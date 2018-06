Turismo: 8 aplicaciones para buscar hotel y comparar precios de hoteles

El mundo del turismo ha sufrido un fuerte revés con la intrusión de las nuevas tecnologías en su materia, y es que si bien hasta hace no demasiados años lo común era acudir a una agencia de viajes para que nos preparasen las vacaciones de verano o el viaje de novios, hoy en día lo más normal es que lo hagamos nosotros mismos a través de Internet.

Y es que la red está llena de comparadores de vuelos y hotel que nos facilitan la tarea de encontrar los mejores precios entre los diferentes operadores y alojamientos que, por supuesto, cuentan con su correspondiente aplicación para smartphone, lo que nos facilita aún más la tarea, pudiéndolo hacer todo sin ni siquiera encender el ordenador.

1. Booking

Booking es un clásico entre los clásicos y su app está a la altura de lo que se podría esperar de esta marca: ágil, eficaz, sencilla, intuitiva y agradable. Algunas de sus mejores características son: búsqueda de hotel en la ubicación actual y sobre un mapa, zona de usuario con gestión de reservas y datos personales para su uso rápido (tarjetas de pago, nombre del huésped principal, etc.), filtros, diversas opciones de ordenación, lista de favoritos, descarga de guías de viaje, notificaciones móvil, etc.

2. HotelsCombined

HotelsCombined es uno de los mejores metabuscadores de hoteles. Eso quiere decir que sus resultados de búsqueda son combinados de decenas de buscadores (como Booking) y que aumentan las probablidades de encontrar un hotel barato. Su app también tiene búsqueda geolocalizada, zona de usuario con alertas, registro de búsquedas y otras ventajas (aunque no hay gestión de reservas, ya que éstas se efectúan fuera de su app), filtros, mapa, diferentes criterios de clasificación y mucho más.

3. Agoda

Agoda es otro de los gigantes de reservas de alojamiento, especializado sobre todo en el área de Asia y Oceanía, pero presente en todo el mundo. Su app es de las más atractivas, rápida y muy sencilla. Ideal para buscar hotel en el último minuto y con la gran ventaja de Agoda: la posibilidad de acumular puntos para ahorrar en futuras compras. Por lo demás, también cuenta con zona de usuario en la que podemos gestionar las reservas, favoritos, recordatorios, búsqueda alrededor de tu zona, mapa, historial, filtros, etc.

4. Hoteles.com

Seguimos con otro de nuestros buscadores de alojamiento favoritos: Hoteles.com. Este buscador tiene una gran ventaja respecto a la mayoría: su programa de fidelidad, que te permite disfrutar de una noche gratis por cada 10 reservas completadas. Con la aplicación móvil puedes aprovechar sobre la marcha su programa y suele haber códigos de descuento exclusivos solo para su app. Además tiene un buscador de ofertas cercanas, precios secretos, contacto telefónico a un click y la mayoría de características comentadas hasta ahora: búsqueda geolocalizada, filtros, historial y gestión de reservas…

5. Kayak

Aunque Kayak es más conocido como buscador de vuelos, lo cierto es que desde hace años también es un metabuscador de hoteles (un comparador). Su aplicación ofrece las mismas ventajas que otros metabuscadores de esta lista (favoritos, búsqueda según ubicación, numerosos filtros, etc.), pero si hemos querido destacarla aquí es por su novedoso “Heat map”: un mapa de calor de las zonas más populares con el que puedes hacerte una idea de dónde está el meollo de una ciudad (para que vayas o lo esquives, eso ya es cosa tuya).

6. HotelTonight

HotelTonight es quizá las más “pura” de las apps de este listado, ya que no tienen versión web. La app de Hotel Tonight nació directamente como una aplicación móvil pensada para la reserva de hoteles en el último minuto y de forma geolocalizada. De hecho, su principal atractivo es la “Geo Tarifa”, un tipo de oferta en el precio basado en la ubicación y el momento de la reserva. La app está tan enfocada en la inmediatez que solo permite reservar a 7 días vista y por un máximo de 5 noches. También cuenta con área de usuario, pero el resto de opciones son más limitadas que en el resto de apps y el número de hoteles disponibles es mucho menor. Con el código PRODRGUEZ19 tendréis 20€ de descuento en vuestra primera reserva si os animáis a probarla.

7. Airbnb

Airbnb no es estrictamente un buscador de hoteles, sino una plataforma de alquileres vacacionales de casas, apartamentos, pisos y habitaciones (en principio de particulares, aunque muchos pequeños hoteles también ofrecen camas). Hasta hace un tiempo no usábamos su app porque contactar con los anfitriones y esperar respuesta requería un mínimo de planificación, pero desde que implementaron la opción de reserva inmediata nos ha sido realmente útil en nuestros viajes. Por lo demás, funciona como cualquier otra app: zona de usuario, opción de búsqueda por cercanía, filtros, mapa, etc. Solo se puede usar creando una cuenta.

8. Trivago

Aunque Trivago nunca ha estado entre nuestros buscadores de hotel favoritos (metabuscador, mejor dicho), hay que reconocer que en los últimos tiempos han mejorado bastante la plataforma y que su app móvil resulta una buena alternativa para comparar precios de diferentes buscadores de forma rápida y con todas las ventajas de otras grandes apps: búsqueda sobre mapa, búsqueda por cercanía, comparativa de precios en las webs más importantes (aunque faltan muchas otras), filtros, listas de favoritos y, en general, todo lo que podríamos considerar “básico”. Es otra app para buscar alojamiento a tener en cuenta.