Dónde salir de compras en Praga

¿Te gusta salir de compras? ¡Vamos a darte unos consejos! Vamos a aconsejarte lugares donde te sentirás de lo mejor y disfrutarás perfectamente de tus compras.

Las tiendas y los centros comerciales pocas veces cierran, quizás únicamente en los días de fiesta nacional. No te preocupes; en tus vacaciones lograrás comprar lo que realmente deseas. Ya sea un abrigo nuevo o el cristal tallado tradicional checo.



Centros comerciales -todo bajo el mismo techo-

La República Checa tiene una de las primacías mundiales. La concentración de centros comerciales per cápita es una de las más altas. Mejor dicho, no te preocupes, podrás irte de compras prácticamente a cualquier lugar y cuando lo desees.



Los centros comerciales más grandes están en la ciudad más grande de la República Checa -Praga-. Muy pronto termina la reconstrucción de uno de los más grandes, el centro comercial de Chodov, que está situado cerca de la estación de metro con el mismo nombre. En estos momentos aquí hay más de 200 tiendas y después de la ampliación habrá más de 300. ¡Podrás escoger a gusto! Aquí encontrarás también marcas de lujo, por ejemplo, Barbour o Karl Lagerfeld. Otro centro comercial muy popular entre los aficionados a las compras es Palladium que se encuentra en el mismo centro de la ciudad, frente a la Casa Municipal o en la calle Na Příkopech donde en una sola calle encontrarás prácticamente todo lo que podrías desear. ¡Incluso una tienda de juguetes de lujo, de varias plantas!



En otras ciudades, como por ejemplo, Brno u Ostrava, también podrás hacer tus compras. Hace poco tiempo en el centro de la ciudad de Ostrava, en el lugar de una fábrica antigua abrieron un nuevo centro comercial que se llama Nová Karolina. Es uno de los más grandes en la república. La mayoría de las tiendas que radicaban en el centro de la ciudad se mudaron a Nová Karolina y hubo temores de que el centro de la ciudad se quedara vacío. Ocurrió todo lo contrario. Gracias al espacio desocupado en el centro de la ciudad, hoy día es más fácil disfrutar de una taza de café o visitar un restaurante interesante. Galerie Vaňkovka es, sin lugar a dudas, uno de los centros comerciales más destacados en Brno. Anteriormente, había una fábrica en este lugar, muy cerca de la terminal de trenes. La galería comercial ofrece numerosas tiendas donde se vende todo tipo de mercancía.

Pařížská ulice (la calle parisiense)-el mundo del lujo-

Pařížská ulice (la calle parisiense) que en toda la República Checa no tiene equivalente. No es por casualidad que lleva el nombre de París. Esta calle atraviesa el Barrio Judío, desde la Plaza de Ciudad Vieja hacia el río Moldava y fue construida en las postrimerías de los siglos XIX y XX copiando el ejemplo de los bulevares parisienses. Esta calle está llena de tiendas de lujo y bordeada por casas con fachadas representativas. Puedes dar un paseo agradable bajo la sombra de los árboles y dedicarte a las compras. Al pasear por la calle percibirás la atmósfera de tranquilidad y lujo. Muchas marcas internacionales de lujo se esfuerzan por adquirir un espacio en la calle Pařížská. En este bulevar popular, desde luego, podrás comprar artículos de las marcas: Hermés, Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Jimmy Choo, Cartier, Dior, Burberry, entre otras.

¿Puedo deducir el impuesto? ¿Cómo lo hago?

Acabas de comprar y ahora te gustaría saber si puedes deducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de tu compra y cómo hacerlo. Podemos ayudarte también con este tema.



Para poder deducir el IVA debes ser ciudadano de un país que no pertenece a la Unión Europea. Los artículos de un vendedor deben ser adquiridos el mismo día, su valor debe exceder 2000 coronas checas. Estos artículos deben salir del país en un plazo de 3 meses a partir de la adquisición. Como es natural, deben ser artículos destinados para ti o tus personas allegadas. No para revenderlos con fines de lucro. El impuesto no se devuelve si compras alimentos, alcohol, productos tabaqueros ni combustibles. Si cumples con estas condiciones, sigue leyendo, por favor.



Al abandonar el territorio de la República Checa debes rellenar el formulario "Tax Free" y certificarlo con el sello oficial de la aduana checa u otra aduana comunitaria. La deducción de IVA no es posible sin este sello de aduana de la UE. El dinero te será desembolsado tan pronto entregues el formulario Tax Free debidamente rellenado y sellado y el comprobante original en el respectivo puesto de pagos de alguna de las empresas que devuelven el IVA. El dinero puede ser desembolsado en efectivo o también transferido a la tarjeta de crédito o por medio de un cheque bancario que se enviará a la dirección postal que nos indiques. El plazo máximo para desembolsar el dinero es 5 meses a partir de la fecha de adquisición de la mercancía en cuestión.