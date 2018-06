Todo lo que debes saber antes de pasar el control de seguridad de un aeropuerto

Si hay algo mas tedioso, odioso y engorroso, a la hora de viajar, es cuando nos toca pasar el control de seguridad en cualquier aeropuerto del mundo. Si estás a punto de viajar ten en cuenta que lo más importante para evitar problemas y agilizar el tiempo de paso por el control de seguridad del aeropuerto es informarse -en la web del terminal aéreo y de la aerolínea- sobre la normativa de seguridad y equipajes, evitando así llevar objetos prohibidos en el equipaje de mano o el incumplimiento de otros requisitos indispensables para volar. Una vez en el control, es indispensable colaborar con el personal de seguridad prestando atención y cumpliendo sus indicaciones. Además, sigue las siguientes recomendaciones que a continuación te ofrece Intermundial.

1. Ten a mano la tarjeta de embarque móvil y tus documentos de viaje.

Entra en la aplicación móvil en la que tienes la tarjeta de embarque online. El primer paso para pasar el control del aeropuerto será escanear o mostrar al personal la tarjeta de embarque móvil.

Hay países, como Marruecos, en los que no se permite presentar la tarjeta de embarque móvil, sino que la requieren impresa.

Tampoco olvides sacar de tu bolso o equipaje de mano tus documentos de viaje -DNI o pasaporte- por si te los solicitan.

¿Qué significa el código ‘SSSS' en una tarjeta de embarque de un vuelo a EEUU?

Si en tu billete aparece el código ‘SSSS' significa que has sido seleccionado al azar para pasar por minuciosos controles de seguridad, más amplios que el resto de pasajeros. Significa ‘Selección Secundaria de Supervisión de Seguridad' y se aplica a los viajeros que vuelan a Estados Unidos. Márchate al aeropuerto con más antelación de lo habitual, pues los controles pueden demorarse durante, al menos, media hora. Comprar billetes sólo de ida o pagar en efectivo el importe puede aumentar la probabilidad de tener una tarjeta de embarque con las siglas ‘SSSS'.

2. Infórmate de lo que se puede llevar en el equipaje de mano y de cómo presentarlo en el control de seguridad del aeropuerto.

¡Ojo! Controla también lo que no se puede llevar en el equipaje de mano: herramientas, armas -también cuentan las pistolas de juguete-, material deportivo, cuchillos, navajas de afeitar, tijeras, cerillas, tintes para el pelo, insecticidas, etc. En este artículo encontrarás una lista de los objetos prohibidos en el avión.

Es cierto que hay artículos que sí puedes llevar en el equipaje de mano, como los líquidos, comida, medicamentos o dispositivos electrónicos, cuyo transporte está regulado.

Con respecto a los líquidos en el equipaje de mano, recuerda que debes dosificarlos en envases de 100 ml. como máximo y que la suma total de líquidos no debe superar 1 litro. Además, los líquidos que irán en la maleta de cabina deberás ponerlos en una bolsa transparente, a la cual tendrás que tener acceso fácilmente, pues deberás pasarla por el escáner en una bandeja -en la que también puedes incluir otros objetos- separada de la maleta de mano.

Espera a pasar el control de seguridad del aeropuerto para comprarte una botella de agua o cualquier bebida. De lo contrario, deberás depositarla en los contenedores habilitados para los envases y productos no admitidos.

Los aerosoles como lacas y desodorantes se consideran líquidos, por lo que deberás pasarlos por el control de seguridad del aeropuerto siguiendo las mismas pautas.

Aunque sean líquidos, los medicamentos y los alimentos para bebés cuya capacidad supere los 100 ml. sí podrán ir en el equipaje de mano. Ten en cuenta que, además de pasarlos por el escáner por separado y en una bandeja, el personal de seguridad te podrá requerir recetas o informes médicos, prospectos u otros documentos que acrediten la necesidad de usar estos productos. Resuelve en estos artículos otras dudas acerca de si se puede llevar comida en el equipaje de mano o cómo transportar los medicamentos en el avión.

Los aparatos y dispositivos electrónicos (móviles, tablets, ordenadores portátiles, reproductores MP3, cámaras, planchas para el pelo, cepillos eléctricos, etc.) sí están admitidos en el equipaje de mano, pero tendrás que pasarlos por el control de seguridad del aeropuerto en una bandeja separada de la maleta de cabina. Puedes hacerlo en la misma que pones el neceser con los líquidos.

3. Evita llevar objetos metálicos contigo

Llaves, monedas, hebillas de cinturón, relojes y otros complementos que contienen materiales metálicos deberás dejarlos en una bandeja para que sean escaneados al pasar el control de seguridad del aeropuerto. Ten controlados los objetos con metal que llevas encima para no perder tiempo. Lo ideal es que te los vayas quitando o sacando de los bolsillos mientras esperas la cola del control de seguridad. No estaría mal llevar una bolsita pequeña para introducir estos artículos antes de ponerlos en la bandeja. Evitarás que el arco detector de metales suene cuando pases por él, ahorrando tiempo.

4. Viste adecuadamente

Al igual que ocurre con los objetos metálicos, el personal de seguridad suele requerir a los pasajeros que se retiren botas, gorras, sombreros y prendas voluminosas como los abrigos. Evita vestir estas prendas en tu viaje en avión si quieres que el control de seguridad del aeropuerto sea más ágil.

Un consejo: si llevas abrigo o chaqueta, puesto que estos deben de ir en una bandeja, aprovecha para guardar los objetos metálicos y dispositivos electrónicos en sus bolsillos. Evitarás que se extravíen en el escáner.

5. No dejes documentos y objetos importantes en las bandejas del control del aeropuerto

Nunca dejes tu documento de identidad, pasaporte, tarjeta de embarque o billetes en las bandejas. Perderlos conllevaría una pérdida de tiempo en localizarlos o, en el peor de los casos, te impediría coger tu vuelo.

6. Infórmate sobre los productos que pueden ser detectados como sustancias explosivas. Evita manipularlos o aplicártelos.

Ya no sólo se trata de que lleves en el equipaje de mano objetos prohibidos como los inflamables, sino que deberás evitar manipular y transportar ciertos productos que contienen algunos componentes que pueden detectarse como explosivos en los controles del aeropuerto. Sí, tras reforzarse las medidas de seguridad en las terminales aéreas españolas, se han establecido controles aleatorios y específicos para detectar sustancias explosivas en la piel o en la ropa de los pasajeros o en su equipaje.

Preparados que no conviene manipular o aplicarse antes de viajar en avión son los productos para sulfatar el cultivo o determinadas cremas y pomadas, pues son susceptibles de detectarse como sustancias explosivas.

Si se detectan sustancias explosivas, el personal de seguridad pasará a revisar manualmente el equipaje y a cachear al pasajero, el cual tendrá que pasar posteriormente por el puesto de la Guardia Civil. Si todo esto te ocurre, tranquilo, lo más probable es que sea un mero trámite de seguridad, pero puede llevar su tiempo. Este es uno de los motivos por los que deberías pasar el control de seguridad del aeropuerto con tiempo. Las autoridades solicitarán tus documentos y te harán algunas preguntas, que van desde los motivos de tu viaje hasta lo que hiciste horas antes de dirigirte al aeropuerto. ¡Así que no te sorprendas si las autoridades te preguntan si te has aseado o peinado y con qué productos lo has hecho!

7. No abras la bolsa precintada del Duty Free

Si haces escala y tienes que volver a pasar por el control de seguridad del nuevo aeropuerto, y antes de coger el primer vuelo compraste algunos artículos en el Duty Free que puedan estar sujetos a restricciones (alcohol, líquidos, etc.), no lo saques de la bolsa precintada en la que te los entregaron.

8. Reorganiza tu equipaje fuera del control de seguridad del aeropuerto

Una vez pasado el control, recoge la bandeja con tus pertenencias y tu equipaje de mano y dirígete a los espacios habilitados para organizar de nuevo tu equipaje. Si permaneces junto al escáner o la cinta para ponerte los zapatos, el cinturón o guardar tus cosas, producirás un atasco en la fila.

Superado el control de seguridad del aeropuerto, revisa los monitores para confirmar la hora de salida de tu vuelo y la puerta de embarque.