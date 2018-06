Qué ver y hacer en Malasia

Malasia es uno de los grandes destinos de Asia que deberíamos visitar aunque sea una vez en la vida. De la mano de Skyscanner y del equipo de Bisual Studio, que son los autores de este texto y de la imaen que lo acompaña, os descubrimos cinco lugares imprescindibles en tu ruta por este espectacular país asiático.

Kuala Lumpur, más allá de las Torres Petronas

Imaginad una ciudad cuyo horizonte esté salpicado de minaretes, cúpulas y rascacielos y sus calles estén a rebosar de puestos de comida a la sombra de frondosas palmeras. Así es Kuala Lumpur, la calurosa capital de Malasia. Repleta de monumentos históricos, exuberantes jardines, grandes centros comerciales, bulliciosos mercados callejeros y animados locales nocturnos; en Kuala, la vida del pueblo malayo discurre entre la modernidad y ostentación de sus rascacielos y sus humildes barrios obreros.

Una metrópoli vibrante y multicultural que vive más allá de sus icónicas torres Petronas, torres que ostentaron el título de las más altas del mundo hasta 2003. Barrios vanguardistas como el KLCC, repleto de centros comerciales, parques y boutiques de lujo, dan paso a otros más tradicionales como Chinatown o Little India. Una fusión perfecta de lo viejo y lo nuevo que hará que nuestra visita a Kuala sea de lo más enriquecedora.

Cameron Highlands y los campos de té

En la provincia de Pahang, a tres horas en coche desde Kuala Lumpur, encontramos un paisaje repleto de montañas neblinosas, bosques frondosos y plantaciones de fresas y té, mucho té. Un destino atípico en el corazón del sudeste asiático. Actividades como el senderismo, rutas por la selva tropical en el Mossy Forest o el turismo agrícola, convierten a Cameron Highlands en uno de los lugares más valiosos y asequibles de Malasia.

Con una temperatura anual media de 18ºC, es el retiro favorito para aquellos que buscan acercarse al invierno en un país que vive en un eterno verano. Aquí en la región más elevada de la península malaya, el ambiente es seco y la tierra fértil. Por eso, en 1929, un británico J.A. Rusell establecido en la zona decidió sembrar té. Creó Boh, una compañía de té que hoy en día es la primera productora y exportadora del país y propietaria de 1200 hectáreas. Y cubrió de una alfombra de verde intenso las colinas de Cameron Highlands. Uno puede perderse entre sus arbustos; observar a los trabajadores recolectando las hojas o visitar la fábrica de Boh (aunque hay otras) para acabar tomando una taza en la terraza de la fábrica, sobre las plantaciones de té.

Georgetown, arte callejero

Antaño abandonada por los lugareños y por los turistas, George Town ha logrado mantenerse en su nuevo reinado como uno de los destinos más populares de la región. Tras ser declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en el 2008, comenzó una tarea de conservación cultural que aún continúa, convirtiendo las shophouses en casas-museo, encantadores hoteles-boutique y elegantes cafés. Además, reúne algunas de las mejores propuestas gastronómicas del país, convirtiendo la capital de la isla malaya de Penang, en la capital gastronómica de Malasia. George Town es el lugar elegido por los locales para ponerse las botas y degustar exquisiteces como

la sopa de caballa con noodles llamada Laksa Lemak, platos de arroz como el Nasi Lemak o los pinchitos de ancas de rana, vísceras y verduras que se concentran en las decenas de puestos de comida callejera.

Por otra parte, la zona centro de George Town es un batiburrillo de lo más representativo de la arquitectura ecléctica de los estrechos, una mezcla de los estilos chino, malayo y europeo. Caminando desde Little India, donde los vendedores ambulantes vociferan los últimos grandes éxitos de Bollywood, hasta la más reposada calle de Armenia, donde se están instalando galerías modernas, se suceden tiendas coloristas junto a otras desvencijadas y un sinfín de grafitis y arte callejero que han hecho que Georgetown vuelva a situarse en el mapa. Convirtiendo esta ciudad en la más instagrameable de Malasia.

Malaca, la ciudad pausada

Situada en la costa suroeste de Malasia, la ciudad de Malaca es posiblemente la metrópolis más histórica del país. Incluida también como George Town en el mismo año como Patrimonio Mundial de la UNESCO, esta ciudad aglutina buena parte de la riqueza histórica y cultural del país. La herencia de portugueses, holandeses y británicos ha dado origen a una fusión en la arquitectura, en las gentes e incluso en la gastronomía difícilmente equiparable en otra urbe asiática.

Malaca es un mundo aparte, ideal para explorarlo despacio. Iglesias, fuertes, templos y calles pintorescas y de estilo tradicional chino como la de Jonker Street y su mercado nocturno, pueden recorrerse fácilmente en bicicleta. Mientras que junto a la ribera río del mismo nombre, que antaño fuera arteria del comercio mundial, el viajero podrá admirar los atractivos murales de arte de estilo por-art que cubren las fachadas de las casas tradicionales de madera.

Kapas, el paraíso playero

Bañada por dos océanos y tres mares distintos, y con una amplia variedad climática y geográfica, el rango de ecosistemas marinos, playas e islas de Malasia es tan amplio que resulta difícil no encontrar una que no se adapte a las necesidades de cada viajero. Aquí hablaremos de una de las menos conocidas, pero no por ello menos hermosa, las islas de Kapas en la costa este malaya.

En pocos lugares como Kapas uno puede experimentar el ambiente sencillo y sin pretensiones que caracteriza a muchas zonas rurales de la Malasia continental. Sin Wifi ni coches, esta isla situada a 20 minutos en barco desde la península es una especie de hermana pequeña de las Perhentians, pero sin el agobio y afluencia masiva de éstas. El alojamiento se concentra en una parte de la isla, lo que permite que el resto se mantenga virgen. A excepción de los fines de semana y vacaciones, cuando se llena de locales, el resto del tiempo está casi vacía. Aquí podrás practicar kayak y disfrutar haciendo snorkel para explorar coloridos arrecifes de coral, peces payaso o un barco hundido japonés de la Segunda Guerra Mundial. Y relajarte con un buen libro sentado en una hamaca dejando pasar las horas sin prisas, móviles u ordenadores que interrumpan tu estancia en el paraíso.