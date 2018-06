Hoteles con las piscinas más espectaculares del mundo

Las "Piscinas infinitas" o tambien llamadas infinity pools son piscinas en las que se crea una ilusión óptica en la que el agua se extiende hasta el horizonte. En los últimos años se han puesto muy de moda y por eso en Skyscanner les ofrece una selección de hoteles con las infinity pools más espectaculares del mundo.

Contacto Travellers:@monzonpaul

Marina Bay Sands, Singapur

La infinity pool del Marina Bay Sands en Singapur podría conocerse como ‘la piscina de Asia'. Te sentirás como si estuvieses nadando en la cima del mundo con vistas a una de las ciudades más vibrantes del Sudeste Asiático.

Se trata de la piscina infinita en una terraza más grande del mundo. Se encuentra en el piso 57 de este hotel y es de uso exclusivo para huéspedes.

Para que te hagas una idea de lo increíble que es este hotel, en su terraza podrían caber hasta 4 aviones puestos el uno al lado del otro. En el espacio hay restaurantes, bares, 250 árboles y una terraza con vistas 360º a la que sí pueden acceder turistas. La piscina mide 150 metros de largo, ¡ahí es nada!

Pero lo más interesante son los mecanismos que hay bajo la piscina para contrarrestar el movimiento natural de las tres torres del hotel. Al ser tan altas, el viento podría causar que se balanceasen ligeramente.

Velaa Private Island, Maldivas

Escoger solamente una piscina infinita en Maldivas es una tarea compleja. Pero una de las infinity pools más increíbles de Maldivas es la del Velaa Private Island. Este resort de lujo ubicado en una isla privada en el paraíso tiene una particularidad que lo hace aún más especial: visto desde el aire, el resort y la isla tienen forma de tortuga. Y, curiosamente, Velaa significa tortuga en el idioma local.

Y, por si no te conformas con la piscina infinita para los huéspedes, algunas de las villas también incluyen piscina privada. El Velaa no es apto si lo que quieres es viajar a Maldivas con poco dinero, eso seguro.

Hanging Gardens, Bali, Indonesia

Empezamos esta lista de hoteles con las infinity pools más espectaculares por la isla de los Dioses. Bali es uno de los lugares que visitar en Indonesia sí o sí y en el hotel Hanging Gardens, ubicado al norte de Ubud, podrás disfrutar de una experiencia de lo más auténtica.

Sus 44 villas están construidas en una colina, rodeadas de naturaleza.

El centro de todas las atenciones en este hotel es su piscina infinita. Es una de las infinity pools más fotografiadas del mundo y fue diseñada por el arquitecto Popo Danes con un reto importante: construir un alojamiento en una montaña con una inclinación de 45º. La piscina está construida sobre un bosque de lo más denso, dando la sensación de estar nadando por encima de las copas de los árboles.

Grace Santorini, Santorini, Grecia

Santorini es una de las islas más bonitas de Grecia. Y un baño al atardecer en las calmadas aguas de la infinity pool del Grace Santorini es una experiencia que debería vivirse, al menos, una vez en la vida. Se trata de la piscina infinita más grande en toda la isla y tiene vistas privilegiadas de la Caldera. Además, puedes acompañar ese momento tan mágico con un rico cóctel o una comida en el bar de la piscina a cualquier hora del día.

El Grace Santorini ofrece, además, tratamientos de spa, yoga, pilates y gimnasio.

Este exclusivo hotel solo abre sus puertas al público entre abril y octubre, así que te recomendamos hacer tu reserva con antelación.

3. The Cambrian Hotel Adelboden Spa, Suiza

Está claro que no todas las infinity pools más espectaculares tienen que ofrecer vistas al mar. Y para muestra, el The Cambrian Hotel Adelboden Spa en Suiza y su piscina infinita con vistas al Wildstrubel, una montaña de los Alpes berneses. Las montañas están tan cerca que tendrás la sensación de poder tocarlas con las manos.

Este magnífico hotel y spa fue diseñado por los arquitectos de Peter Silling & Associates y representa el equilibrio perfecto entre lo rústico y el lujo.

¿Lo mejor? Que no tienes que alojarte en el hotel para disfrutar de esta piscina infinita. Puedes hacer una reserva en su spa y entrar como invitado.

Jade Mountain Resort, Santa Lucía

¿Qué hace al Jade Mountain Resort tan especial? Nosotros lo tenemos claro: cuenta con una de las infinity pools más espectaculares del mundo. Las vistas desde el agua no tienen competencia.

La intención del arquitecto, Nick Troubetzkoy, en este alojamiento era que estuviese en armonía con el entorno natural. El hotel está construido alrededor de una piscina infinita con vistas a las montañas Piti y Gros Piton.