Hoteles de lujo en Cancún

Las opciones de hospedaje en Cancún son variadas. Y es que hay más de 35,000 habitaciones de hotel que brindan atención a todo tipo de viajero y que se destacan por la excelencia en el servicio y la reconocida hospitalidad mexicana.

Dentro de la atractiva oferta hotelera de Cancún es posible encontrar:

- Hoteles galardonados con los 5 y 4 Diamantes de la AAA (American Automobile Association).

- De cadena o independientes.

- En Plan Europeo o Todo-Incluido.

- Familiares o solo adultos.

- Con facilidades e instalaciones para eventos, grupos, congresos y convenciones.

- En la zona hotelera (sobre la playa o a un costado de la laguna)

- En el centro de la ciudad.

- Hoteles para cualquier presupuesto.

Hoteles galardonados con los 5 Diamantes:

1.-The Ritz Carlton Cancún

2.-Le Blanc Spa Resort

Hoteles galardonados con los 4 Diamantes:

1.- Marriott CasaMagna Cancun Resort

2.- Paradisus Cancun Resort

3.- ME by Melia Cancun

4.- Fiesta Americana Grand Coral Beach Cancun Resort & Spa

5.- Hyatt Zilara Cancún

6.- Moon Palace Golf & Spa Resort

7.- The Westin Lagunamar Ocean Resort Villas & Spa Cancún

8.- Beloved Playa Mujeres

9.- Excellence Playa Mujeres

10.- Secrets The Vine Cancún

11.- Sandos Cancun Luxury Resort

12.-Beach Palace Cancún

13.-Hard Rock Hotel Cancun

14.-IBEROSTAR Cancun Golf & Spa Resort

15.-NIZUC Resort & Spa

16.-Secrets Playa Mujeres Golf & Spa Resort

17.-Finest Playa Mujeres

18.-Hyatt Ziva Cancun