Dónde hospedarse en Sitges

ME Sitges Terramar disfruta de la primera temporada de verano tras su apertura el pasado mes de marzo. Ubicado en pleno paseo marítimo de Sitges y a 30 minutos de Barcelona, el primer hotel de la marca ME by Meliá en la costa peninsular, ocupa un lugar privilegiado ofreciendo espacios de lujo y una cocina de altura donde destaca el Restaurante Beso Sitges y la terraza con piscina RADIO ME Sitges Rooftop Bar.

@monzopaul

ME Sitges Terramar cuenta con 213 habitaciones y suites, con vistas al mar y a la montaña. Las estancias están definidas por los colores neutros y por el mobiliario cálido y orgánico, conectando el espíritu artístico con una experiencia de lujo contemporáneo a medida como la personalización de la música "favorita del cliente" a modo de bienvenida, en la habitación.

El hotel domina desde sus habitaciones las magníficas playas con sus villas y el casco antiguo de la ciudad, celebrando una era nostálgica y atendiendo las necesidades del viajero moderno.

Al igual que en el resto de hoteles ME by Meliá, cuenta con distintos tipos de estancias adecuadas a los diferentes perfiles de viajero. Desde las AURA Room a las CHIC Suite con diseño minimalista y tecnología puntera, pasando por la Suite ME de 162 metros cuadrados y 260 metros de terraza privada.

Los huéspedes alojados en las suites del hotel pueden disfrutar del servicio exclusivo ME+, que ofrece multitud de privilegios.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo ME Sitges Terrramar es su diseño. Con una decoración de líneas depuradas y un interiorismo de lo más sofisticado a cargo del estudio de arquitectura y diseño Lagranja Design.

Los ecos e influjos mediterráneos quedan patentes a través de elementos ornamentales como los objetos de barro, las baldosas hidráulicas y las piezas de mimbre, que logran contextualizar el espacio y dotarlo de un fuerte componente actual, pero sin perder de vista la tradición y los orígenes

A nivel gastronómico ME Sitges Terramar cuenta con un amplio abanico de propuestas diseñadas y dirigidas por Grupo B, que cuenta con restaurantes de éxito en Barcelona, Bilbao Ibiza, Formentera, Sitges y Tulum.

Una mezcla de pasión gourmet y entretenimiento es el denominador común del Restaurante Beso Sitges, dividido en distintos espacios: Restaurante, Oyster Bar y piscina.

Ubicado en el lobby, Oyster Bar nos da la bienvenida al universo Beso con bocados frescos de mar y una carta a base de ostras, cangrejo real, almejas Can Perleta, quesos y embutidos premium.

Por su parte, el Restaurante Beso Sitges, ofrece una cocina con especialidades mediterráneas que incluyen arroces, pescados y ensaladas, con platos tan suculentos como el tradicional Arroz con Bogavante, Pulpo del Cantábrico y los especiales Mejillones Beso Beach.

En ME Sitges Terramar la conexión con el mar está en todos detalles. Por ello, los visitantes podrán relajarse y desconectar en la piscina junto a la playa. Este espacio permite disfrutar de camas balinesas frente al mar.

El cuidado físico y el apartado wellness también están muy presentes en el hotel. Los clientes pueden disfrutar del gimnasio y de un completo spa, que incluye los tratamientos propuestos por BeEnergy Health & Beauty. Desde masajes holísticos hasta actividades relajantes en pareja basadas en la aromaterapia. Una completa experiencia a medida.

ME Sitges Terramar supone toda un oasis diferenciador dentro de los hoteles ME by Meliá, fusionando su filosofía cercana a la cultura, con su herencia mediterránea y todo ello, manteniendo el perfil de lujo lifestyle que caracteriza a la marca.

Categorías de habitaciones ME Sitges Terramar: • AURA Room (Vista Montaña) 49

• VIBE Room(Vista Mar) 16

• ENERGY Room (Vista Mar) 83

• MODE Room (Vista Mar) 39

• CHIC Suite (Vista Mar) 24

• PERSONALITY Suite (Vista Mar), 1 unidad de 115m2, 1 dormitorio y 180m2 de terraza

• Suite ME (Vista Mar) 1 unidad de162 m2, 2 dormitorios y 260 m2 de terraza



Reuniones y eventos:

ME Sitges cuenta con salas inteligentes equipadas con tecnología de última generación y adaptadas a tus necesidades y presupuesto. Espacios versátiles y sorprendentes que inspiran grandes momentos.