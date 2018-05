Bruselas no es solo cerveza, mejillones, patatas, gofres y chocolate. Aunque ese no deja de ser un buen comienzo. Descubre todo lo que deberías ver en Bruselas. ¡Nosotros te lo contamos! Descubre qué ver y hacer en Bruselas de la mano de SKYSCANNERS

1. El arte de la cultura del cómic

- Quizá no lo sepas, pero Bruselas es famosa por su historia del cómic. La cultura del cómic es tan intensa aquí que existe un museo dedicado en exclusiva a este arte: El Centro Belga del Cómic, una de las mejores cosas que ver en Bruselas si, además vas acompañado por niños. Pero, cuando realmente te das cuenta de la importancia del cómic en Bruselas es cuando vas descubriendo los murales con tiras cómicas plasmados en paredes de toda la ciudad. Crea tu propia aventura personalizada descargando el PDF gratuito y empieza a explorar la Bruselas más animada. Descubrir la curiosa relación del cómic con la ciudad es una de las cosas que deberías ver en Bruselas.

2. Terraza del MIM: unas vistas estupendas desde lo alto del Museo de los Instrumentos Musicales

- El Museo de los Instrumentos Musicales (MIM) es uno de los edificios art nouveau más bonitos que ver en Bruselas. Cuando hayas acabado de deleitarte con su colección, dirígete a la terraza superior. ¡Puedes disfrutar de las vistas pagando solo una consumición! Cuando salgas del museo, fíjate en una terraza medio escondida justo enfrente con unos pocos sitios donde sentarse. Es un sitio encantador para contemplar el edificio o, simplemente, observar a la gente pasear. Un consejo: si tienes un smartphone con lector de códigos QR, escanea el código de barras y escucha la grabación del «instrumento del mes» del MIM.

Montagne de la Cour 2; 1000 Bruselas

www.mim.be

3. Pitas, antigüedades y mucho más en Le Sablon

- Siempre que voy a Le Sablon -la zona comercial de antigüedades de Bruselas- acabo parando en Le Perroquet. Este bar y restaurante art nouveau sirve una larga lista de sabrosos panes de pita rellenos con todo tipo de ingredientes para todos los gustos. ¡A esto lo llamo yo «comida rápida de la buena! Es un sitio elegante al que ir con muy buen ambiente y buena comida a precios muy razonables. Cada sábado y domingo por la mañana montan un pequeño mercadillo de segunda mano con sorprendentes antigüedades junto a la iglesia. Y, por supuesto, en una excursión por Bélgica no pueden faltar las paradas en las múltiples chocolaterías de la zona, una de las cosas para que los golosos tienen que hacer en Bruselas sí o sí, en las que puedes probar gratis la variedad que esté en oferta: ¡así es como paso yo los fines de semana!

31, Rue Watteau; 1000 Bruselas; +32 (0)2-512.99.22

Horario de apertura: L: de 12 a 23.30 h; M y X: de 12 a 0 h; J a S: de 12 a 1 h; D: de 12 a 23.30 h

4. Rodéate de bruselenses como uno más en el Café Belga

- Belga es la cafetería perfecta para codearse tanto con extranjeros como con bruselenses, ya que todo el que está en la ciudad conoce este lugar. Ve para el desayuno, el brunch o el almuerzo, o bien para tomarte un café a última hora de la tarde, un aperitivo antes de cenar o unas copas por la noche. Situado en Place Flagey (un crisol de culturas y clases), este bar grande y concurrido tiene buena música y un ambiente alegre. Ten en cuenta que puede llenarse bastante, aunque para mí es parte de la gracia. Me encanta disfrutar de las vistas de los lagos cercanos a través de los grandes ventanales del Belga o desde su terraza. Los sábados y domingos por la mañana lo combino con una visita al mercado de alimentación que montan allí cerca. Está un poco lejos del centro de la ciudad, pero, sin duda, es otra de las cosas que merece la pena ver en Bruselas para sentirse como un auténtico local.

Place Eugène Flagey;1050 Bruselas (Ixelles)

www.cafebelga.be

5. Frit Flagey: una de las mejores «freidurías» de Bruselas

- Si quieres «experimentar» la capital belga, tienes que hacer todo esto: beber cerveza y comer mejillones, patatas fritas, chocolate y gofres, sí todas esas cosas hay que hacer en Bruselas. No le des más vueltas. Y si ya estás cerca de Place Flagey, lo que no puedes dejar de probar son algunas de las patatas fritas que sirven los muchos vendedores de esta conocida plaza, con gran cantidad de salsas. Las patatas fritas belgas se fríen dos veces en grasa animal (lo siento por los vegetarianos), lo que las deja crujientes por fuera y blandas por dentro. Si hace buen día, me encanta disfrutar de mis patatas fritas sentada en la calle o junto a los lagos que hay frente a la plaza. ¿Y si no hace buen día? ¡Entonces la experiencia es cien por cien belga!

Place Eugène Flagey; 1050 Bruselas

M a J y D: de 11.30 a 0 h; V y S de 11.30 a 2 h

6. En cuestión de cerveza, Moeder Lambic tiene la clave

- Si te encanta la cerveza, pero no te apetece meterte en una de las caras trampas para turistas, te recomiendo el bar Moeder Lambic. Pide ayuda a los camareros si no sabes qué pedir, ya que sus recomendaciones no tienen desperdicio. Tienen cervezas belgas e internacionales para acompañar la comida que sirven, que incluye quiches, panes con gran cantidad de deliciosos toppings, quesos y ensaladas, entre otros. Hay dos Moeder Lambics en Bruselas, así que igual te interesa pasarte por ambos si tienes mucha sed y así disfrutar de una de las mejores que hacer en Bruselas.

8 Place Fontainas, 1000 Bruselas // 68 rue de Savoie, 1060 Bruselas

www.moederlambic.com

7. Barrio de Sainte Catherine y Antoine Dansaert: la agradable zona de moda del centro de la ciudad preferida por los bruselenses

- ¿Qué hacer en Bruselas para sentirse como un verdadero bruselense? Cuando vivía en esta zona me encantaba su ambiente agradable y «alternativo». Desde estudios de alta costura elegantes y alternativos hasta tiendas retro de segunda mano, caros restaurantes de pescado, acogedoras terrazas o bares y restaurantes típicos, aquí encontrarás de todo. Mis sitios preferidos de Bruselas para comer, beber y salir de fiesta están todos en este barrio, por lo que espero que puedas explorarlo y encontrar tus preferidos.

8. Fin de Siècle: el mejor restaurante belga del centro de la ciudad

- Cuando se ha hecho tarde y me apetece comida buena a precios razonables, voy directa a Fin de Siècle. Lapin à la Kriek (conejo en salsa de cerveza de cereza), jambonneau à la moutarde (codillo de cerdo a la mostaza) y carbonade (estofado de carne) son solo algunas de las especialidades que cocinan aquí y que adoro. De postre, no te pierdas el tiramisu au speculoos (tiramisú con una galleta típica belga), que es un colofón estupendo para cualquier ocasión. Los muebles de madera, las mesas largas para compartir y el agradable personal lo convierten en uno de los locales más agradables de la ciudad y otras de las cosas que hacer en Bruselas para llenar el estómago, incluso a pesar de que esté casi siempre lleno. Un consejo: no busques el menú por la mesa, sino la enorme pizarra de la pared, que es donde encontrarás el menú del día. Bon appetit!

9 Rue de Chartreux; 1000 Bruselas;

+32 (0) 2 513 51 23 (no aceptan reservas, así que ve a primera o a última hora para conseguir sitio)

Abierto todos los días de 16.30 a 0 h

9. Dirígete al Café Merlo si buscas un auténtico bar flamenco con un estupendo ambiente

- Este es uno de los mejores ejemplos de cafetería bar típica flamenca en Bruselas, algo que en realidad no es fácil de encontrar en la ciudad. Los días fríos me acurruco en el interior, mientras que cuando hace calor me relajo fuera en su encantadora terraza; y siempre es lo mismo: un sitio genial al que ir para disfrutar de una cerveza bien servida. El agradable personal siempre consigue que te sientas como en casa, seas de donde seas. Aunque tienen muchas cervezas belgas conocidas, siempre pido una Belgo de barril: haz lo mismo que yo y no te decepcionará. Y si estás en la ciudad un martes por la noche, a lo mejor pillas también uno de sus estupendos conciertos en directo. ¡Salud y disfruta de una de las mejores cosas que hacer en Bruselas!

80 Quai aux Briques; 1000 Bruselas; +32 (0) 478 77 47 44

Abierto de L a V de 11 a 2; S y D a partir de las 16 h

10. Madame Moustache, una noche única

- Madame Moustache es uno de mis locales preferidos para salir por Bruselas. Tienen una selección de música muy amplia, así que solemos ir para bailar. Entre semana es gratis y el fin de semana, cuando está más lleno, la entrada cuesta entre 5 y 7 euros. Los camareros a veces van vestidos de marineros y la decoración general es muy característica. A veces tienen música en directo y siempre están organizando noches temáticas, por lo que es buena idea echar un vistazo a su programa mensual para ver qué tienen previsto. Si no te va mucho bailar, también hay una sala para fumadores y un futbolín. En cualquier caso, ¡es una de las cosas que ver en Bruselas y que no puedes perderte si quieres vivir una experiencia realmente memorable!

5-7 Quai su bois à Bruler; 1000 Bruselas

www.madamemoustache.be