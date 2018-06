Los diez mejores destinos para mochileros

Viajar por el mundo con la mochila a la espalda es una de las experiencias más interesantes que uno pueda vivir, pero también la más económica. Y por ello, para los amantes de esta modalidad viajera, Skyscanner se ha encargado de buscarles diez destinos pefectos, y baratos, en los que dormir, explorar y comer serán un verdadero placer.

1. Bolivia

Bolivia no es un destino excesivamente caro, aunque llegar hasta allí no sea precisamente económico. Aun así, una vez en el destino te toparás con postales como el Lago Titicaca (el más alto del mundo) o el fotogénico Salar de Uyuni, en el que el cielo y la tierra se funden en el horizonte. Aunque cada vez más gente visita Bolivia y los precios ya no son tan baratos como eran hace algunos años, el país está preparado para los mochileros y la relación calidad-precio es excelente.

2. Camboya

Si alguna vez has soñado con emular a Indiana Jones (o más bien a Lara Croft) y adentrarte en una ciudad en ruinas invadida por la vegetación, Angkor es tu lugar. Pero más allá de este enorme y hermoso complejo de templos, Camboya es uno de los lugares más económicos del Sureste Asiático. Pero también uno de los más pobres y el transporte público deja algo que desear. Aun así, si te atreves a explorarlo como mochilero el país te recompensará con rincones únicos, buenas playas solitarias y la gastronomía callejera de Phnom Penh. ¿Te vas a ir o no?

3. Guatemala

Guatemala es un país fabuloso pero en el que hay que ir con algo de cuidado. Un poco inseguro pero no por eso evitable, el país centroamericano es barato y está lleno de rincones que te dejarán con la boca abierta. Empezando por las ruinas mayas de Tikal en el norte (las mejores de la región, sin ninguna duda) hasta las cascadas de Semuc Champey pasando por hacer senderismo en algún volcán o visitar el precioso Lago Atitlán. El viaje se te hará corto... y querrás quedarte. Por seguridad, evita la ciudad de Guatemala. Y Antigua quizás te parezca preciosa... o un parque temático.

4. Indonesia

Ok, llegar a Indonesia no es lo más barato del mundo, en especial si quieres volar. Pero antes de que nos digas nada, deberías tener en cuenta que una vez allí todo es muchísimo más barato de los precios a los que estás acostumbrado. Indonesia es un lugar fascinante y con cierto punto de misterio en el que podrás disfrutar de playas cristalinas, bosques frondosísimos y un choque cultural de esos que te proporcionarán muchísimas anécdotas. Del caos de Yakarta a las aguas turquesas de Bali, tienes mucho por ver.

5. Laos

Si te gusta la playa quizás Laos no sea tu destino perfecto para ir de mochilero (no hay) pero si buscas experiencias únicas y descubrir uno de los rincones menos explorados del Sureste Asiático, no lo dudes ni un segundo. Tailandia es un lugar fabuloso, pero la sobreexplotación le ha restado el encanto que todavía desprende el recóndito Laos. Además de no perderte ciudades tan bonitas como Vientián o Luang Prabang, adéntrate en el corazón rural del país, sembrado de campos verdes, montañas boscosas, cataratas increíbles y muchísimo por ver y hacer. Es un destino emergente, así que date prisa antes de que los precios se pongan por las nubes.

6. Malasia

Multicultural como pocas, la exótica Malasia tiene en su palmarés un buen número de atracciones naturales, una miríada de playas e islas que harían palidecer a cualquiera de Tailandia, uno de los bosques tropicales más antiguos del planeta y una cultura vibrante. Quizás no sea tan barato como la India, pero también es muchísimo más seguro y la experiencia menos estresante. Así que prepárate para subir a las Torres Petronas, para adentrarte en Taman Negara y para remojarte en las playas de las Perenthians

7. Nepal

Nepal es muchísimo más que un lugar con muchas montañas o una sucursal de la India. Sacúdete los prejuicios y atrévete a explorar el impresionante patrimonio cultural y natural de uno de los países que más corazones han robado. Además de visitar los templos budistas de Bhaktapur en el valle de Katmandú, atrévete a hacer una (o varias) rutas senderistas. Los colores, paisajes y aromas te seducirán de tal manera que la vuelta a casa será más difícil de lo habitual.

8. Nicaragua

Preciosa, cálida y con una naturaleza que quita el hipo, Nicaragua todavía no es un destino explotado en exceso por el turismo. Sí, va gente, pero no tanta como a algunos de sus países vecinos. Así que resulta bastante económica de explorar con la mochila a la espalda. Y más si lo que buscas es la combinación perfecta entre naturaleza salvaje con ciudades coloniales. La colorida ciudad de Granada te encantará, sus decenas de volcanes saciarán tu hambre de aventura y querrás navegar todos sus lagos y ríos. Nicaragua es un destino espectacular, ideal para surfear en el Pacífico o bucear en el Caribe. Vuela hasta allí... y luego ya decidirás qué te apetece hacer.

9. Perú

Quizás estés harto de ver fotos del Machu Picchu pero eso no es excusa para no atreverte a andar el camino del inca y admirar el poderío de un lugar único en el mundo. Perú es un destino conocido y bastante turístico, pero eso no le resta ningún atractivo mochilero. Con bosques tropicales, ruinas milenarias, paisajes dignos de cualquier película y playas perfectas en las que remojar los pies... además de una gastronomía sabrosísima, no te lo puedes perder. Empieza por la capital, Lima, y luego decide el siguiente destino.

10. Turquía

Turquía es uno de los países más económicos para los mochileros y también uno de los que más tienen por ofrecer. Este destino a caballo entre Europa y Asia tiene una historia rica y variada que mezcla el este y el oeste y que te dejará sin aliento. Si te gusta comer, este es tu destino. La gastronomía turca es espectacular y ya te avisamos de que hambre no vas a pasar. Pero también podrás maravillarte con lugares históricos como las ruinas de Troya, la mezquita azul de Estambul o el castillo de algodón de Pamukkale. Si te gusta el bullicio de las grandes ciudades, la capital turca llenará tus días sin que ni te des cuenta: bazares, tiendas, fiesta... ¿Lo mejor? Lo cerquísima que está.