Qué hacer en caso de overbooking en tu vuelo

Si te has quedado tirado en alguna parte del mundo porque te ha pillado de por medio ese odioso overbooking en tu vuelo, descubre qué indemnizaciones y compensaciones te corresponden si no te hahn dejado embarcar en el avión. Skyscanner te trae una guía completísima para que sepas cuáles son tus derechos y cómo reclamarlos.

¿Qué es el overbooking? ¿Es legal?

El overbooking es una práctica que consiste en vender más billetes para un vuelo de los que hay. La sobreventa de billetes de avión se produce cuando el número de pasajeros con reserva confirmada que han llegado a tiempo al aeropuerto es mayor que el número de plazas disponibles en el vuelo. Esta situación obliga a denegar el embarque a varios pasajeros. Esta práctica comercial es legal y está permitida en la Unión Europea, donde está regulada por el Reglamento CE nº 261/2004.

¿Por qué las aerolíneas hacen overbooking?

En concreto, las aerolíneas detectan que existe una mínima parte de los viajeros que no se presentan en el embarque o que cancelan sus vuelos y por eso emiten un número de billetes un poco mayor al de los asientos disponibles en el avión.

¿Qué pasa si me hacen overbooking?

A pesar de que la sobreventa de asientos es una práctica comercial legal en la Unión Europa, como pasajero tienes una serie de derechos que las aerolíneas tienen que cumplir sin excusas.

Normalmente se piden voluntarios entre el pasaje que estén dispuestos a renunciar a su plaza en el vuelo a cambio de una compensación. Según normativa legal de la Unión Europea la aerolínea siempre deberá indemnizarte como pasajero en casos de overbooking, independientemente de si aceptas renunciar al vuelo.

¿Qué tipos de overbooking hay?

Básicamente, hay dos tipos de overbooking y en función de eso se establecen unas normas u otras:

Overbooking voluntario: en este caso, tu aerolínea tiene que reembolsarte el billete, ofrecerte un transporte alternativo y otros beneficios como por ejemplo cheques de viaje, dinero en metálico, un asiento en business en otro vuelo. Si aceptas un overbooking voluntario no podrás reclamar más adelante.

Overbooking no voluntario: en caso de que tú no te presentes voluntario a no subir al avión, pero la compañía te impida embarcar la aerolínea tiene que reembolsarte el precio de tu billete, ofrecerte transporte alternativo y una compensación económica. Esto sucede cuando el número de personas voluntarias no es suficiente, por ejemplo.

¿Qué tipo de compensación me pertenece si sufro overbooking?

Por lo general, la compañía aérea (sea la que sea) está obligada a reembolsarte en un plazo de siete días el coste íntegro de tu billete de avión. También están obligados a facilitarte el transporte hasta tu destino final de la manera más rápida posible o en una fecha que a ti te convenga.

Las indemnizaciones económicas dependen de la distancia del vuelo y de la rapidez en que la aerolínea te consiga una alternativa de transporte. Sigue leyendo y te contamos más.

Compensación en caso de overbooking voluntario

En el caso de que hayas llegado a un acuerdo con la aerolínea para renunciar a tu plaza voluntariamente ten en cuenta que la compañía aérea tiene que ofrecerte estas opciones entre las que elegir:

- Reembolso en 7 días del precio del billete correspondiente a la parte del viaje que no has podido realizar, junto con un vuelo de vuelta lo más rápido posible, si procede.

- Reembolso en 7 días del coste íntegro del billete de avión si el vuelo ya no tiene sentido respecto a tu plan de viaje y, si procede, un vuelo de vuelta a tu aeropuerto de origen lo más rápido posible.

- Traslado al destino final lo antes posible en condiciones de transporte que se comparen a lo que habías contratado.

- Traslado al destino en condiciones de transporte comparables en la fecha que a ti más te convenga.

Además de esto, en caso de que te presentes voluntario en un caso de overbooking la aerolínea también tiene que facilitarte beneficios como cheques de viajes, dinero en metálico o un asiento en primera clase.

Por otra parte, como pasajero la compañía aérea tendrá que cubrir los gastos que te genere el traslado de un aeropuerto a otro si tienes que salir desde otro aeródromo.

Si eres voluntario en un caso de overbooking y decides por ti mismo no embarcar en el vuelo que habías contratado deberías saber que esto te impedirá reclamar una compensación suplementaria. Y ten en cuenta que sólo podrás reclamar cuando la compañía aérea no cumpla con sus obligaciones legales o con lo pactado. Para jugar sobre seguro, intenta que TODO lo que acuerdes con la aerolínea esté por escrito.

Compensación en caso de overbooking involuntario

Si no te dejan embarcar en tu vuelo por un caso de overbooking y tú no has consentido quedarte en tierra, vas a necesitar unas cuantas cosas antes de reclamar. Así que asegúrate de que queda por escrito todo lo sucedido en la fecha del incidente. Si quieres dejar constancia, acércate al mostrador de la aerolínea en el aeropuerto o, si no lo hay, a los stands de AENA o las autoridades para pedir un documento que acredite que te han hecho overbooking.

Además, la aerolínea tiene que ofrecerte gratis manutención suficiente para el tiempo de espera, además de dos llamadas por teléfono, mensajes de fax o email. Si tu transporte alternativo no se va a producir hasta el día siguiente o días más tarde la compañía aérea también está obligada a proporcionarte alojamiento y a cubrir el coste del traslado del hotel al aeropuerto.

Sin olvidar que tienes derecho a reclamar daños y perjuicios y una compensación económica conforme a estas cantidades en función de los kilómetros de tu vuelo:

- 250€ para vuelos inferiores a 1.500 kilómetros.

- 400€ para vuelos entre 1.500 y 3.500 kilómetros

- 600€ para vuelos de más de 3.500 kilómetros.

Si todavía necesitas ayuda, organizaciones de defensa del consumidor como OCU o FACUA tienen guías y calculadoras para que descubras a qué tipo de indemnización tienes derecho como viajero víctima del overbooking.