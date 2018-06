Qué hacer si pierdes tu vuelo

Perder un vuelo bien porque te has dormido en los laureles o por causas externas (tráfico, largas colas, avería del coche o taxi, etc.) no es plato de buen gusto. Y es algo que sucede más a menudo de lo que crees. Pero no te preocupes, Skyscanner te ofrece algunos consejos extra para saber qué hacer si pierdes un vuelo:

1. Mantén la calma

A pesar de que perder un vuelo es un verdadero contratiempo, en especial si no es por tu culpa, y puede generar mucho estrés y frustración. No entres en pánico y tómatelo con calma.

2. Ve al mostrador de tu aerolínea

Vas a tener que ir al mostrador de tu aerolínea y explicarle a uno de los representantes de tu compañía aérea por qué motivo has perdido el vuelo. Normalmente te ofrecerán viajar en el siguiente vuelo a tu destino. Eso sí, esto depende de la compañía aérea con la que contrataras tus billetes de avión y de la tarifa que pagaras.

3. Consigue un nuevo billete

Es muy posible que tengas que abonar el precio del nuevo billete, pero infórmate bien de esto con tu aerolínea porque puede haber alguna excepción.