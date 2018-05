Qué ver y hacer en los Everglades de Florida

A solo una hora al sur de las soleadas playas de Miami, los Everglades te dejan repentinamente rodeado de ríos de hierba. Es un mundo totalmente diferente, desde las especies en peligro de extinción que llaman hogar al desierto subtropical, hasta la gran variedad de deportes acuáticos que solo se pueden encontrar en ecosistemas tan diversos. Olvídese de las playas (aunque si está deprimido, siempre hay el Parque Nacional Biscayne), lo llevaremos a los manglares, las hamacas de madera y los pantanos.

Visite algunos de los sitios más emblemáticos de los Everglades de Florida

Hay pocos lugares en el mundo como el Everglades . Es un hábitat natural protegido de 1.5 millones de acres que los ecologistas vienen de todas partes para ver. Desde sus manglares salvajes y sus caimanes gigantes, hasta sus bahías poco profundas, sus llaves remotas, sus aguas reflectantes y su altísima serra, los Everglades son a partes iguales interesantes y misteriosos. Y dentro de los límites del vasto Parque Nacional Everglades, hay algunos sitios emblemáticos que debe visitar.

Explore la oficina de correos más pequeña del país

- No es más grande que una dependencia, la Oficina de correos de Ochopee es la oficina de correos más pequeña de la nación. Un solo trabajador postal, que vende tarjetas postales y maneja todo el correo para los 500 residentes de la ciudad de Everglades, dirige este pequeño establecimiento; que no ha cambiado realmente en 50 años. Cómo llegó allí es una historia interesante: cuando un incendio destruyó la oficina de correos original en 1953, el cobertizo de una granja de tomates que ahora se ve sirve como un reemplazo temporal adecuado. Ahora, no creemos que alguna vez se vaya.

Combine comida y aventura en Coopertown Airboat Rides and Restaurant

- ¿Quieres explorar los Everglades? Dirígete a Coopertown, una pequeña "ciudad" con una población total de tal vez ocho personas y el sitio del famoso Pueblo Indígena Seminole, dirigido por el Jefe Jimmy Osceola. Mientras estás allí, pasa por Coopertown Airboat Rides y Restaurante para una experiencia imperdible de hidrodeslizador y encuentro de alimentos en la que puedes comer toda la fauna interesante que encuentres a lo largo del camino. Comience con un paseo en hidrodeslizador a través de Hardwood Hammock, el Parque Nacional y otras partes de los Everglades, y luego regrese al restaurante para una comida local de patas de rana, cola de gator, bagre y más. Una guía estará contigo todo el tiempo, y puede darte más información sobre los divertidos e interesantes animales que seguramente verás en el agua ... y en tu plato.

Ir a acampar en una cabaña chickee al aire libre

- Entre sus innumerables vías fluviales, hay muchas islas, o "llaves", donde los exploradores aventureros pueden acampar en los Everglades. Llegue a las islas en kayak o canoa, y tienda una tienda de campaña, o si es más valiente, coloque un saco de dormir debajo de un chickee al aire libre. Hay campamentos más grandes que son accesibles en coche, por lo que para aquellos, alquilar una casa rodante y hacer su experiencia de campamento un poco más cómoda, y con aire acondicionado. Acampar es sin duda una de las maneras más auténticas de ver el corazón de los Everglades.

Pase por la granja de caimanes más antigua del sur de Florida

- Hogar de más de 2,000 caimanes, Granja de cocodrilos Everglades es donde el entretenimiento y la aventura chocan. Súbase a un recorrido en hidrodeslizador, que sale cada hora durante una hora, para ver vastas poblaciones de lagartos y serpientes, ver un espectáculo en vivo y realizar una visita guiada por los senderos exuberantes de la zona. La granja está ubicada cerca de la entrada principal del Parque Nacional Everglades, es el hogar del famoso caimán "Abuelo" de 14 pies y ofrece un calendario diario de espectáculos de serpientes, espectáculos de cocodrilos y alimentación, paseos en aerodeslizador y más.

Ve a un safari de estilo Everglades

- Los Everglades también es el hogar de una aventura de safari, y se conoce con el nombre de Everglades Safari Park . Si le apetece una experiencia educativa que incluya la antigua Everglades Safari Wildlife Nature Show, consejos de preservación y vistas de cerca de los cocodrilos curtidos o nadando, diríjase a este parque para realizar tours únicos en hidrodeslizador que salen cada 30 minutos. , diariamente. El hidrodeslizador te lleva 30 minutos en las bahías y vías fluviales de los Everglades, donde podrás obtener la Isla Gator. Además, si vas al atardecer, podrás disfrutar del hermoso atardecer del sur de la Florida en medio de tu recorrido.

Conoce a la tribu india Miccosukee

- Pueblo indio de Miccosukee ha sido un pilar en los Everglades por más tiempo del que ninguno de nosotros puede recordar. Una reserva india protegida, ofrece una serie de experiencias educativas y de entretenimiento para visitantes interesados, como visitas a museos de historia, demostraciones de tejido de cestas, manejo de cocodrilos, exhibiciones de prendas y artefactos tribales, y más. Como probablemente ya sepa, ningún viaje a los Everglades está completo sin un paseo en hidrodeslizador, así que súbase a uno con su guía indio de Miccosukee y obtenga una explicación de primera mano de la naturaleza y el misterio de los Everglades de Florida.

Bicicleta a lo largo de Shark Valley

- El ciclo de 15 millas que es Shark Valley está lleno de ciclistas y ciclistas cada fin de semana. Se ejecuta a través de un hábitat natural, y como tal, es el hogar de innumerables especies de fauna local, vida vegetal y más. Si andar en bicicleta no es lo tuyo, entonces mira el hermoso valle desde la comodidad de un tranvía. Dirigido por naturalistas entrenados, este recorrido al aire libre de dos horas es tan relajado como abre los ojos.