerte...

2. Tienes muchos números de pillar un resfriado en un avión

¿El aire reciclado de los aviones va cargado de gérmenes? La respuesta corta es no. Los aviones están equipados con un sistema de filtros HEPA (High Efficiency Particle Air Filters), que coge el aire del exterior, lo mezcla con el aire reciclado y entonces lo filtra, capturando los gérmenes que pueda haber y expulsando solamente aire limpio en la cabina. El aire se cambia por completo cada 2 o 4 minutos.

3. ¿Las puertas de un avión comercial pueden abrirse de sopetón a medio vuelo?

Ha habido contados incidentes en los que algunos pasajeros que se habían tomado una pastilla para dormir se han levantado medio locos con la intención de abrir la puerta a medio vuelo, pero siempre ha habido pasajeros o miembros de la tripulación que los han frenado, así que no hay de qué preocuparse. Las puertas de un avión comercial quedan selladas con la presión y se necesitaría la fuerza de 100 culturistas para abrirlas.

4. ¿Puede aspirarte un retrete?

Corren algunos rumores relacionados con los lavabos de un avión que dicen que una vez sentado en el retrete la succión puede aspirarte ¡e incluso quedarte sin órganos internos! En la película 'Soul Plane', un personaje demanda a la compañía aérea después de verse aspirado por el asiento del retrete durante un vuelo. Sin embargo, cuesta creer, ya que, al fin y al cabo, no deja de ser ficción. Es técnicamente imposible por la forma y el tamaño de los lavabos modernos de un avión. Y a pesar de que te entren ganas de demostrar que nos equivocamos, no lo pruebes en casa -tampoco funcionará-.

5. ¿Todos los pilotos son ricos?

No necesariamente. Los pilotos dicen que hacen falta muchos años para conseguir un buen salario. Se empieza cobrando unos 25.500€, no más, y el camino hacia la cima es duro y difícil, y lleva tiempo. Una licencia propia para pilotar aviones comerciales cuesta entre 43.500 y 62.000€. Las aerolíneas solían correr con los costes de formación de los pilotos, pero actualmente solo lo ofrecen para los candidatos más jóvenes. A los pilotos no les gusta que los tachen de ricos, a pesar de que tengan cierto poder adquisitivo.

6. Si me quejo sobre mi asiento, ¿me pondrán en uno de mejor?

Esto de que el personal de a bordo te pueda poner en un asiento mucho mejor es puro mito. La gente intenta todo tipo de trucos para conseguir un asiento mejor, pero según Heather Poole, autora de Cruising Altitude, el personal de a bordo no te lo puede dar. La mejor opción es pedirlo educadamente en el mostrador de facturación antes de subir al avión.

7. La Coca Cola 'light' es más difícil de servir en altitud

Sí, es verdad. El gas combinado con la altitud hace que la Coca Cola 'light' sea más difícil de servir que cualquier otra bebida. Se ve que con lo que se tarda en servir una se podría haber servido a otros tres pasajeros.

8. ¿Los aviones chocan con pájaros de forma regular?

Sí. Y sí, pobres pájaros. Aunque ha habido casos más graves, la mayoría de veces ni te enteras. Como con la mayoría de las cosas, cuando más riesgo corre un avión es durante el despegue y el aterrizaje, porque después vuelan mucho más alto que la mayoría de pájaros. Hay algunos aeropuertos ubicados cerca de grandes concentraciones de aves, como el JFK y el refugio de aves salvajes de Jamaica Bay en Long Island, Nueva York; pero la mayoría de los pájaros ni se acercan.

9. ¿Por qué hay que subir las ventanillas durante el despegue y el aterrizaje?

Esto no es obligatorio en todas las compañías. El capitán John Cox explica que cada cual decide. Sin embargo, la razón por la que algunas aerolíneas prefieren llevar las ventanillas subidas es porque en caso de una emergencia, que muy pocas veces ocurre, los equipos de rescate puedan ver a los de dentro. La luz se rebaja para adecuar la visión de los pasajeros a la luz exterior.

10. ¿Qué es la norma 240?

Si invocas la "norma 240", las compañías aéreas te compensarán por cualquier daño que te hayan podido causar. O no. ¿La norma 240 existe en realidad? Bueno, pronunciar las palabras "norma 240" al personal del mostrador de facturación no ayudará. Al menos ya no. Era una condición que el Departamento de transporte de los EE.UU. ponía a las aerolíneas para asegurarse de que trataban a los clientes de la mejor forma posible. Ahora, sin embargo, cada compañía tiene sus propias normas. Son las llamadas condiciones de transporte. Dentro de Europa, tienen que ir de acuerdo con la legislación de la UE. Asegúrate de que te las lees antes de volar y lleva una copia contigo para poder quejarte con fundamento.