Los mejores hoteles de Miami para los amantes de la gastronomía

Durante la última década, la escena gastronómica de Miami ha florecido. Algunos de los mejores chefs del mundo, como José Andrés, Jeff McGinnis, Michael Schwartz, Michelle Bernstein, Dale Talde y más, han plantado sus raíces en los restaurantes de Magic City.

Eventos de renombre mundial como el Festival de vino y comida de South Beach , Miami Spice y los eventos de comida en el vecindario, como "Wine on Harvest Moon" y "Giralda Under the Stars", han evitado que los amantes de la gastronomía de todo el mundo se congreguen en Miami para probar sus últimos bocados.

La próxima vez que busque un hotel con un toque sabroso, pruebe uno de los lugares favoritos de Miami que se enumeran a continuación. Una cosa es segura: sus papilas gustativas no se arrepentirán.

ESTE, Miami

Situado en la parte superior del Brickell City Center, ESTE, Miami es un hotel de lujo en el corazón de toda la acción. Para deliciosos platos uruguayos, Quinto La Huella ofrece un menú impresionante con excelentes platos como bistec milanesa, langostinos cocidos al horno de leña, queso ricotta y ravioles de acelga, así como una amplia variedad de opciones de sushi y sashimi. Happy Hour los jueves es un momento popular para los locales para probar aperitivos como chorizo, empanadas y calamares crujientes. Y las cervezas locales cuestan solo $ 5 cada una. Para una verdadera experiencia de bar en la azotea estilo Miami, diríjase a la Restaurante y bar de influencia asiática, Sugar , donde encontrarás una mezcla ecléctica de picaduras como el rollo de tempura de camarones, el calamar tandoori crujiente y las alitas de pollo coreanas sin hueso. Disfrute de un cóctel exclusivo, disfrute de los ritmos del DJ residente y mire mientras el sol se pone sobre la ciudad.

Fontainebleau Miami Beach

Uno de los hoteles más icónicos de Miami, el Fontainebleau Miami Beach es conocido por sus múltiples piscinas fabulosas, gente guapa, aire glamoroso y restaurantes de fama mundial. Dirigirse a Stripsteak por Michael Mina para filetes clásicos estadounidenses, así como cortes especiales como el Châteaubriand de 18 onzas, el Wagonu Austríaco Tomahawk de 50 onzas o la Prefectura japonesa de Miyazaki llamada A5 Striploin. O optar por elegante Hakkasan donde encontrará la deliciosa cocina cantonesa del chef Loo, como la langosta espinosa del sur de Florida, la bandeja de dim sum, y el pato de Pekín con caviar de Petrossian. Si prefieres ir a una fiesta italiana de lujo, Scarpetta de Scott Conant esta llamando tu nombre Piensa en platos amontonados de ricotta raviolini o fletán sellado con manzanas encurtidas y pesto de nueces. Todos prometen comida deliciosa, cócteles artesanales, listas de vinos impresionantes y un buen momento que pide ser repetido.

Four Seasons Hotel Miami

El elegante Four Seasons Hotel Miami no requiere presentación, y tampoco su aclamado restaurante Edge, Steak & Bar . Dirigido por el chef ejecutivo Aaron Brooks, cuenta con una exuberante terraza en la azotea, cocina de la granja a la mesa, cortes de carne listos para usar, un happy hour popular y deliciosos platos hechos con especias y hierbas orgánicas del restaurante. propio jardín. Hay una impresionante lista de 100% Black Angus Beef de Creekstone Farms, así como algunos cortes únicos de Australia. Encontrarás algunos platos australianos ya que el chef proviene de la tierra firme. Para una excelente opción local, prueba la Cazuela de mariscos de Florida con mero fresco, camarones rosados, almejas, curry de coco, judías verdes y tostones crujientes. O opte por la experiencia Edge Tasting donde el chef preparará un muestreo de cinco platos de algunos de sus platos favoritos junto con algunas especialidades fuera del menú.

The Ritz-Carlton, Key Biscayne, Miami

Located just seven miles from the heart of Brickell, Key Biscayne is an island oasis with equal parts ocean breezes and laid back ambiance. The Ritz-Carlton, Key Biscayne has plenty of great restaurants to choose from and all of them have fantastic water views. The newest offering on the property includes Lightkeepers and its modern-coastal fare like the Lighthouse Tower with both east and west coast oysters, Key West shrimp, Alaskan king crab, Florida ceviche and Yellowfin tuna. For casual Mexican eats and the largest tequila collection for miles, head to Cantina Beach where the fresh-made, table-side guacamole is second to none. At Dune Burgers on the Beach you'll find plush sofas under white cabanas with St. Tropez-inspired rose wine and Champagne as well as a delectable gourmet burger selection.

Shelborne South Beach

Aparte de su "ver y ser visto" piscina estilo South Beach, el Shelborne South Beach tiene bares y restaurantes listos para usar liderados por algunos de los mejores chefs de la nación. En el vestíbulo, los entusiastas de los cócteles disfrutarán de una "receta" de La sala de dibujo , una barra de boticario que es la creación del famoso Albert Trummer de Nueva York. Del mismo modo, lanzaron el famoso dúo de chefs Jeff McInnis y Janine Booth, copropietarios de Root & Bone en Nueva York. El club de la zarzaparrilla . Situado junto a la piscina, el restaurante interior / exterior cuenta con un autobús VW vintage que da la bienvenida a los comensales a un espacio caprichoso y acogedor con un menú de comida estadounidense de la comodidad y la cocina cantonesa Dim Sum. Comience con la reliquia de tomate y ensalada de mango asado, así como la zanahoria y el tartar de remolacha. A continuación, no puedes equivocarte con los panes al vapor con tocino de barriga de cerdo y las albóndigas de costilla corta estofada. Un favorito de la multitud es el pollo frito de zarzaparrilla con curry verde, polvo de lima kaffir, cilantro y coco tostado.

SLS South Beach

El chef galardonado James Beard, José Andrés, es conocido en todo el mundo por sus increíbles y deliciosos restaurantes de ingredientes y su SLS South Beach pilar, El Bazar de José Andrés ciertamente no es una excepción. Igual en partes teatrales y de moda, The Bazaar es un resto-lounge de estilo ecléctico español con un menú de extrañas y maravillosas especialidades: foie gras pb & j, sándwiches de queso azul congelado, ceviche de fruta de dragón, churrasco cubano frito con café, King Cangrejo y frambuesas, y más. Todos los miércoles el restaurante alberga Bar Centro Unplugged comenzando a las 9 pm e incluye música en vivo, bocados ligeros y cócteles de moda.

The Confidante Miami Beach

El confidente Miami Beach es un oasis frente al mar con vibraciones bohemias y chic en la playa. Una reminiscencia del glamour de Miami Beach de los años 50, este toque exclusivo del motivo Art Deco de la ciudad invita a los huéspedes a relajarse en medio de dos piscinas climatizadas, un jardín tropical, cómodas habitaciones y un salón y spa al aire libre. Y entre la relajación, disfrute de un bocado en uno de los restaurantes delirantes del hotel.

W Miami

Ubicado en Brickell Avenue, W Miami es uno de los lugares más populares de Magic City para beber, comer, mimar y jugar. Es el restaurante de la decimoquinta planta, 15 ° y Vine Kitchen & Bar , cuenta con vistas a Biscayne Bay, un ambiente romántico, una impresionante carta de vinos y un toque contemporáneo de platillos estadounidenses como la hamburguesa mahi-mahi ennegrecida con salsa tártara, branzino frito con pepperonata y reducción de jerez o la tira de Nueva York con patatas de mármol y salsa de chimichurri.

Hotel Victor South Beach

Ubicado en Ocean Drive, este moderno hotel de estilo Art Déco brinda a las personas más que vistas a la playa y un lugar para descansar. Unirse a la interminable fila de cafés al lado de la calle de Ocean Drive es el Hotel Victor's Sugar Factory American Brasserie , un restaurante elaborado y tienda de golosinas que garantiza controlar tu bocadillo. Desde copas de caramelo humeantes infundidas con alcohol, como el cóctel "Berry Bliss", hasta un extenso menú de waffles, crepes salados, hamburguesas y pizzas, su menú es tan dulce como azucarado. Por supuesto, la crème de la crème son sus dulces respaldados por celebridades y los postres extravagantes, como el famoso Kingston Sundae. Sirve a 12 personas, está cubierto con paletas swirly gigantes y tiene 24 bolas de helado, salpicaduras, salsa de caramelo, salsa de chocolate, salsa de fresa, malvaviscos, Reese's Pieces, galletas de chocolate, conos de gofres triturados, ositos de goma, fresa de chocolate blanco virutas, plátanos rebanados, nueces tostadas y crema batida.