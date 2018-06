Un restaurante chino tiene que cerrar arruinado tras hacer a sus clientes una oferta catástrofica

A la hora de promocionar un negocio que acaba de abrir sus puertas, una de las estrategias más utilizadas es la de bajar los precios.

A un restaurante chino eso le pareció poco y optó por una oferta mucho más extrema, con resultados catastróficos.

Ha ocurrido en Chengdu (China) y el blog Eater ha contado su historia. Los dueños del restaurante Jiamener decidieron atraer clientes con una fórmula "come todo lo que puedas".

Cada cliente podía adquirir un carné de socio por sólo 22 euros y comer, durante todo un mes, todo lo que se le antojase.

En el Jiarmener no tuvieron el cuenta el saque de la gente, y eso fue su ruina. Habían previsto pérdidas durante los primeros días, pero el flujo de clientes y el uso extensivo que dieron a su oferta les hizo entrar en números rojos que no han podido superar.

Al revisar las cuentas, se encontraron con un 'roto' de más de 80.000 euros y se vieron obligados a cerrar el local.

Pero no tener en cuenta el hambre de los clientes no fue su único error: los carnet de socio que repartieron no llevaban fotografía, por lo que decenas de personas habrían podido utilizarlos en el nombre de otros.