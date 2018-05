Grandes cadenas de hoteles en el mundo

Tras la exitosa culminación del premiado proceso de ampliación de su portfolio de marcas, Best Western Hotels & Resorts orienta su estrategia hacia los viajeros para invitarles a conocer de primera mano la evolución de sus "Soft Brands" a través de la campaña "Today's Best Western" y su programa "Behind the Brands".

En esta ocasión, la cadena hotelera impulsa el crecimiento y conocimiento de la recién estrenada marca secundaria de gama media-alta ‘Signature Collection by Best Western', que completa su portfolio con hoteles en todas las categorías ofreciendo a los huéspedes experiencias de calidad personalizadas.



La colección de hoteles ‘Signature Collection by Best Western' está especialmente diseñada para brindar una oferta competitiva y destacada, tanto para el mercado de gama media como de alta. Esta marca está especialmente pensada para aquellos alojamientos que deseen mantenerse libres de los estándares de las marcas, pero asegurando un alto servicio y garantizando la calidad de confort de los clientes finales, que es la prioridad en Best Western Hotels & Resorts.

Por otra parte, la marca ofrece a los huéspedes hoteles cuidadosamente seleccionados con un completo diseño reflejando el carácter de cada destino. De esta forma brinda estancias confortables con una óptima relación calidad-precio, con las ventajas y servicios de primer nivel por los que Best Western es conocido:

- Atenciones, comodidades y servicios de primera clase - Acceso a todas las ventajas del programa Best Western Rewards® - Internet inalámbrico, rápido y gratuito - El premiado programa "Construye tu propio desayuno", que ofrece opciones personalizadas y saludables, disponible en la mayoría de las ubicaciones - Excelentes calificaciones de satisfacción de los huéspedes, con puntuaciones mínimas de TripAdvisor® de 4 y calificación AAA® o CAA® de 3 diamantes o superior

Según el Director de Operaciones y Desarrollo de Negocios de Best Western para España y Portugal, Oriol Maresch: "Con el reciente debut de nuestra ‘Signature Collection by Best Western', completamos nuestra oferta de "Soft Brands" en cada segmento, lo cual refleja nuestro compromiso de ofrecer a los hoteleros independientes una gran variedad de opciones para unirse a nuestra compañía y obtener así acceso a la cantidad y variedad de beneficios de unirse a una compañía como Best Western".



A través de las "Soft Brands" que forman parte de Best Western, y, en particular con la ‘Signature Collection by Best Western', se proporciona a los hoteleros independientes la oportunidad de mantener su personalidad individual, ofreciendo a sus huéspedes estancias únicas e inspiradas en la localidad, al mismo tiempo que se benefician del programa de lealtad ‘Best Western Rewards' y de su distribución global. Los hoteles que se unan a esta nueva marca recibirán una rápida inclusión, con acceso casi inmediato a los sistemas de administración de distribución de Best Western, asistencia comercial y de ventas, programas de marketing, programa de fidelidad y al sistema global de reservas.



‘Signature Collection by Best Western' ha sido la última marca incorporada al portfolio de Best Western. Una enseña que se suma al movimiento "Soft Brand" y que invita a hoteleros independientes a unirse a una firma internacional como Best Western, lo que se refleja en la última adquisición, con el "Hotel Gasthaus zur Waldegg", situado en el Lago de Lucerna (Suiza) y que se añade a los establecimientos que ya operan bajo esta marca (dos hoteles en Estados Unidos, tres en Italia, uno en Perú, otro en Ecuador).

Best Western Hotels & Resorts dispone de 11 marcas, con nuevos diseños, servicios mejorados e innovadoras instalaciones en constante evolución.