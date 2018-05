La youtuber Dulceida te enseña las maravillosas Maldivas

Maldivas, paraíso en la tierra para los amantes del mar y la playa, del relax. Pero además de eso.. ¿qué sabemos de Maldivas?

Las Islas Maldivas son la reminiscencia de una cadena volcánica hundida bajo el mar hace 60 millones de años, del que sobreviven unas 1.200 islas, 200 están deshabitadas. Las Islas se reparten en 26 atolones, Maldivas es el país con los atolones más grandes del mundo.

» Es el país más pequeño y menos poblado de Asia. Ninguna de las islas mide más de 8 kms de largo. Y sólo el 1% de la superficie total del país (90.000 kilómetros cuadrados) está situada por encima del mar.

» Siguiendo con los records… ¡Maldivas es el país más bajo del mundo! Con un promedio de altitud de unos 1,5 metros, y 2,3 m en su punto más alto, este está en la isla de Villingili. Debido su baja altitud, la existencia de Maldivas peligra, algunas islas podrían desaparecer en pocos años por culpa del cambio climático.

» Las formas de algunas islas se deben a las corrientes naturales del mar, hay arenales que aparecen y desaparecen, y vuelven a reaparecer.

» Las Islas Maldivas son islas coralinas. Y este tipo de playas blancas son poco frecuentes, representan menos del 5% de las playas del Mundo, el resto de las playas son en su mayoría de cuarzo. Por su diverso mundo submarino, sus maravillosos fondos coralinos, y la variedad de peces que habitan en ellos, Maldivas es uno de los mejores destinos de buceo del mundo.

Incluso el pez más grande del mundo ha hecho de Maldivas su hogar preferido, el tiburón ballena, y tiene sus santuarios oficiales en Maldivas, por eso es uno de los pocos lugares en la Tierra donde poder nadar con los tiburones ballena durante todo el año. Sin duda una gran opción para realizar una expedición en grupo.

» Algunas de las playas de las islas Maldivas tiene una peculiaridad única, y es que brillan en la oscuridad de la noche, ello se debe gracias al fitoplancton bioluminiscente, que provoca que el mar proyecte una luz fluorescente cuando está agitado, y que se aprecia perfectamente en la oscuridad.



UN POCO DE HISTORIA

» Los habitantes de las Maldivas son el resultado de una fusión de culturas y de diferentes orígenes. Una mezcla entre Asia y África. Comerciantes que durante siglos arribaron a las islas desde el subcontinente indio, Oriente Medio, el Mediterráneo e incluso desde el Lejano Oriente.

» Se cree que los primeros habitantes de Maldivas fuesen budistas o hindúes que migraron desde el subcontinente indio. Pero el arqueólogo Thor Heyerdahl, declaró que algunos de los hallazgos desenterrados de montículos antiguos tenían un asombroso parecido con las cifras y letras de la isla de Pascua, en el Océano Pacífico. Al fin y al cabo las Islas ya estaban habitadas hace 3.000 años.

» La importancia de los árabes como comerciantes en el Océano Índico en el siglo XII dC puede explicar en parte la conversión al Islam del último rey budista hay por 1.153 Dc.

» Portugueses, holandeses e ingleses han dominado el país sucesivamente entre los siglos XVI y XIX. Los portugueses invadieron Maldivas en 1548, pero solo por 10 años. En el siglo XVII las islas quedaron bajo la protección de los gobernantes holandeses de Ceylán (Sri Lanka), y luego por los ingleses. Las islas se independizaron definitivamente en 1965. En 1968, la forma de gobierno se cambió de Sultanato a una república.

SÍMBOLOS DE MALDIVAS

» Uno de los emblemas de las islas es el cocotero. De hecho su bandera es de color verde por estas palmeras que suponen la única protección natural del sol, pueden crecer hasta 30 metros y llegar a la edad de 100 años. Su madera se usaba para construir los clásicos Dhonis.

» Los ‘Dhonis’ son las embarcaciones de los pescadores de Maldivas durante muchísimas generaciones. Aunque hoy en día los materiales han cambiado, y la mayoría de los Dhonis están equipados con motores diesel y construidos con madera importada. Aun así, todavía hoy, algunos capitanes se resisten a usar brújulas o GPS para navegar entre las islas y atolones, y encuentran su camino a través de los laberintos de coral y las estrellas.

» Las conchas ‘cauri’, otro símbolo del país. Se pueden encontrar por millones en Maldivas. Incluso se usaron como moneda durante la época medieval. Es por ello que hoy en día estas conchas aparecen en las monedas de las Rupias de Maldivas.

» El coral, que adorna los fondos marinos de Maldivas, da también ese color espectacularmente blanco a sus playas, y hay que agradecérselo al Pez Loro. Este es el pez más famoso de las Maldivas, y también de los más apreciados porque contribuyen a la la belleza sus islas ¿como? La fina arena de coral de las playas es el resultado de los corales no digeridos que come el Pez Loro. Puede producir alrededor de 1 tonelada de arena por año.

» Los habitantes de Maldivas han utilizado el coral para construir sus casas tradicionales durante muchos años. Este tipo de construcción ya ha sido prohibida, no es un material muy respetuoso con su propio medio ambiente… pero aún es posible ver muchas de estas casas tradicionales en Male y otras islas locales.

» La palabra atolón se deriva de la palabra Atholhu Dhivehi, que significa “isla de coral en forma de anillo que rodea una laguna”. Es la única palabra derivada de Dhivehi que ha sido exportada a todo el mundo.

» En la bandera de Maldivas cada elemento es simbólico: la luna creciente significa el Islam, el verde representa las palmeras, y el fondo rojo simboliza la sangre derramada por los héroes de Maldivas para lograr su independencia.

Y EN LA COCINA…

» La base de la cocina maldiva es el pescado y el arroz, como no podía ser de otra manera en un país tan acuático como Maldivas. Pero no solo de pescado frito viven en Maldivas, lo elaboran de las más diversas maneras, sobre todo en ‘riha’ , que es como el curry indio. Aunque destaca su sabor algo más dulce, debido al coco, si algo tienen en las islas son cocos.

» Y si hay un plato con identidad propia maldiva, ese es la ensalada ‘mashuni’. Hay una importante industria atunera en el país, y el atún enlatado se ha convertido en el desayuno habitual de los habitantes de Maldivas. Una mezcla de atún, coco, chiles, limón y cebolla que se acompaña con el pan tradicional del país, el ‘roshi’, una version del roti indio o cingalés.

» Y por supuesto, como país musulmán que es, fuera de los resorts será francamente difícil poder acompañar la comida con una refrescante cerveza.