¿Sabes qué te pueden cobrar y qué no en un restaurante cuando vas de viaje?

La verdad es que cuando uno sale de casa y se va por esos mundos de Dios, nunca tienes muy claro ni lo que te pueden cobrar o las propinas que debes soltar.

Yendo a lo primero una libra esterlina y media en concepto de suplemento de queso rallado aparecía hace unos días en la cuenta que un restaurante presentó a una clienta después de haber comido un plato de pasta.

La prensa británica explicaba que la mujer se había hecho eco de este “extra” inesperado en sus redes sociales.

Como recoge Rosanna Carceller en 'La Vanguardia', se trataba de Rosie French, escritora gastronómica y directora de una empresa de eventos sobre comida; y sus explicaciones sorprendieron en Twitter.

No es la primera vez que un cliente de la restauración se indigna por un concepto sorprendente aparecido en su factura. Pero... ¿cuáles son los suplementos más indignantes o extraños que nos pueden llegar a cobrar (o intentar cobrar)? ¿Podemos oponernos a abonar esos “extra”?

Any thoughts on this “parmisan supplement” @jayrayner1? Wasn’t mentioned to us during the awkward, painfully slow, grating at the table. Would have let her carry on had we known! pic.twitter.com/jjfie11oAR