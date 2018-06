Dónde comer de lujo en Madrid

Por segundo año consecutivo, Dos Cielos Madrid abre su terraza de verano ubicada en el Jardín Histórico del lujoso hotel Gran Meliá Palacio de los Duques. Un enclave de ensueño para disfrutar de los nuevos platos de los cocineros Javier y Sergio Torres que rinden homenaje a los más exquisitos frutos del mar y a las hortalizas de temporada. Esta cuidada propuesta ofrece una cocina donde los protagonistas son la materia prima y el equilibrio de sabores.

"Nosotros hacemos una cocina de producto, cocinamos lo que ofrece cada estación, así que en Dos Cielos Madrid hemos querido traer el mar a la tierra estos próximos meses", explica Sergio.

La entrada de estos nuevos platos supondrá que esta temporada los comensales encontrarán el mar en el plato, con propuestas frescas y con mucho sabor, pero "manteniendo nuestra cocina de bases", en palabras de Javier.



Con el joven cocinero Damián González liderando los fogones del restaurante madrileño, la incorporación de los nuevos platos comienza con dos aperitivos refrescantes donde resalta una mezcla de verduras de temporada con productos del mar. Por un lado, tomates con ostras en una suerte de ensalada aromatizada con diferentes e intensas hierbas y por otro, espárragos con caviar en una crema fría, son los imprescindibles para abrir boca.

Los segundos llegan con acento costero y se elevan con exquisiteces marinas destacando las espardeñas y las cañaíllas. Ambas muy utilizadas en la cocina mediterránea pero con un toque moderno y vanguardista.

Para terminar, y en línea con esta sinfonía de exquisitas materias primas, el postre se presenta como un "un dulce frío" a base de helado y miel.



Tomate relleno de tartar de ostras, algas y encurtidos

Variedad de tomates cherry rellenos con tartar de ostras, algas y encurtidos. Un plato muy fresco rematado con hierbas, huevas de maruca, caviar en aceite de oliva y aceite de albahaca.

Royal de espárragos blancos, caviar y cítricos

La otra propuesta para los "primeros" es una ligera crema de espárragos cocinada y cuajada en frío con espárragos cocidos al natural. Delicadamente emplatada con unos puntos de mayonesa de lima, aire de limón y caviar.



Jarrete de ternera, espardeñas y crema de raíces

Sin duda, la creación más atrevida de la temporada en Dos Cielos Madrid. Tierra y mar se entrecruzan en un lingote de jarrete de ternera - lacado con su jugo - y acompañado de espardeñas sosadas. El toque final, un trazo de crema de raíces elaborada con tupinambo, chirivía y salsifí.



Arroz negro, cañaíllas, calamar y salicornia

Los arroces siempre han sido una apuesta de los hermanos Torres. Para los próximos meses, un arroz bañado en tinta de calamar con cañaíllas, calamar rizado y algas salicornias, será la versión del "arroz negro" para esta temporada.



Panal

Compuesto por un bizcocho de miel, cremoso de yuzu, granizado de miel tostada y helado de hierba luisa, el nuevo postre de Dos Cielos simula a una abeja en un panal y se sirve decorado con flores y tofe negro.



Precios nuevos platos:

Tomate relleno de tartar de ostras, algas y encurtidos: 19 €

Royal de espárragos blancos, caviar y cítricos: 21€

Jarrete de ternera, espardeñas y crema de raíces: 32 €

Arroz negro, cañaíllas, calamar y salicornia: 34 €

Panal: 9 €

Menú degustación Dos Cielos:

Paseo por Collserola: 75 € (IVA incluido)

El Jardín Histórico

El Jardín Histórico de Gran Meliá Palacio de los Duques, de base renacentista italiana, pero con toques contemporáneos, es un espacio único en el corazón del Madrid de los Austrias. A su atmósfera palaciega contribuyen los árboles centenarios, la vegetación recuperada y una decoración suntuosa con pinceladas de diseño en el mobiliario.

A unos pasos del Teatro Real y el Palacio de Oriente, este oasis urbano se ha restaurado totalmente, ya que estaba destruido desde 1950. En el trabajo arqueológico que se operó sobre las antiguas caballerizas se ha encontrado la base de la fuente original del jardín y se está reproduciendo una nueva en bronce que replique con exactitud la antigua fuente principal.



Acerca de Meliá Hotels International:

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International es una de las compañías hoteleras más grandes del mundo y líder absoluto en España, que cuenta con más de 370 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 41 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Innside by Meliá, Sol Hotels & Resorts y TRYP by Wyndham.

El foco estratégico en la expansión internacional le ha llevado a convertirse en la primera hotelera española con presencia en China, EEUU o Emiratos Árabes, además de mantener su liderazgo en mercados tradicionales como Europa, Latinoamérica o el Caribe. Junto a ello, destaca su diversificado modelo de negocio (siendo una de las principales hoteleras gestoras del mundo), su crecimiento apoyado en grandes alianzas estratégicas y su apuesta por el turismo responsable. Fruto de estas fortalezas, Meliá Hotels International es la compañía turística española con mayor reputación corporativa (Ranking Merco) y una de las más atractivas para trabajar a nivel internacional. Meliá Hotels International forma parte del índice IBEX 35 del Mercado de Valores.



Gran Meliá Palacio de los Duques

Gran Meliá Palacio de los Duques es un palacio del siglo XIX en pleno Madrid de los Austrias tematizado con referencias al arte español y detalles que aluden a la obra de Velázquez. El hotel cuenta con el sello Leading Hotels of the World y está avalado por la marca de lujo Gran Meliá. Se sitúa en el emplazamiento de dos relevantes edificios: el convento de Santo Domingo y el palacio de los Duques de Granada de Ega y Villahermosa, coleccionistas de arte y apasionados de Diego de Velázquez. En él, la modernidad convive con elementos originales del siglo XIX como la fachada isabelina, la escalera central en hierro forjado y madera, el claustro con bóveda acristalada o el Jardín Histórico. Los restaurantes Coroa Gallery Lounge & Gardens y Montmartre 1889 comparten ubicación en el Gran Meliá Palacio de los Duques con Dos Cielos Madrid, el reciente salto a la capital de los hermanos Torres. Los cocineros, populares en toda España gracias a su programa Torres en la cocina de Televisión Española, poseen dos estrellas Michelin por su restaurante homónimo ubicado en Barcelona, en el hotel Meliá Barcelona Sky.