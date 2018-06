Qué ver en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria es un destino urbano que ofrece a quien la visita buen clima y playas como la de Las Canteras, una de las mejores playas urbanas del mundo, aunque la ciudad más poblada del archipiélago también seduce al viajero por ser un destino abierto y amable, repleto de historia, con una variada gastronomía y una cuidada oferta cultural, especialmente viva en el arranque del verano.

Fundada el 24 de junio de 1478, la capital grancanaria celebra durante todo el mes sus Fiestas Fundacionales, con una agenda repleta de actos que enlaza con el calendario de eventos del TEMUDAS FEST, el Festival de Teatro, Música y Danza que cumple en este 2018 su edición numero 22. Espectáculos al aire libre y una propuesta heterogénea de artistas animan una urbe muy viva en el estío... con algunas citas sorprendentes y singulares.

FIESTAS FUNDACIONALES

Arranque musical para las Fiestas Fundacionales

El verano se adelanta en la agenda cultural desde el 8 de junio, fecha en la que arrancan las Fiestas Fundacionales con un calendario repleto de conciertos, folclore, teatro, eventos solidarios, espectáculos de lucha de garrote y de lucha canaria y fuegos articiales. Una cita imprescindible para locales y turistas que quieran disfrutar del lado más auténtico y folclórico de la ciudad.

Ese viernes, un gran espectáculo en la plaza de Santa Ana subraya la memoria del timplista José Antonio Ramos. El concierto Posdata: Te queremos. Celebrando a JAR, arropará el pregón de la galerista Saron León con las actuaciones de Germán López, Yone Rodríguez y Abraham Ramos, Andreas Prittwitz, José Manuel Ramos, Carlos Oramas, Mingo Ruano, Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez y la Banda Sinfónica Municipal.

El sábado 9, justo un día después de la celebración del pregón, la música canaria será protagonista del Festival Estameña (Canta el barranco), un recorrido musical a pie por Triana y Vegueta en el que el grupo Los Gofiones será anfitrión de otras cuatro formaciones del Archipiélago: Los Sabandeños (Tenerife), y las agrupaciones folclóricas Tabajoste (Fuerteventura), Tajarde (La Palma) y Acatife (Lanzarote).

Desde las 17:00 horas, en la Bajada de San Nicolás, se iniciará el recorrido de este verdadero acontecimiento del folklore local, que confluirá a las 18:00 horas en la calle Triana (junto a la escultura de Martín Chirino) con la actuación del grupo majorero. A las 19:15 horas, será en la trasera del Teatro Pérez Galdós, donde actúe el grupo de La Palma y, a las 20:30 horas, la Alameda de Colón será el escenario para los de Lanzarote. En la plaza de Santo Domingo, en Vegueta, actuarán Los Sabandeños a las 21:45 horas y, por fin, una gran fiesta final reunirá en la plaza de Santa Ana, a las 23:00 horas, a todos los grupos participantes: Los Gofiones, Los Sabandeños, Tabajoste, Tajarde y Acatife.

El viajero tiene en esta fecha una oportunidad única de disfrutar de los más señero del folklore canario, con formaciones de primer nivel y una larga trayectoria ligada a las tradiciones locales.



Música en los patios

Ocho patios y dos plazas del casco histórico acogerán diez conciertos en la tercera edición de Música en el corazón de Vegueta: el viernes 22 de junio están programadas diferentes interpretaciones, entre las 20:30 y las 23:30 horas. Cada una de las hasta diez formaciones musicales del programa ofrecerá tres sesiones al público con entrada libre hasta completar aforo.

Patios públicos y privados, los de las Casas Consistoriales, el Patio de los Naranjos, el de la Fundación Mapfre Guanarteme, el del Colegio de Abogados, el de la Fundación Juan Negrín, el de la Casa de Colón, el de la Casa de la Iglesia y el de la calle Balcones 7, y dos plazas, la de San Agustín y la del Pilar Nuevo serán escenarios para las diversas propuestas musicales de la tarde y la noche previas al 540.º aniversario de la fundación de la ciudad. Interiores únicos y singulares del casco antiguo de la capital grancanaria, que se muestran en esta velada como escenarios de conciertos corales, clásicos, contemporáneos o alternativos.

El anfiteatro del Parque Doramas, en el barrio de Ciudad Jardín, será escenario de otros dos conciertos: Jenny and The Mexicats (viernes 15) y el Homenaje a Celia Cruz de Lucrecia (domingo 24), en una ciudad tradicionalmente aficionada a los grandes clásicos de la música latina. Un recinto, el Doramas, que acoge cada domingo durante todo el año actuaciones folklóricas de entrada libre, muy frecuentas por los turistas (a partir de las 12:00 horas). Y que también es escenario durante numerosos sábados del año del los conciertos del ciclo 'Musicando' que programa el área de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

La gran cita en Las Canteras: fuegos artificiales y música

Aunque el plato fuerte de las Fiestas Fundacionales en Las Palmas de Gran Canaria es siempre la noche del 23 de junio en la Playa de Las Canteras, coincidiendo con la Noche de San Juan, en pleno inicio del verano. Las Canteras vivirá una gran noche a partir de las 22:30 horas, con el Concierto para la ciudad que ofrecerán Olga Cerpa y Mestisay, nombres unidos a la tradición musical y al sabor de unas composiciones e interpretaciones ligadas a todas las orillas del Atlántico. En esa velada el cielo de Las Canteras se ilumina de fuegos artificiales que celebran el nacimiento de la ciudad, mientras numerosos ciudadanos se dan un baño nocturno como liturgia popular de San Juan.

Formatos clásicos

Otras producciones destacadas del programa de las Fiestas Fundacionales son la zarzuela La hija del mestre (viernes 22, sábado 23 y domingo 24), en el Teatro Pérez Galdós; el concierto del pianista Sergio Alonso (jueves 21) en la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino (en la antigua fortaleza del Castillo de La Luz) y el recital de la soprano Laura del Rio (domingo 10) en el Auditorio Alfredo Kraus. Formatos clásicos de una agenda cultural que complementa otros actos a pie de calle.

​Paseo nocturno por Vegueta​

Una de las citas más esperadas en las distintas ediciones de las Fiestas Fundacionales es el paseo nocturno que coordina el cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet. El carácter histórico de las fechas propicia la celebración de un acto que incide de manera especial en la historia y el patrimonio de Las Palmas de Gran Canaria. Torres, espadañas y campanas es el título del paseo que el miércoles 20 de junio, a las 20:00 horas, recorrerá diversos puntos de la plaza de San Agustín, la calle Dr. Chil (iglesia de San Francisco de Borja), la plaza de Santo Domingo, la plaza del Espíritu Santo y la plaza de Santa Ana (catedral). Un recorrido clásico que redescubre su ciudad a los locales y que permite conocer de forma más profunda el acervo histórico de Vegueta.

Los detalles de la convocatoria del paseo, así como el programa completo de las Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria se pueden consultar en la web oficial lpacultura.com.

El TEMUDAS FEST

El Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran canaria celebra su edición número 22 desde el 5 de julio hasta el cuatro de agosto, con un programa que ofrece un perfil heterogéneo de producciones locales, que se complementa con seis propuestas nacionales. El Ayuntamiento organiza un evento consolidado y con una tradición y unas señas de identidad propias, que van desde los espectáculos en la calle (con entrada libre) hasta un singular concierto en plena terminal de contenedores del Puerto.

El 5 de julio a las 20:30 horas, la plaza del Pilar Nuevo será el escenario que ocupará la compañía valenciana La Tal, que presenta su espectáculo 'The Incredible Box', una apuesta cómica que convierte al mejor espectáculo del mundo en el más estrafalario, absurdo, ridículo y extravagante de todas las épocas.

Los Vivancos, el jueves 12 de julio, a las 22:00 horas, con su espectáculo 'Nacidos para bailar', será la siguiente compañía nacional que participa en el festival. La programación nacional se completa con la música de Antonio Carmona, con el espectáculo 'Obras son Amores', que tendrá lugar el viernes 13 de julio, a las 22:00 horas, en la Plaza de Santa Ana.

Además, también actuará la compañía granadina Tresperté, el jueves 19 y el viernes 20 de julio, a las 20:30 horas en la Plaza del Pilar Nuevo, con su montaje 'Oopart' en el que una peculiar tripulación recién llegada de un viaje a través del tiempo, aterriza y nos presenta la gran oportunidad de viajar como ellos para lo que harán gala de sus mejores reclamos y de sus asombrosos números circenses. Y la compañía Insectotròpics, que llega de Barcelona, con su espectáculo 'The Legend of Burning Man', el miércoles 24 de julio, a las 22:00 horas, en la Plaza de Santa Ana.

La escena canaria

Cinco propuestas canarias, seleccionadas a través del concurso público celebrado el pasado mes de abril con la intención de mostrar el trabajo que se realiza en las Islas.

La Maleta, coproducida por las compañías Teatro Kdo y Fireworks; la compañía Vector de Ideas, con Kinglman; 'Wonderful Word', de la Compañía Ashes; Carmelo Fernández y su espectáculo de danza ‘Bitópica'; o Aridane Martín Quartet conforman las propuestas locales en un certamen cuyo programa completo se puede consultar en la web lpatemudasfest.com.

Un concierto entre contenedores

Este será el séptimo año consecutivo que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria se aventura a salir de los recintos más tradicionales para sacar la música clásica a un lugar tan inusual como el Muelle de la Luz, el sábado 14 de julio, a las 22:00 horas, donde grúas y contenedores formarán una extraordinaria caja escénica. Karel Mark Chichon, actual director artístico y titular de la OFGC, se presenta por primera vez en el Festival con 'La Magia del Vals', un programa evocador de paisajes, sensaciones, colores y ritmos, con el vals como elemento unificador.

El espectáculo de la banda

La Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria acude al Festival, por tercer año consecutivo, el sábado 28 de julio, a las 22:00 horas, en la Plaza de Santa Ana, con la propuesta A quien le Importa, que da título a un espectáculo que se toma la libertad de interpretar varias de las canciones que han dejado huella tras 30 años de presencia y que siguen vigentes hoy, con letras de Antonio Flores, Alejandro Sanz, George Michael, Antonio Vega o Luz Casal, interpretados por las voces de los cantantes grancanarios Tania Gil y Samuel Guedes.

Programación internacional

La programación internacional se estrena en el Festival el miércoles 11 de julio, a las 22:00 horas, en la Plaza de Ana, con Gandini Jugging, procedente del Reino Unido, que presenta su espectáculo '4x4 Arquitectura Efímera'.

Por otro lado, el proyecto europeo 'Power of Diversity - The Crossing Lines Project', en el que participan 40 jóvenes, seleccionados y formados por la compañía alemana Pan.Optikum, presenta, el sábado 21 de julio, a las 22:00 horas, en el Parque Santa Catalina, el resultado de su trabajo realizado durante tres años, siendo la capital grancanaria la primera en iniciar el proyecto en el que el Festival participa, no sólo como plataforma para el estreno del primer montaje, sino como una de las diez instituciones y festivales que, bajo dirección de la compañía alemana, lo han hecho posible. Un proyecto, que ha girado por los festivales de los diez socios pertenecientes a siete países europeos, que cuenta con cinco integrantes canarios y tres de cada una de las diez ciudades socias y cuyo final de gira tendrá lugar en el Festival.

Por último, el sábado 4 de agosto, a las 22:00 horas en la Plaza de Santa Ana, la compañía francesa Transe Express cerrará la 22 ª edición con 'Mù, Cinemátique de Fluides', un espectáculo monumental y luminoso, donde la música, las imágenes, las proezas corporales y técnicas se abrirán paso entre la multitud.