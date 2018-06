Diez platos típicos que debes probar si viajas a Perú

Perú está de moda. Y no es sólo por los mutliples atractivos turisticos que atesora, sino por ser galardonado por sexto año consecutivo el 'Mejor destino culinario del mundo' en la última edición de los World Travel Awards (WTA), que se llevó a cabo en Phu Quoc, Vietnam. SI estás planeando un iaje a la Tierra de los Incas Skyscaner te tiene preparada una lista de lo meor de la gastronomía Inca para que disfrutes de lo lindo.

Contacto Travellers @monzonpaul

1. Papas a la huancaína

Qué simple y qué exquisito a la vez. Las papas a la huancaína son una absoluta delicia que podrás encontrar, prácticamente, en cualquier tasca de cualquier ciudad en cualquier punto de Perú. Y, aunque por su nombre pueda parecer que su origen procede de la ciudad e Huancayo, la realidad es que son típicas de la capital peruana, Lima.

La base de esta receta es uno de los productos estrella de Perú: la patata. ¡Y es que en el país existen más de 3.000 variedades autóctonas de este tubérculo! La elaboración, aunque a priori pueda parecer sencilla, tiene su aquel: sobre una base de patata cocida se vierte el elemento clave de las papas a la huancaína, una salsa elaborada a partir de queso fresco, aceite, sal, ají amarillo y leche. Para darle el toque final, unas rodajas de huevo duro y unas aceitunas. ¡Irresistibles!

2. Rocoto relleno

Aquí una opción estupenda para los amantes del picante. ¿Por qué? Pues porque el rocoto, una verdura parecida al ají, que posee el tamaño de una manzana, lo es, ¡y mucho! Así que solo los más atrevidos serán capaces de animarse con esta receta típica de la ciudad de Arequipa.

La forma de presentación es siempre similar: el rocoto se abre por la parte superior y se rellena de una mezcla elaborada a partir de carne picada, guisantes, aceitunas y queso fresco, para posteriormente hornearlo. Normalmente se acompaña, cómo no, de patatas asadas o del tradicional pastel de patata peruano.

3. Ceviche peruano

Cuando pensamos en qué platos se pueden comer en Perú... ¿a alguien se le ocurre una receta más típica del país que el ceviche? Esta propuesta gastronómica que hoy día ha traspasado fronteras y se ha hecho protagonista de las cartas de los restaurantes y gastrobares de medio mundo, tiene su origen, cómo no, en el país andino.

Y es que este emblemático plato peruano se ha convertido en todo un símbolo de identidad para el país, hasta haber sido declarado incluso Patrimonio Cultural de la Nación. ¿El secreto de su éxito? La frescura de los productos del mar combinados con los sabores más exóticos como pueden ser la leche de tigre, la cebolla o el zumo de limón.

Al probar el ceviche en cualquiera de sus variantes -ya sea con pescado o marisco crudos-, te aseguramos que tu paladar experimentará una explosión de sabores que es difícil de olvidar. ¡Una de las propuestas que no podían faltar en nuestra lista de platos típicos de Perú!

4. Lomo saltado

Y del pescado, a algo de carne, ¿no te apetece? Y es que otra de las recetas más típicas de Perú tiene como ingrediente principal, precisamente, el lomo de res -ternera-.

Puede que cuando te planten un buen plato de lomo saltado en la mesa, tanto la presentación como el sabor te resulten algo familiares. La explicación es bien sencilla: esta receta se asentó y adaptó a la gastronomía peruana tras la llegada de cocineros chinos-cantoneses a Perú a partir del siglo XIX. La cocina que unía ambas culturas en los fogones pasó a pasarse "chifa", y englobó una serie de recetas que, a día de hoy, siguen teniendo el mismo éxito que entonces.

El lomo saltado se cocina en sartén hasta lograr que la carne consiga ese punto de cocción perfecta para que su sabor sea único. Junto a ella, algo de vinagre, tomate, ají verde, comino, perejil y, por supuesto un buen acompañamiento de patatas y arroz. El adjetivo exquisito se nos queda corto para describirlo...

5. Causa limeña

Otra de esas exquisiteces que componen la gastronomía peruana y que no podíamos dejar de incluir en nuestra lista de platos típicos de Perú: la causa limeña. Y es que, con más de 3.000 tipos de patata en Perú, ¡habrá que sacarle partido a este tubérculo en las recetas! Por eso, una vez más, es este alimento el protagonista del plato que te proponemos.

Según se dice, esta receta es incluso anterior a la era colombina, cuando ya se cocinaba con patata amarilla peruana amasada mezclada con ají triturado. Hoy día el plato ha adaptado nuevos ingredientes, como el huevo duro, el limón, la lechuga, el aguacate o las aceitunas negras, y el resultado es un auténtico festín para los sentidos.

Llamará tu atención la forma en la que se sirve: en varias capas, como si de un pastel se tratara, dejando la masa de patata en la base y en la parte más alta, y rellenando el centro con algún tipo de verdura o carne -por ejemplo, pollo o atún, en muchas ocasiones mezclado con mayonesa-.

6. Anticuchos

Se trata del plato peruano que más encontrarás en los puestos de comida callejera, aunque no es apto para paladares -o mentes- delicadas. ¿Y en qué consiste?, te estarás preguntando. Pues, muy simple: son pinchos hechos con trozos de corazón de ternera aderezados con otros ingredientes, como ajo o comino, y acompañados de patatas -para variar-, choclo limeño y un buen vaso de chicha morada, una de las bebidas más típicas y sabrosas de todo Perú.

A pesar de tratarse de una receta bastante peculiar, los anticuchos suelen formar parte de los menús más disfrutados en los días de fiesta, sobre todo, llegado octubre y la festividad del Señor de los Milagros. El éxito en la actualidad es increíble, a pesar de que su origen se remonta al periodo precolombino, aunque fue durante la época colonial cuando más triunfó, ya que se usaba de alimento principal para los esclavos del Virreinato del Perú.

7. Arroz chaufa

Y de vuelta a otra de esos ejemplos de cocina chifa que demuestran la gran influencia de la gastronomía china en las recetas peruanas. El arroz chaufa es, sin duda alguna, uno de los platos más exquisitos de los que podrás probar durante tu viaje a Perú.

¿Los ingredientes? Para comenzar, arroz frito, la base de la receta. A él se le añaden varios tipos de carne salteada -ternera, pollo, incluso algo de pescado o marisco- y salsa de soja. Todo cocinado en wok, claro que sí, que los chinos que trajeron sus recetas a Perú hicieron lo propio con sus utensilios de cocina para rematar la fusión.

Como curiosidad, hay una leyenda que cuenta que un alto mandatario chino visitó Perú y las autoridades del país trataron de agasajarlo con sus mejores recetas. Entre ellas, por supuesto, se encontraba el arroz chaufa. Al mandatario le gustó tanto este plato que regresó a China hablando bondades de la gastronomía peruana, sin saber que aquel plato que tanto le había gustado tenía origen precisamente en su país.

8. Cuy chactado

Muy bien, somos conscientes de que quizás hayamos llegado a una de las propuestas más controvertidas de nuestra lista de platos peruanos que debes probar en un viaje al país andino. Pero te recomendamos algo: intenta dejar tus prejuicios a un lado.

Este exquisito manjar típico de la región de Arequipa es uno de los platos estrella del país, y podrás acceder a probarlo ya sea en los muchos puestos de comida callejera repartidos por las principales ciudades de Perú, como Cuzco, Arequipa o Lima, como en los restaurantes más glamurosos del país, como, por ejemplo, los del gran chef Gastón Acurio.

Este conejillo de indias frito, protagonista de uno de los platos más típicos desde la época pre inca, se presenta normalmente entero en el plato, algo que en ocasiones causa el rechazo de los comensales. Si crees que eres un poco aprensivo al tema, te recomendamos probarlo en alguno de los restaurantes en los que lo sirven troceado. Su sabor es indescriptiblemente rico, ¡merece la pena!

9. Cocina nikkei

Cuando a finales del siglo XIX casi 800 emigrantes japoneses desembarcaron en Perú buscando una alternativa a la vida que llevaban en su país, no podían imaginar que acabarían plantando la semilla de lo que, dos siglos más tarde, se ha convertido en una de las tendencias gastronómicas a nivel mundial. Por esa razón, la cocina nikkei, que no es otra cosa que el mestizaje de las recetas peruanas y japonesas, debía contar con un puesto en nuestra lista de platos peruanos que probar en un viaje al país. Aunque, en este caso, no hablemos de una receta concreta, sino de un concepto al completo.

A pesar de que la cocina nikkei ha traspasado fronteras, Perú siguen siendo su lugar de origen, y por lo tanto, el país idóneo para atreverse a probar su fusión de sabores.

Probablemente una de las recetas más representativas de esta mezcla sea el tiradito de pescado, que al fin y al cabo une el pescado crudo cortado a modo de sashimi, tan típico de Japón, con el ceviche peruano al ser aliñado con muchos de los ingredientes de este plato del que ya os hablamos al comienzo.

Sea como sea, atrévete y visita uno de los múltiples restaurantes de cocina nikkei repartidos por el país. Merecerá la pena conocer de primera mano esa unión de culturas a base de gastronomía.

10. Juane peruano

Y acabamos nuestras propuestas culinarias del Perú con un plato típico de la selva: el juane peruano. Pero, antes de comenzar con más descripciones, aclaramos el sentido del nombre: se trata de una de las recetas más elaboradas para celebrar la festividad de San Juan, así que, ¿qué mejor forma de bautizarlo?

La cantidad de versiones existente es extensa y cada una de ellas se compone de diferentes ingredientes, aunque el más tradicional cuenta con yuca, arroz y carne de gallina. Los diferentes componentes se envuelven en una hoja de bijao para, posteriormente, cocinarse en el agua durante aproximadamente hora y media. De esta manera, queda apelmazado en el interior y es fácilmente transportable. Según dicen, el origen podría estar en los viajeros, que podían transportarlo con facilidad durante días sin que este se pusiera en mal estado.

Aunque el nombre se le dio tras la llegada de los españoles a Perú y la expansión de la religión cristiana, se cree que se trata de un plato de origen precolombino.