Hoteles boutique en Ibíza

Rodeado de pinos en un entorno mediterráneo puro, Can Lluc evoca "filosofía Ibiza" de forma mágica y sutil. Piedra, madera e innumerables notas de color conviven en un entorno donde la calma es su mejor carta de bienvenida, tanto para los que persiguen el relax como para los que apuestan por Ibiza como destino de moda.

Un agroturismo de lujo en el corazón más rural de Ibiza, en una posición privilegiada de gran valor ecológico y una naturaleza exuberante, muy cerca de las bonitas calas que desde siempre han dado fama a la isla y a tan sólo 10 kilómetros de la cosmopolita ciudad de Ibiza.



Un remanso de paz con auténtico diseño mediterráneo



Llegar a Can Lluc es abrir los sentidos a un mundo de cuidados para cuerpo y mente. Paredes y escalinatas de piedra envuelven al visitante en un entorno de buganvillas, algarrobos, olivos y pinos, que remarcan todavía más el arraigo a la tierra de esta auténtica casa payesa.



Todo un oasis de paz en una isla en constante movimiento. El color y aroma a madera de su arquitectura contrastan con el verde y los llamativos colores de toda la flora que engalana este exquisito hotel boutique. Un paraíso donde la naturaleza y el marcado diseño isleño se unen en un solo elemento. Un lugar donde los huéspedes son acogidos cálidamente por la sombra de sus porches, su eterna piscina y sus camas balinesas, que invitan al baño más plácido.



Paredes erigidas con piedra rústica natural en sus habitaciones con encanto y amplios ventanales con vistas a los jardines y a la montaña para las villas exclusivas permiten una integración completa con el entorno, e incluso contribuyen de forma activa a la sostenibilidad del paisaje.



Desconexión absoluta en la isla de los sentidos



Enclavado en un valle de incalculable valor ecológico, Can Lluc ya se ha convertido en ejemplo de cómo los proyectos más ambiciosos pueden convivir en plena sintonía con la naturaleza.



Un resultado donde la autenticidad es un signo distintivo, con sus parras y árboles frutales acogiendo la mezcla perfecta de tradición y modernidad, que han convertido a este agroturismo en uno de los establecimientos de referencia.



De hecho, este año Can Lluc Country Hotel & Villas ha alcanzado el primer puesto en una de las principales webs del sector (dirigida por el reconocido periodista Fernando Gallardo), www.hotelesconencanto.com, que aglutina 250 establecimientos y elabora mes a mes una selección de establecimientos a partir de los votos de sus usuarios.



En definitiva, se trata de un hotel boutique hecho para el descanso y disfrute, sea para quien acude a la mayor de las islas pitiusas en busca de experiencias non stop o de la calma más plena. 20 habitaciones repartidas en 7 dobles, 5 superiores y 8 villas con jardín privado componen este lugar con encanto, con instalaciones cuidadas hasta el más mínimo detalle y todo tipo de comodidades para la paz y calma del huésped, como su completo spa y sus tratamientos de bienestar.



Lujo, naturaleza, relajación y los servicios más exclusivos convierten la estancia en Can Lluc en un oasis de disfrute y bienestar, a tan sólo 10 minutos de las seductoras noches ibicencas.