Qué ver y hacer en Cracovia

Cuando se fundó la vieja Cracovia, allá por el siglo VII, pocos podían vislumbrar la intensa historia que tenía por delante. Capital del Reino de Polonia hasta finales del siglo XVI, Ducado en el XIX y principios del XX, y un triste destino el resto del siglo pasado en el que la ocupación alemana, primero, y la rusa, después, marcaron el devenir de la ciudad.

Pero Cracovia es dura, bella e inteligente. Con un imponente centro histórico, su Universidad es de las más antiguas de Europa y sigue siendo considerada como un importante foco de cultura y arte.

Si quieres explorar a fondo la ciudad de la que fuera arzobispo el que llegaría al papado con el nombre de Juan Pablo II, en Skyscanner te dejamos una lista de las 10 mejores cosas que ver en Cracovia:

1. El casco histórico

Cuando la Unesco elaboró su primera lista de lugares considerados Patrimonio de la Humanidad, en 1978, en ella incluyó el conjunto del centro histórico de Cracovia. Con esta carta de presentación está claro que pasear por estas calles señoriales e históricas es algo que no puedes dejar de hacer en tu visita a la ciudad.

Quizá su parte más emblemática sea la mítica plaza Rynek Glówny. Originaria del siglo XIII es la plaza medieval más grande de Europa. Pasea por ella admirando los edificios que la custodian. En el centro de la misma tenemos la Lonja de los Paños o Sukiennice y, a su lado, la torre del ayuntamiento (Wieza Ratuszowa). La iglesia de San Adalberto, del siglo X, custodia el otro flanco.

No te pierdas la vista aérea desde lo alto de la torre de la basílica de Santa María, una de las mejores que ver en Cracovia.

2. La factoría-museo de Oskar Schindler

Uno de los lugares que visitar en Cracovia para cinéfilos y amantes de la historia.

En el edificio que albergaba las antiguas oficinas administrativas de la fábrica del famoso hombre de negocios que salvó la vida de miles de judíos, Oskar Schindler (en el número 4 de Lipowa Street), existe ahora una exposición permanente que nos ayuda a comprender cómo fue el horror de la vida en Cracovia durante los años de la ocupación nazi (1939-1945).

Es toda una experiencia interactiva ya que no se trata sólo de objetos o murales explicativos sino que en las 45 salas de la fábrica encontrarás proyecciones de vídeos; recreaciones de las calles, casas y tiendas de la época; y muchas cosas más que harán que te sumerjas en ese período histórico nefasto para Cracovia.

3. La colina Wawel

Este promontorio natural de piedra caliza emerge de la llanura cercana al río Vístula. Aquí se han encontrado los primeros restos de asentamiento humano en la zona. La primera catedral de piedra fue construida aquí a principios del siglo XI y unos 300 años después fue coronado el primer rey de Polonia.

La catedral fue remodelada en, al menos, un par de ocasiones y su valor va más allá del arquitectónico o religioso ya que se considera un auténtico símbolo de la unificación de Polonia.

El otro edificio que visitar en Cracovia es el castillo de Wawel, hogar de los reyes polacos. En esta colina están enterrados héroes y guerreros legendarios.

4. La mina de sal de Wieliczka

A unos 20 minutos del centro de Cracovia encontrarás la única mina de sal del mundo que lleva en funcionamiento desde la Edad Media.

Los depósitos de sal de Wieliczka se formaron hace 20 millones de años y parece increíble que, hoy en día, puedas recorrer los túneles de una mina llena de historia... Y arte. Y es que en su interior se encuentra una opulenta capilla, con esculturas, relieves e incluso candelabros, todo labrado en las rocas de sal.

Más de 300 kilómetros de túneles que llegan hasta una profundidad de 327 metros, incluyendo cuevas de cristal. Un espectáculo único que visitar en Cracovia con tours guiados de unas tres horas de duración.

5. El barrio judío

Durante siglos el barrio de Kazimierz fue un lugar donde católicos y judíos convivieron pacíficamente. Su arquitectura era distinta a la del resto de la ciudad y, con el tiempo, aquí se forjaron instituciones y organizaciones políticas, artísticas y deportivas, convirtiéndose en una importante fuerza viva de Cracovia. Todo esto acabó con el Holocausto, pero desde mediados de los 90 se está intentando revitalizar la zona.

Hoy en día es un lugar bastante alternativo que visitar en Cracovia donde turistas y locales se mezclan en sus restaurantes, mercadillos, bares y cafeterías. Pero no todo es vida nocturna, y la vieja sinagoga y algunos festivales culturales están volviendo a traer la cultura judía al barrio.

6. Auschwitz

A unos 50 km de Cracovia se encuentra uno de los mayores símbolos mundiales de la crueldad que puede alcanzar el ser humano: el campo de concentración (y exterminio) de Auschwitz-Birkenau. Precisamente por la dureza de todo lo que pasó detrás de esas alambradas, se ha preservado el lugar como un museo. Necesitamos recordar al mundo que eso no puede volver a pasar JAMÁS.

Cada año, millones de personas cruzan su puerta de entrada y casi nadie se marcha de allí sin haberse emocionado en uno de los imprescindibles que ver en Cracovia.

7. Ir a museos gratis

La palabra "gratis" nos gusta en casi todo, pero aplicado a la cultura tiene un valor más positivo si cabe.

Cracovia posee un buen número de museos que merecen la pena visitar y casi todos ellos tienen un día gratuito a la semana. Comprueba las webs de cada uno para averiguar cuál es. La factoría de Oskar Schindler, el MOCAK (Museo de Arte contemporáneo) o el Muzeum Archeologiczne (Museo Arqueológico) son muy buenas opciones que ver en Cracovia.

8. Los oasis de Skalki Twardowskiego y Zakrzowek

Aunque el casco urbano de Cracovia puede entretenerte durante días, es bueno saber que tienes una escapada a la naturaleza a un paso de la ciudad. Skalki Twardowskiego es una antigua cantera que fue cerrada y rellenada de agua. Alrededor de ella hay bosques y caminos idóneos para la práctica del senderismo y el ciclo turismo.

Zakrzowek ofrece un paisaje semejante y aunque bañarse en el lago está prohibido, sí puedes apuntarte a un curso de buceo. Algo muy original que hacer en Cracovia.

9. Tour de la ciudad en un minibús de la era comunista

Una versión más original del clásico autobús "hop on-hop off" que existe en tantas ciudades del mundo. Para aprender algo sobre lo que fue la época comunista en Cracovia, la visita comienza a pie en el distrito de Nowa Huta, situado unos 10 km al este del centro de la ciudad. Aquí puedes caminar observando un típico barrio obrero que se convirtió en centro propagandístico comunista poco después del final de la Segunda Guerra Mundial.

Tras esto te subes al viejo minibús para visitar las zonas más turísticas de la ciudad con un ticket válido para todo el día. Descubre lo mejor que ver en Cracovia a tu ritmo.

10. Salir de bares

¿Te gusta la fiesta y no sabes qué hacer en Cracovia? Como no podía ser de otra manera, tienes que terminar tu visita dándolo todo en una ciudad joven, donde la vida nocturna no defrauda. Aquí te dejo un dato: Cracovia tiene una de las mayores densidades por cápita (y kilómetro cuadrado) del mundo de establecimientos donde puedes comprar bebidas. Partiendo de esta base, la fiesta está asegurada.

La mayoría de los bares y coctelerías se encuentran en las zonas del centro histórico y Kazimierz. Si eres de los que acaban la fiesta al amanecer no tendrás problemas para encontrar una discoteca en la que hacerlo. Baccarat, en el centro histórico, es una de ellas.

Cracovia tiene una de las mejores fiestas de Europa.