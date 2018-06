Grandes festivales al aire libre marcan el verano de la República Checa

En un país con una tradición musical tan clásica como la República Checa es sorprendente y a la vez lógico observar como la evolución de su melomanía ha llevado a una eclosión de festivales veraniegos de los géneros más variados.

En pleno corazón de Europa el mes más soleado, julio, se vive con una inusitada alegría. En República Checa los aficionados a los festivales sacan brillo a las tachuelas, se recortan la barba, se afilan las crestas o se calan las gafas de pasta para acudir a algunos de los mejores festivales de géneros como el rock, el indie, el punk o el pop. A continuación cómo van a ser los cuatro festivales más grandes del país:

Rock for People en Hradec Králové (4 al 6 de julio)

El mes de julio arranca con uno de los platos más fuertes: el festival Rock for People, que se celebra del 4 al 6 de julio en la localidad de Hradec Králové, 100 kilómetros al este de Praga. Es una de las grandes citas europeas, y por sus escenarios pasarán grupos como The Prodigy, The Kooks, Volbeat o Skillet. El evento se ha datado aprovechando dos días festivos nacionales y para su multitudinaria afluencia se ha preparado una extensa zona de camping que incluye la posibilidad de alquilar tiendas ya instaladas, además de habitaciones en los hoteles de la ciudad. Hradec Králové se fundó en 1225 y es la ciudad más antigua de la República Checa. La vocación musical de esta localidad universitaria viene de largo como lo demuestran su Teatro de Klicoera y la Filarmónica de Hradec Králové, dos de sus instituciones más importantes.



Géneros: Rock, indie rock, alternative rock, punk rock, pop y ska.

Más información: www.rockforpeople.cz/en/

Beats for Love en Ostrava (4 al 7 de julio)

Beats for Love llena los alrededores de Ostrava de grandes espectáculos de electrónica del 4 al 7 de julio. Sus 13 escenarios acogen a cerca de 400 artistas. Djs como el sueco Galantis, el noruego Alan Walker, el estadounidense Roger Sánchez o el holandés Dannic justifican el lema del evento: "El festival de Dance más grande en el corazón de Europa". En un entorno industrial recuperado que forma parte del encanto del festival, los asistentes pueden instalar sus tiendas y caravanas o alquilar una jaima de lujo premontada en un parque adyacente. Los espacios se han ampliado este año tras agotarse las plazas en 4 horas en la edición de 2017. Ostrava, situada en el extremo Este de República Checa y colindante con Polonia, es la capital de Moravia-Silesia. Ha sido tradicionalmente la cabeza de un área minera y metalúrgica cuyos restos industriales están protegidos ahora como patrimonio europeo.



Géneros: DnB, house, tecno, reggae, electroswing, djs y electrónica.

Más información: www.b4l.cz/en/

Masters of Rock en Vizovice (del 12 al 15 de julio)

El evento más grande del rock-metal de la República Checa se celebra en Vizovice del 12 al 15 de julio. Tachuelas, ropa oscura, melenas salvajes y un público más heavy que el viento llenan la ciudad de los inconfundibles sonidos de la distorsión guitarrera y las baterías aporreadas hasta el K.O. Entre los cabezas de cartel destacan el supergrupo Helloween, la banda de Gene Simmons, que actúa por primera vez en Europa, o Powerwolf, que lanza su nuevo álbum en el festival. Decenas de grupos más se turnarán en los escenarios, con nombres como Anthrax o Arch Enemy. Paradojicamente, la localidad anfitriona, Vizovice, es una pacífica villa de tan solo 4.600 habitantes rodeada de colinas, situada cerca de la frontera con Eslovaquia y conocida por su repostería y sus licores artesanales.



Géneros: Rock y metal.

Más información: www.mastersofrock.cz/en/

Colours of Ostrava (del 18 al 21 de julio)

Aún recién recuperada de los sonidos mecánicos de Beats for Love, la localidad de Ostrava se lanza a un festival más variado y con una vocación que cambia el espectáculo de masas por la creación y cierta atmósfera íntima y exclusiva. Los altos hornos y la maquinaria pesada vuelven a formar parte del paisaje de este evento que, del 18 al 21 de julio, reúne multitud de géneros en una docena de escenarios. La lista de artistas es así de variada: N.E.R.D, Jessie J, Grace Jones, Kygo, London Grammar, George Ezra, Joss Stone, Paul Kalkbrenner, Cigarettes After Sex, Kaleo, Future Islands, Beth Ditto, Ziggy Marley, Aurora, Seasick Steve, Calexico, John Hopkins Live, Mura Masa, HVOB, GusGus, Nick Mulvey y Lewis Capaldi entre otros. Además, es el tipo de festival en el que se puede acudir a charlas, alquilar una bici o disfrutar de los espacios chill out.

Géneros: Rock, pop, jazz, soul, dj's, dance, world music, electronica y folk.

Más información: www.colours.cz