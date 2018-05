Dónde salir de marcha en Bruselas

Bruselas no es sólo sede del Parlamento Europeo, también es una ciudad hermosa y acogedora. Pero tambiñen es famosa por su parte festiva y su vida nocturna, ya que propone numerosas discotecas donde los DJ hacen temblar las pistas de baile hasta muy altas horas de la madrugada.

Los amantes de la música electrónica podrán ir a sitios como Fuse, Zodiak, Stereo o Épicerie Moderne, mientras que los aficionados al hip-hop se concentran en Bloody Louis o Mirano.

Madame Moustache atrae a un público un poco más rocanrol con su programación eléctrica y refinada, mientras que el Bar Rouge acoge a los pájaros nocturnos elegantes.

¡Vive una experiencia inolvidable en nuestra bella capital y muévete al son de los diferentes ritmos de la noche bruselense!

Conozca diez de las mejores discotecas de Bruselas:



1. FUSE

Discoteca legendaria desde 1994, la FUSE es la primera en Bélgica en invitar a DJ internacionales y ofrecer espectáculos en directo de música tecno. Famosa internacionalmente por su impresionante programación, la FUSE ofrece todo lo último en tendencias musicales.



2. Bloody Louis

Situada en el 32 de la Avenue Louise en Bruselas, la Bloody Louis es el lugar de encuentro de los enamorados de la música. Los sofás de cuero Chesterfield, las luces de neón, el futbolín y el pinball hacen una decoración única. «Bloody» se dirige a un público variado y cosmopolita nacido para la música hip-hop, house y electrónica. En sus 3 años de existencia, han actuado artistas como DJ Snake, Future, Diplo, Travis Scott, Tory Lanez, PNL, Martin Solveig, etc.



3. Mirano Continental

La mítica Mirano Continental te invita a pasar una noche inolvidable en pleno centro de Bruselas.

Con su decoración de cine antiguo, Mirano ha hecho brillar las noches bruselenses desde hace más de 30 años.

Las mejores fiestas comienzan con sus escalones, sus podios y su famosísima pista giratoria. Fiestas de música electrónica, house, latina, R&B, hip-hop, etc, en Mirano, la fiesta se engalana con todo tipo de sonidos, etc.



4. Spirito Brussels

La Spirito Brussels es un auténtico templo nocturno: esta discoteca «fancy», dirigida a un público selecto, se encuentra en una antigua iglesia anglicana. En su interior se respira opulencia y elegancia.

Destacada por Edge Channel7, esta discoteca única forma parte, con razón, de su lista de discotecas más hermosas del mundo... ¡y está en Bruselas!



5. ZODIAK

La ZODIAK abrió sus puertas en Bruselas en octubre de 2016 y ofrece una experiencia nocturna interestelar a dos pasos de la Grand-Place, rue Marché aux Fromages (más conocida como la «rue des Pittas»). Los aficionados a la música electrónica podrán disfrutar de un viaje acústico y visual en este nuevo lugar donde se funden estrechamente la cultura del Clubbing y del Underground. Un lugar agradable que prioriza en particular la escena electrónica belga y los jóvenes artistas emergentes.



6. Stereo

La Stereo es una discoteca nueva en el corazón de Bruselas que se centra en la música electrónica. Todos los sábados recibe a invitados internacionales del panorama house y tecno. Estos últimos meses, se han sumado al cartel artistas de renombre como Ellen Allien, Derrick May, Robag Wruhme, Adam Port, etc. La Stereo ha ofrecido un aire fresco al panorama electrónico que encandila a Bruselas.



7. YOU night club

La YOU es la discoteca del centro de Bruselas que se transforma según el día de la semana. El viernes se centra más en los «jóvenes», con fiestas temáticas y música de su gusto. El sábado le toca al hip-hop para jóvenes de entre 25 y 30 años; una selección a la entrada y una atención especial al servicio y a la calidad de la música. Y el domingo, desde hace más de 10 años, la YOU ofrece las mejores fiestas gays de Bruselas con el emblema Flash Tea Dance... ¡Elige tu día!



8. Madame Moustache

«Madame Moustache» es el punto de encuentro para una noche ecléctica en el corazón de Bruselas. Conciertos alternativos, swing, música de los 80, surf o rocanrol; no te arrepentirás de venir a la «dama bigotuda».



9. Épicerie Moderne

La Épicerie Moderne, situada muy cerca de la pintoresca Grand-Place, es un bar/pub de baile alternativo y moderno que presenta un interior robusto y un equipo estéreo potente. Este bar melómano acoge a los aficionados a la música house y tecno de jueves a sábado.



10. Bar Rouge

El Bar Rouge es una institución de la vida nocturna bruselense desde hace más de 10 años. Situado en el 12 de la rue de Louvain en el centro de la capital desde hace ya 4 años, este pub único en su género abre de 23:00 a 06:00... como muy pronto. Una cálida acogida con una amplia variedad de champanes, una gama de bebidas alcohólicas para todos los gustos; y en cuanto a la música: una mezcla de disco house y clásicos del pop al principio de la noche, para terminar con las perlas de house y tecno mel.

Con información de Visit Brussels