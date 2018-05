Las bellas bailarinas del "Moulin Rouge" de París

Si has visto la película "Moulin Rouge" interpretada por los actores Nicole Kidman y Ewan McGregor, o has ecuchado esa pegadiza música que acompaña a estas bellas bailarinas cuando danzan el famoso y legendario Can Can, ahora podrás conocer en primera persona cómo son realmente ellas.

@monzonpaul

Las chicas del Molino Rojo nos deleitan cada noche con su presencia y con esa espectacular coreografía que acompaña sus danzas en las noches glamourosas de este célebre y espectacular cabaret enclavado en el barrio de Pigalle.

Lo dicho: tras las plumas y las lentejuelas ahora podrás ver qué pasa realmente detrás del escenario en el mundialmente famoso Moulin Rouge en París