Buceando con el Gran Tiburón Blanco

(Paul Monzón).-"Ustedes me conocen, saben como me gano la vida. Yo les traeré a ese animal, pero no será fácil, es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón te come entero. Una sacudida, una dentellada... y para dentro", decía el actor Robert Shaw en la recordada película "Tiburón", de Spielberg.

Y es que es verdad: los grandes Tiburones Blancos son unos grandes depredadores. Pueden medir de 4,5 mts. Incluso llegan hasta los 7,5 metros de longitud. El peso suele variar, pero es normal que ronden los 2.250 kilogramos.

"CARA A CARA" CON EL GRAN TIBURÓN BLANCO

Dicen los que lo han vivido, que la experiencia es brutal y aterradora. Y es que no todos los días uno puede tener enfrente, y bajo el mar, a un gran Tiburón Blanco. Ese depredador de los mares que de solo un mordisco te puede partir en dos. Pero así es.

La experiencia la puedes experimentar en la Isla Guadalupe, Baja California, de la mano de la empresa Nautilus Liveaboards. Elllos te preparan un "paquete de viaje" que incluye cinco noches (o las que desees) navegando a bordo del Nautilus Explorer y te aseguran un encuentro "cara a cara" con este portento de bestia marina.Sin lugar a dudas será una experiencia que nunca olvidarás.