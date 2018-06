Hoteles en Miami para Turismo MICE

En los últimos años, miles de nuevas habitaciones de hoteles de lujo se han agregado al Greater Miami and the Beaches y muchas otras han sido renovadas para mantenerse acordes al diseño característico de Miami. En junio de 2017, Greater Miami and the Beaches contaba con 425 propiedades hoteleras y otras más que están en camino. + info

La ciudad tiene las principales marcas hoteleras: cuatro hoteles Ritz-Carlton, el Four Seasons, el Mandarin Oriental Miami, The Acqualina Resort & Spa, JW Marriot Marquis Miami, Conrad Miami, The Setai Miami Beach, St. Regis Bal Harbour, Mondrian South Beach Hotel Residences, Carillion Hotel and Spa, Kimpton's EPIC and Surfcomber hotels y W South Beach Hotel & Residences. El Faena District Miami Beach inauguró recientemente el Faena Hotel Miami Beach con 169 habitaciones y suites de estilo Art Déco.

Los reconocidos resorts de convenciones más clásicos de Miami también se han mantenido al día. El Fontainebleau Miami Beach y el Eden Roc Miami Beach se sometieron recientemente a restauraciones multimillonarias. Eden Roc cuenta con el restaurante y bar Lounge más grande del mundo: Nobu Restaurant and Bar Lounge, creado por el chef Nobu.

Las reuniones, sin olvidar el golf, son de rigor en el Trump National Doral Miami, un complejo de 26 hectáreas que cuenta con cinco campos de golf, donde pueden practicar golfistas de todos los niveles. El complejo, recientemente renovado, tiene espacios para eventos, incluyendo mejoras tecnológicas y la creación de un salón de fiestas, así como una terraza.