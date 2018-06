Diez playas más bellas del mundo

Llegó el verano y el calor ya aprieta. Para los que tienen vacaciones es hora de preparar chanclas, toallas y salir huyendo sin mirar atrás hacia las mejores playas que uno pueda imaginar. Skyscanner te propone que te escapes a las 10 playas más increíbles del mundo.

Contacto Travellers: @monzonpaul

1. La playa de las conchas, Australia

Esta peculiar playa de 60 kilómetros de largo se encuentra en una de las zonas más deshabitadas de la Tierra, la costa oeste de Australia, a unos 45 kilómetros al sur de Denham, y es conocida por el singular nombre de Shell Beach o Playa de las Conchas.

Si la visitas en un día soleado quedarás cegado por el reflejo del astro rey en un manto de un blanco inmaculado que lo cubre todo. No se trata de una playa de arena sino que te tumbarás sobre una espesa capa de conchas de caracolas y almejas, de hasta 10 metros de espesor, que comenzó a formarse hace miles de años.

2. Playas de la isla de Bazaruto, Mozambique

La isla de Bazaruto es la principal de un archipiélago de singular belleza que se encuentra en el Océano Índico, frente a la costa sur de Mozambique. Los pocos viajeros que la visitan lo hacen en busca de la experiencia de bucear junto a los tiburones ballena, el mamífero más grande que habita nuestro planeta. El fondo submarino del archipiélago es de gran variedad y belleza, pero la superficie también ofrece maravillas.

La isla de Bazaruto, apenas habitada, se encuentra jalonada por grandes dunas que rodean zonas de verde vegetación. Las extensas playas se abren a un mar de distintas tonalidades de azul que alimenta a los pescadores de las islas. Un reducto de paz y naturaleza viva.

3. Playa del Cole-Cole en la isla de Chiloé, Chile

Ubicada en la comuna de Chonchi, es el premio final de uno de los trekkings más hermosos que puedes realizar en la isla de Chiloé. Los vehículos no pueden acceder a la playa y tendrás que recorrer kilómetros a lo largo de otras playas y zonas verdes.

Todo el camino es precioso pero cuando te asomas a la colina que da a Cole-Cole te parecerá que nada es comparable a esas franjas de arenas solitarias enmarcadas por una densa vegetación y bañadas por el bravo Pacífico.

4. Playas del Parque Nacional de Abel Tasman, Isla Sur de Nueva Zelanda

El Abel Tasman es un parque natural situado en la punta norte de la Isla Sur de Nueva Zelanda. En él existe una extensa red de senderos que llevan al viajero a recorrer una costa plagada de árboles y arbustos que sirven de hábitat a una rica y diversa fauna (sobre todo aves).

Si decides acampar y realizar caminatas de días de duración, podrás encontrar un sinfín de playas y calas desiertas. También puedes optar por alquilar un kayak para acceder por el mar a calas que son inalcanzables por tierra. Es muy posible que te pases un día entero sin encontrarte con otra persona en pleno verano austral.

5. Mgiebah Bay, Malta

Malta ofrece estupendas playas de aguas cristalinas y ciudades de gran importancia histórica. En la isla principal, Malta, encontrarás una cala natural en la que podrás disfrutar de aguas de corte caribeño y naturaleza en total soledad. Se llama Mgiebah Bay y el acceso es realmente complicado. Si vas en transporte público es más que posible que acabes atravesando arbustos, maleza y campos de cultivo. El premio mereció la pena.

Si te sientes con ganas de moverte un poco te aconsejamos que recorras el sendero rocoso que une esta cala con muchas otras anónimas de igual o superior belleza y soledad. En el camino encontrarás algún búnker de la Segunda Guerra Mundial.

6. Playas del Parque Nacional de Tayrona, Colombia

Tayrona es uno de los lugares naturales más bellos que podrías visitar en un viaje por Sudamérica.

La espesa selva tropical apenas ha sido invadida por el ser humano y existe un turismo ecológico muy respetuoso con el medio ambiente. Encontrarás decenas de playas solitarias en las que perderte. Aunque es posible acceder a ellas a través de senderos entre la vegetación selvática hay algunas que sólo son alcanzables por mar. Una joya del Caribe.

7. Playas de la isla de Koh Phayam, Tailandia

Koh Phayam es una isla que se encuentra cerca de la frontera con Myanmar. De ambiente distinto a las típicas party-islands tailandesas, es frecuentada por viajeros que buscan naturaleza y reposo. Para llegar a ella debes viajar hasta Ranong y tomar allí una barca que tiene tan sólo un par de servicios diarios.

Está habitada por pescadores y apenas hay rutas asfaltadas. Alquilando una moto puedes descubrir calas solitarias. Otra opción más sana y divertida es hacerlo con un kayak.

8. Los Roques, Venezuela

El archipiélago venezolano de Los Roques, bañado por las aguas caribeñas, es considerado el parque marino más grande de América Latina. A pesar de ser uno de los principales atractivos turísticos del país, sigue habiendo playas paradisíacas en islas deshabitadas que no tienen tanta concurrencia. Es el caso de la isla de Franciski de Abajo. Llévate provisiones y una pequeña tienda para protegerte del Sol y desconecta del Mundo en este pedacito de tierra que se recorre en diez minutos.

9. Máncora, Perú

Aunque esta playa del noroeste peruano está considerada como un reducto de fiesta y surf podemos dar fe de que también ofrece tranquilidad para quien la sepa buscar. Su gran extensión hace que sea fácil encontrar lugares poco edificados donde, fuera del pico de temporada, puedes estar totalmente solo con tu libro en la mano. Imagina cuatro días de relax con una edición en castellano antiguo de El Quijote comprada en Arequipa. Al Ingenioso Hidalgo le habría venido bien una playa así para su locura.

10. Playa de Lagoinha do Leste en Florianópolis, Brasil

Floripa (como se llama en Sudamérica a Florianópolis) es una especie de península del sur de Brasil muy frecuentada por surfistas y adoradores del sol, fiesta y playa provenientes de Brasil, Argentina y Uruguay, principalmente. Sin embargo, guarda grandes tesoros en la parte sur, mucho menos desarrollada.

Para llegar a Lagoinha do Leste tendrás que hacerlo a pie desde Praia do Pantano do Sul o Praia do Matadeiro. Descubrirás una franja de arena de un kilómetro que da al Atlántico por un lado y a una laguna interior por el otro. Acantilados y un tapiz de verde vegetación completan esta estampa inolvidable.