Los diez mejores lugares para celebrar la Noche de San Juan en España

La Fiesta de San Juan es una de las fiestas que se viven con más intensidad en España. De norte a sur del país pueblos y ciudades se engalanan y preparan para dar la bienvenida oficial al verano con un baño de fuego, agua y mucha pirotecnia. No te pierdas la Noche de San Juan en España, una de las noches más mágicas del año.

Aunque casi en cualquier rincón de la piel de toro (y de las islas) seguro que disfrutas de la experiencia, Skyscanner te trae 10 rincones para vivir la magia de la Noche de San Juan en España.

1. A Noite Meiga en la Playa de Orzán, La Coruña, Galicia

Es difícil elegir, pero posiblemente la celebración de San Xoan en la playa coruñesa de Orzán es una de las verbenas de San Juan que no deberías perderte. Teñida de viejas tradiciones legendarias y con especial mención a meigas y brujas, las llamas de las hogueras de San Juan arden para dar la bienvenida a la noche más mágica del año y liberarnos de los malos espíritus. La tradición dicta que en la Noche de San Juan en la que se abre la puerta al más allá (el mundo de Alén) se asan los típicos cachelos y sardinas al abrigo del fuego.

2. Festes de Sant Joan en Ciutadella, Menorca

En Menorca (y concretamente en Ciutadella), el día de San Juan coincide con su patrón. Quizás por eso la celebración es tan especial aquí. Además de las hogueras de San Juan y la pirotecnia, los verdaderos protagonistas son los caballos, que toman el centro de la ciudad. Los jinetes (o "caixers") son los encargados de hacerlos saltar entre la gente como símbolo de poderío y nobleza. Si vas, no dejes de probar la "pomada", una bebida típica a base de ginebra menorquina con limonada. Si no sabías dónde ir o qué hacer en la Noche de San Juan en España, ¡ya tienes planazo!

3. Sant Joan en Tarragona, Cataluña

Tarragona celebra la mágica Noche de San Juan por todo lo alto con verbenas en cada barrio, cenas populares bajo las estrellas y petardos hasta bien entrada la madrugada. Aquí las hogueras de San Juan se encienden con la "flama del Canigó", un fuego que se enciende en la cima de la mítica montaña del Canigó, en el Pirineo. Tampoco os podéis perder los castillos humanos que levantan durante el día los castellers de Tarragona ni la lluvia de fuego bajo la que bailan los Diables por la Noche de San Juan.

4. Hogueras en la playa y la quema de los "júas" en Málaga

El día de San Juan es una de las celebraciones favoritas de los malagueños y la prueba es que la ciudad entera se vuelca en la celebración del solsticio de verano. La noche más corta del año se vive con especial intensidad y, además de los fuegos artificiales, la tradición manda asar espetos de sardinas en la playa, degustar brevas y, por supuesto, quemar los "júas", una especie de muñecos de trapo que se lanzan a la hoguera. Lo mejor de todo es que si el calor aprieta la playa está muy cerca.

5. Fiesta del Agua y del Jamón de Lanjarón, Granada

Otros que juntan fiestas son los vecinos del pueblo de Lanjarón. Aquí cada año el fin de semana más cercano al 24 de junio se celebra durante 5 o 6 días la Fiesta del Agua y del Jamón. Apetecible, ¿verdad? El momento culmen de las celebraciones es la Carrera del Agua, que se realiza en la medianoche de San Juan, y en la que todos los habitantes y visitantes recorren un kilómetro y medio por sus calles mientras se mojan con todo lo que encuentran a su paso. Si luego le añadimos comer jamón junto al fuego, podría ser el plan perfecto para pasar la Noche de San Juan en España.

6. Fiestas de San Juan en Soria

Si quieres descubrir por qué el día de San Juan en Soria ha sido declarada de Interés Turístico, tendrás que acercarte. La ciudad entera vive esta verbena de San Juan de una manera muy especial. Soria se divide en cuadrillas o barrios, cada una con su toro, su organización y su santo, que celebran durante días en la calle San Juan con canciones, fiesta y todo tipo de tradiciones locales. Eso sí, si nunca has corrido delante de un toro o una vaquilla, mejor no lo intentes. Hagas lo que hagas, te garantizamos que querrás repetir. Eso sí, te advertimos que no siempre las fiestas de San Juan de Soria coinciden con la Noche de San Juan en España, así que consúltalo antes de presentarte.

Lo que sí hacen por la verbena de San Juan en Soria es el Paso del Fuego en San Pedro Manrique, que está declarada fiesta de Interés Turístico Nacional. ¡No dirás que no te hemos avisado!

7. Quema de Monumentos en Alicante

En Alicante el día de San Juan se parece sospechosamente a las Fallas... Eso sí, con mejor tiempo, junto a la playa y muchísima diversión. Las fiestas de San Juan de esta ciudad también son de Interés Turístico Internacional y a lo largo de la Jornada se instalan en la calle las "Hogueras de San Juan" o "Monumentos" que serán pasto de las llamas para dar la bienvenida al verano. Una experiencia única en la que el fuego y el Mediterráneo se dan la mano con el espectáculo pirotécnico que se lanza desde el cerro del monte Benacantil.

8. San Juan de la Canal, Cantabria

La costa cántabra se viste de gala en la noche más corta del año. Concretamente, en la playa de San Juan de la Canal (además de muchas otras, para qué negarlo) se da la bienvenida a la época estival con fuego, mar, música y deseos lanzados al agua y al aire. Cada año miles de personas se reúnen en torno a las hogueras de San Juan y bajo los fuegos artificiales en este arenal precioso. Una de las mejores cosas que hacer en la Noche de San Juan será ver el amanecer desde esta playa de Cantabria.

9. San Juanito en Tenerife

Las Islas Canarias también celebran la verbena de San Juan con mucha pasión. Los tinerfeños le tienen tanto apego a esta noche mágica que la llaman "San Juanito". En Punta del Hidalgo, antes de que oscurezca, una pequeña comitiva recoge la figura del santo y la lleva hasta la orilla del mar en el Güigo. El Puerto de la Cruz es otro lugar perfecto para disfrutar de la Noche de San Juan en España. Al son de melodías populares, al ponerse el sol se encienden las hogueras de San Juan y se disfruta de la verbena en buena compañía, disfrutando del vino, la comida y el misticismo de la noche más corta del año. ¡Ya sabes qué hacer la Noche de San Juan en España!

10. Nit de Sant Joan en Barcelona

En toda Cataluña se celebra la verbena de San Juan ("revetlla"), pero quizás Barcelona sea uno de los lugares en los que vivir la noche más corta del año de una manera más intensa. Mientras las multitudes se van a la playa a hacer hogueras de San Juan, ver los fuegos artificiales y esperar el amanecer aprovecha para mezclarte en alguna verbena popular en barrios como Gracia o Sants después de ver el espectáculo de fuego que hacen los Diables por el centro de la ciudad. ¡Ah! Y que no te falten el cava ni la coca de Sant Joan, ¡toda una tradición gastronómica para chuparse los dedos!