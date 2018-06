Todo lo que debes saber para conseguir un nuevo pasaporte de manera urgente

Extraviar el pasaporte, perderlo por robo o tenerlo caducado, es algo que puede pasar y de un momento a otro se convierte en una pesadilla si es que estamos a pocas horas de abordar un vuelo que nos lleve a la otra punta del mundo, o cualquier destino nternacional. Obtener un nuevo pasaporte y de manera express es posible. Intermundial te lo cuenta.

¿Cómo hacer el pasaporte urgente en una comisaría?

Como comentábamos, en épocas en las que se producen muchos viajes internacionales, las citas en las comisarías de policía suelen ser escasas o, en el peor de los casos, inexistentes. Oficialmente es necesario solicitar cita previa para obtener tu pasaporte o DNI. No obstante, y si tu viaje no es inminente, siempre puedes probar suerte y presentarte en una oficina de expedición del pasaporte a primera hora de la mañana, tal vez hacer cola, y convencer al personal de que necesitas hacer el pasaporte urgente sin cita previa.

Si acudir a la comisaría no te salió bien o te das cuenta el mismo día de tu viaje que no tienes pasaporte o este no es válido, te gustará saber que la Policía también expide el pasaporte de urgente en aeropuertos.

¿Cómo hacer el pasaporte de urgencia en el aeropuerto?

El pasaporte urgente en el aeropuerto se emite sin cita previa. Infórmate si esta opción está disponible en tu aeropuerto de salida, así como del horario y localización de la oficina. La web de AENA puedes resultarte útil en este sentido.

La oficina de pasaporte de urgencia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se encuentra en la planta 2 de la T4. La del Prat (Barcelona), en la T1 Planta 3.

En cuanto a la documentación del pasaporte, ten en cuenta que el pasaporte urgente sin cita previa en aeropuertos sólo se emite presentando un billete de vuelo para ese mismo día o antes de las 10:00 del día siguiente, teniendo prioridad los vuelos según su horario de embarque. Otra documentación para el pasaporte de urgencia en aeropuertos que deberás llevar es tu DNI, una fotografía válida y 26,02€ para pagar la tasa.

Si vas hacer el pasaporte urgente en el aeropuerto a un menor de 14 años sin DNI, deberás aportar el certificado de nacimiento y tu DNI como padre, madre o tutor.