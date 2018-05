Siete visitas imprescindibles en Costa Rica

Costa Rica es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y con un 25% del territorio protegido por parques nacionales. Su lema "pura vida" describe a la perfección este paraíso idílico de Caribe, Océano Pacífico, volcanes, montañas verdes y parques naturales. Las siguientes son las isitas imprescindibles cuando viajes al país centroamericano. La lista por cortesía de Logitravel.

TORTUGUERO, DESOVE DE TORTUGAS

Este parque nacional es imprescindible en tu visita a Costa Rica. Situado en la provincia de Limón, es conocido sobre todo por el desove de tortugas verdes en la costa. Si vas de julio a octubre, época donde anidan, podrás ver durante la noche uno de los espectáculos más emocionantes de la naturaleza. ¡No te lo puedes perder!

Durante el día hay varias opciones para disfrutar de Tortuguero. Una de ellas es cruzar el río al amanecer en canoa, una manera muy especial de ver animales desde otra perspectiva. Aves, caimanes, nutrias y hasta un jaguar en la orilla del río, son algunos de los animales que podrás encontrar con la ayuda y experiencia del guía. Por la tarde, nada mejor que entrar al Parque Nacional de Tortuguero para encontrar animales terrestres: monos, mapaches, pizotes, ranas... El parque es de fácil acceso a través de un sendero perfectamente señalizado para que no te pierdas y donde encontrarás, cada 100 metros, una salida a la playa. ¡Te enamorará!

PARQUE NACIONAL MANUEL ANTONIO, PARAÍSO TROPICAL

Situado en la provincia de Puntarenas, en la costa del Pacífico, se encuentra este paraíso de fauna, selva tropical, playas vírgenes y hasta una catarata estacional.

Si miras abajo, podrás encontrar ranas, lagartos, cangrejos, mapaches... Si miras arriba, en los árboles habitan perezosos, aves, monos capuchinos y monos titís. Estos últimos, clasificados como animales amenazados, solo se encuentran en América Central y América del Sur por lo que es un privilegio poder ver como campan a sus anchas, saltando de un lado a otro, en el Parque Nacional de Manuel Antonio.

Al terminar la caminata, que mejor que refrescarse en sus playas vírgenes. Playas de arena blanca y bosque tropical, aguas cristalinas donde nadar y hacer snorkel. Un final perfecto para un día perfecto lleno de emociones. Si tienes prismáticos, este es el lugar para utilizarlos. ¡No queremos que te pierdas nada!

PUERTO VIEJO DE TALAMANCA, PLAYA Y PARQUE NACIONAL CAHUITA.

Puerto Viejo de Talamanca, en la provincia de Limón, es un lugar de playa, puestas de sol, música y buen rollo. Relájate en el Caribe, disfruta del mar y de la arena en un ambiente chill out y tómate un coco bien fresquito mientras ves el atardecer. Por la noche, sus calles animadas te atraparán: música, restaurantes, puestecitos de ropa, artesanía, souvenirs... Un lugar de lo más completo y lleno de vida, al más estilo puro caribeño.

A tan solo 16 km del centro de Puerto Viejo y situado cerca de la frontera de Panamá, encontrarás el Parque Nacional de Cahuita. Su punto de acceso a través de Playa Blanca o Puerto Vargas, te impresionará: arena blanca, palmeras, arrecifes, aguas turquesas en las que nadar...¡Disfruta de las playas más bonitas del Caribe costarricense!

Caminando por el sendero -y manteniendo los ojos bien abiertos- encontrarás gran variedad de animales que habitan en este increíble bosque tropical: monos, iguanas, ranas, perezosos, tucanes... Y ¡cuidado con dejar la comida a la vista o los mapaches intentarán comerse tu merienda! Así que ponte la crema solar y prepara la cámara de fotos, Cahuita es un lugar para recordar.

VOLCÁN ARENAL, CATARATA DE LA FORTUNA Y AGUAS TERMALES

En el distrito de La Fortuna, un pueblo con encanto, se sitúa el Parque Nacional Volcán Arenal. Al entrar y subiendo por el sendero, encontrarás un ceibo, un árbol enorme que impresiona por sus más de 40 metros de altura. Continuando la caminata por el sendero de Las Coladas, llegarás al mirador del Volcán Arenal. Unas impresionantes vistas te esperan mientras pisas un suelo de rocas de lava negra.

Al terminar la visita, y a menos de 20km, dirígete hacia La Catarata Fortuna. Un paseo en puente colgante, un jardín de orquídeas, un mariposario y el descenso por cientos de escalones, te llevará a la impresionante catarata. Al acabar, podrás darte un chapuzón en su agua bien fresquita. ¡No olvides llevar el bañador!

Y para poner la guinda a este día tan intenso, nada mejor que relajarse en una de las termas volcánicas. Un spa natural de agua caliente que te ayudará a recuperar fuerzas. ¡Disfruta de la calma!

MONTEVERDE, CANOPY Y PUENTES COLGANTES

Situado en el norte de Puntarenas, Monteverde es un lugar de bosque nuboso y primario. Desde aquí se pueden disfrutar de unas vistas imponentes al Golfo de Nicoya además de una de las actividades más aclamadas en la zona: el canopy. No te puedes ir de aquí sin probar las tirolinas que recorren todo el bosque. Una vista de altura impresionante. ¡Pura adrenalina! Pero si lo tuyo no es el deporte de riesgo, no te preocupes, puedes cambiar el canopy por el paseo a través de los puentes colgantes. ¡Unas vistas espectaculares!

Durante la noche existen opciones para hacer caminatas nocturnas con una persona local de la zona que te ayudará a encontrar aves, martillas, ranas, pizotes, agutíes y, si tienes suerte, ¡hasta un armadillo!. Monteverde tiene un clima más fresco así que es recomendable llevar una chaqueta o sudadera. Después de tanto calor, un poco de frío apetece,¿verdad?

TAMARINDO, ATARDECERES Y SURF

Tamarindo es una playa situada en la costa del Pacífico, en la provincia de Guanacaste. Su fácil acceso hace que sea una de las más populares en Costa Rica. Buen ambiente, música, restaurantes, cócteles, surf...

Es el lugar ideal para tumbarse en una hamaca y tomarse un buen coco frío mientras disfrutas de uno de los atardeceres más bonitos del país. Es un lugar animado lleno de restaurantes, bares, tiendecitas, surferos... Relax, entretenimiento y diversión. ¿Qué más se puede pedir? ¡Coge la toalla que nos vamos!

PLAYA DE CONCHAL, ARENA DE CONCHAS Y PELÍCANOS

Si te alojas en Tamarindo, no puede aprovechar la ocasión de visitar a su vecina Playa de Conchal. Su peculiaridad es la arena formada por pequeños fragmentos de conchas. Esta característica convierte esta playa en un lugar especial y paradisíaco digno de ver. Situada en la costa del Pacífico, es ideal para nadar y tomar el sol mientras observas cómo se acercan los pelícanos a pescar algún pez. Aquí no encontrarás hoteles, ni locales, solo a algún tico vendiendo cocos fríos. Si vas por la mañana, encontrarás el sitio perfecto para relajarte y disfrutar de la brisa del mar.

Fuente LOGITRAVEL