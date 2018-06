Las 8 cosas que debes tener en cuenta si eres un poco vicioso y quieres llevar de viaje tus juguetes eróticos

Vaya por delante que esta nota sólo va destinada a gente muy echada para delante y con un poca viciosa.

Con la llegada del verano seguro que tienes previsto algún viaje para descansar y desconectar del día a día. Si tienes pensado llevarte algún juguete erótico contigo para hacer más vibrantes estas escapadas, sola o en compañía, hay algunas cosas que debes tener en cuenta si quieres ahorrarte pasar vergüenza en alguna aduana.

Son juguetes, pero en muchos países están castigados con penas que van des de la deportación a la cadena perpetua o la pena de muerte, así que no te lo tomes a broma y sigue estos consejos.

1. Legalidad vigente:

Dependiendo del país que tengas previsto visitar deberás tener en cuenta qué tipo de objetos son legales y cuales no. Por ejemplo, Vietnam es uno de los más restrictivos y no permite entrar en su país ningún tipo de juguete sexual, desde vibradores a películas porno. Si llevas contigo algo, te lo confiscarán en la aduana y te lo devolverán a tu regreso.

También debes tener cuidado si viajas a ciertos países africanos y árabes, así como a Cuba o algunos países asiáticos como China, Indonesia, Malasia o Singapur.

2. Vibradores:

Uno de los aspectos que no debes descuidar si quieres llevarte tu vibrador de viaje contigo es la de llevarlo bloqueado. Un golpe durante el viaje puede accionarlo por accidente y puede provocar quejas y hacértelo pasar mal en mitad de un vuelo.

Para evitar situaciones incómodas, o que tu aparato llegue sin batería al momento en el que desees utilizarlo, activa la función de bloqueado de tu vibrador. Si no la tiene, quítale las pilas o descárgalo por completo.

3. Cuerdas y elementos de sumisión:

La mayoría de países no condenan las prácticas sadomasoquistas, siempre que sean consentidas y no se realicen en un espacio público, pero cada país tiene sus leyes al respecto, así que infórmate sobre ello si no quieres tener un susto.

Por ejemplo, el código penal alemán regula los “actos violentos que violan la buena moral” y en Suiza está penada la tenencia de “objetos que representan actos sexuales con contenido violento”.

4. Fundas y estuches:

Lo ideal es transportar cualquier juguete erótico en un estuche bien protegido. La mayoría de productos se venden con un embalaje rígido con espuma o cartón en el interior que protege a la perfección el juguete. Si no es el caso y lo llevas en una funda de tela, envuélvelo entre la ropa mullida para protegerlo de cualquier golpe que pueda estropearlo.

La mayoría de juguetes eróticos resisten cambios de temperatura, pero se recomienda no exponerlos a fuentes artificiales ni naturales de calor. La humedad tampoco es un problema para la mayoría de aparatos, ya que suelen ser a prueba de agua.

5. Cosmética:

Los lubricantes o aceites de masajes tienen consistencia de gel o líquido y, por lo tanto, están sometidas a la mismas normas que el resto de sustancias líquidas que transportamos en nuestra maleta: proteger bien los botes para evitar fugas de la sustancia y no sobrepasar los 100ml en el caso de querer llevarlo en el equipaje de mano.

Para evitar miradas curiosas o cualquier accidente en tu maleta, existen alternativas accesibles y cómodas para tus viajes como los productos monodosis de un solo uso.

6. Seguridad aérea:

También debes recordar seguir las normas básicas de seguridad aérea. Así, no te permitirán pasar ningún control de seguridad con unas esposas u objetos punzantes. Ante la duda de si llevarlo en el equipaje facturado o en la maleta de mano, recuerda que puedes evitarte miradas indiscretas y comentarios sobre los juguetes que transportamos si los metemos en la maleta que facturamos.

7. Turismo para adúlteros:

Si estás casado y tienes previsto tener alguna relación fuera del matrimonio, ten presente que en algunos países esto no está permitido y te puedes buscar un problema. El sexo extramatrimonial está penado con prisión en Marruecos y Qatar, y hay muchas otras regiones en las que el adulterio se castiga, como en 21 estados de Estados Unidos, así que comprueba la legalidad de la región que visitarás para un viaje seguro.

8. Material LGTBI+

Si te parece un poco difícil viajar con tus juguetes eróticos, si se trata de material LGTBI+ la cosa se complica aun más. Son muchos los países que mantienen los estigmas sobre la comunidad homosexual prohibiéndola con estrictas leyes.

En algunas regiones como Arabia Saudí, Irán, Somalia o Emiratos Árabes, cualquier práctica de este tipo está penada con la muerte. El listado es mucho más largo para los países en los que se mantiene la cadena perpetua y si tienes pensado visitar Angola, Antigua y Barbuda o Barbados, que sepas que te arriesgas a la deportación. Así que ya lo sabes, si viajas a estos países no te arriesgues a llevar contigo pornografía homosexual, un dildo anal o cualquier material gay-erótico.