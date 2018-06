Todo lo que debes saber si tus maletas no aparecen en el aeropuerto

Perder las maletas es una posibilidad con la que tenemos que contar cada vez que volamos. En el 2015 , 6,5 maletas por cada mil pasajeros en el mundo fueron mal facturadas, dato que se dispara hasta 7,8 maletas si sólo atendemos a los aeropuertos de Europa. El pasajero tardó unas 42 horas de media en recuperar su equipaje perdido.

Según un informe de InterMundial, el 39,14% de los problemas con equipajes en 2015 correspondieron a demoras en la entrega, una incidencia a la que siguieron los daños (37,26%) y los robos (13,12%). La pérdida definitiva del equipaje se dio en el 10,48% del total de las incidencias con los equipajes de los españoles en 2015.

El que las maletas no aparezcan en las cintas del "Bagagge Claim" puede resultar algo más que un inconveniente cuando llegamos al aeropuerto de destino, esperando disfrutar de nuestras merecidas vacaciones. Aunque lo normal debería ser que nuestras maletas no se pierdan, esto es algo que escapa a nuestro control, ya que el equipaje pasa por un sinfín de túneles, manos, carritos y vehículos, para acabar en la bodega del avión. Si esta desagradable situación tuviera lugar, no debemos alarmarnos.

¿Qué debes hacer cuando vas a recoger tu equipaje y no aparece sobre la cinta transportadora?

En primer lugar, siempre debes dirigirte al Mostrador del Punto de Información (mostrador físico o chaquetas verdes) que encontrarás próximo a las cintas transportadoras (suelen estar identificados como "EQUIPAJE", "LOST & FOUND", etc.) para solicitar el Parte de Irregularidad de Equipajes (PIR).

¿Qué es el PIR?

El PIR es el documento oficial que utilizan las compañías aéreas para que los pasajeros hagan constar las incidencias que hayan sufrido sus equipajes.

Al consultar al personal del punto de información ellos te guiarán a cualquiera de estos dos sitios para que solicites y cumplimentes el PIR:

- Mostrador del handling de la compañía aérea (responsables del transporte de las maletas en el aeropuerto)

- Mostrador de la aerolínea con la que has volado.

- Cuando acudas a los mostradores y rellenes el PIR recibirás una copia que deberás guardar siempre contigo.

Este es un modelo de PIR de Iberia (cada compañía tiene el suyo propio), donde se documenta la apertura de una incidencia con el equipaje. Entre otros, dentro del mismo figuran los datos de vuelo del cliente y un número de referencia (MAD IB 97085), que será el que utilices para poder buscar tu maleta. Por otro lado, constará el teléfono de contacto (902 341 342, en este caso Iberia) donde el cliente podrá solicitar información sobre la incidencia de su equipaje. Ya sea retraso, pérdida o rotura.

Una vez cumplimentado el PIR, solo queda esperar a que recuperes tu maleta o a recibir, si te corresponde, una compensación económica. Algunas de estas empresas ofrecen un servicio de seguimiento a través de Internet para poder conocer el estado de la búsqueda de tu equipaje. Si no te dan esta posibilidad aconsejamos llamar periódicamente para saber el estado en el que se encuentra tu expediente.

La reclamación del daño, retraso o pérdida del equipaje

Para realizar la reclamación por los inconvenientes causados por la pérdida, retraso o daño de la maleta, debes presentar una reclamación formal por escrito a la que deberás adjuntar tu copia del PIR, de acuerdo a los siguientes plazos establecidos en el Convenio de Montreal.

Daños en el equipaje: tienes 7 días desde la recepción del equipaje.

Retraso del equipaje: hasta 21 días desde la fecha en que debería haber recibido el equipaje.

Pérdida del equipaje: No hay límite establecido en el Convenio, pero se recomienda realizar la reclamación lo antes posible, una vez transcurridos los 21 días durante los cuales la maleta ha estado "retrasada", o después de que la compañía aérea haya confirmado que el equipaje está perdido.

Robo de equipaje: Si compruebas que algún objeto de tu equipaje ha sido robado, acude lo antes posible a denunciarlo a una comisaría de policía.

Las indemnizaciones por daños, demoras en la entrega o pérdida de equipaje

El Convenio de Montreal también establece los límites máximos de responsabilidad con el viajero y las compensaciones que en cada caso procedan:

- El aeropuerto se encarga de localizar el equipaje en los primeros 5 días de la pérdida. Después de este período, si aún no han sido localizados, el Departamento de Objetos Perdidos de la compañía aérea se hará cargo de realizar una investigación durante los siguientes 21 días.

- En menos de 21 días se considerará equipaje retrasado. El principio general es el de cubrir los gastos de primera necesidad generados como resultado del retraso en la entrega del equipaje. Algunas aerolíneas pagan una cantidad por día, hasta un máximo, y otras realizan los pagos una vez comprobadas las facturas de los gastos en los que ha incurrido el pasajero.

- Pasados los 21 días desde el vuelo, la compañía deberá tratar tu reclamación como una pérdida de equipaje. De acuerdo con la normativa comunitaria, la aerolínea debe dar una indemnización hasta un máximo de 1.350 euros. Para ello, es necesario enviar todos los documentos de la incidencia a la compañía con la que ha viajado. En caso de retraso, la indemnización varía en función del tiempo de entrega y sólo cubren artículos de primera necesidad.

- Con respecto a la pérdida de equipaje, conviene elaborar una lista con todo lo que llevábamos, especificando marca, modelo y año de compra de cada producto, sobre lo cual la aerolínea hará una valoración.

- En el caso de que tu equipaje aparezca dañado: Muchas aerolíneas hacen un pago ajustado al valor de la maleta o al objeto de su interior que ha resultado dañado. Otras compañías directamente le ofrecen una maleta nueva, similar a la dañada, o le remiten a una tienda concertada con la compañía para adquirirla allí.

- En el caso de que falten determinados artículos en tu equipaje: Debido a la dificultad que presenta el poder demostrar los artículos que se encontraban en el interior de la maleta al facturarla, es probable que la compensación recibida sea inferior a su valor real.