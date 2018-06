Islas paradisíacas: Contoy

Isla Contoy es una isla deshabitada, famosa por su amplia diversidad de flora y fauna y por ser el santuario más importante de aves en el Caribe Mexicano; un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza.

Se localiza 30 kilómetros al norte de Isla Mujeres en donde las aguas del mar Caribe se unen a las del Golfo de México. Es un área natural protegida desde 1961 y fue decretada Parque Nacional en 1998. Tiene una longitud de 8.75 kilómetros, su superficie terrestre abarca 230 hectáreas y una porción marina de 4,900 hectáreas.

Sus lagunas, manglares y selvas bajas son hogar para 210 especies de aves registradas. Isla Contoy representa el sitio de anidación del pelícano pardo más importante del litoral Atlántico, desde Texas hasta Belice, así como importantes colonias de anidación del cormorán orejudo y la fragata. Estas tres especies son también las más abundantes en el Parque Nacional alcanzando los 10,000 ejemplares; también se aprecian garzas, playeros y aves migratorias.

LUGARES EMBLEMÁTICOS PARA VISITAR:

Arrecife Ixlaché: Abundan hermosas especies de corales, peces, la langosta espinosa y el caracol rosado. Marca el inicio de la segunda barrera arrecifal más larga del mundo, el Gran Arrecife Mesoamericano.

Playas: De cristalinas y tranquilas aguas, rodeadas de una exuberante vegetación.

Mirador para observación de aves: Desde aquí se aprecian las diferentes especies de aves en su hábitat natural. La torre de observación del centro de visitantes ofrece una impresionante vista de la isla y, tras subir los numerosos escalones que conducen a la misma, la fresca brisa marina resulta muy agradable.

Senderos interpretativos: En donde se puede admirar en todo su esplendor la flora y fauna de la isla.

COMO LLEGAR

A través de embarcaciones, privadas o tours, desde Isla Mujeres o Cancún, el tiempo estimado del trayecto es de una hora, dependiendo de las condiciones climáticas.

TIPS:

- Las visitas a Contoy son de un día, no hay establecimientos de hospedaje.

Diariamente solamente 200 personas tienen el privilegio de visitar esta paradisíaca isla.

- No está permitido el uso de bronceadores y/o bloqueadores solares ya que dañan el ecosistema.

- Llevar ropa cómoda y que proteja del sol.

- No está permitido fumar.